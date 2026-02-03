Понад два місяці тому в Україні стартував новий етап програми "єВідновлення", що передбачає видачу житлових ваучерів на суму 2 млн грн для внутрішньо переміщених осіб з ТОТ, які є учасниками бойових дій або мають інвалідність внаслідок війни. Програма демонструє високий попит: станом на кінець січня подано вже майже 29 тисяч заяв.

Житлові ваучери на 2 млн грн для ВПО та ветеранів: коли очікувати виплати

Попри стрімкий старт (18 тисяч звернень за перший тиждень), швидкість опрацювання документів у регіонах залишається різною. Наразі понад 9 тисяч заяв перебувають в обробці, а ще 12 тисяч очікують на розгляд місцевими комісіями.

Заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська наголосила на важливості оперативної роботи органів місцевого самоврядування:

"Ключова ланка програми — це місцеві комісії. Саме вони розглядають звернення людей, перевіряють документи та ухвалюють рішення про надання допомоги. За правилами, рішення має бути прийняте протягом 30 днів. Без комісії програма фактично не працює: кошти не можуть бути призначені, доки немає рішення на місцевому рівні", — підкреслила вона.

Мінрозвитку встановило дедлайн для громад: до 10 лютого мають бути опрацьовані всі заяви, за якими вже спливли встановлені законом терміни.

"Ми очікуємо, що наприкінці лютого розпочнеться фінансування за програмою, тому відпрацювання всіх заявок від людей є критично важливим", — додала Наталія Козловська.

На сьогодні кількість створених комісій у громадах зросла з 541 до понад 1200. У середньому по країні опрацьовано понад 6 300 заяв. Міністерство закликає місцеву владу не лише формально створювати комісії, а й забезпечувати їх дієвим складом для швидкої допомоги тисячам українських родин.

