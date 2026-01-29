Народний депутат Павло Фролов повідомив про стан реалізації програми житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій (ТОТ).

Житлові ваучери на 2 млн грн для ВПО з ТОТ: Павло Фролов назвав терміни старту виплат

За словами нардепа, з 1 грудня 2025 року розпочався прийом заяв у Дії на отримання ваучера вартістю 2 млн грн для "УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни серед числа ВПО, які проживали на ТОТ". Попит на програму виявився значним: станом на кінець січня подано вже понад 28 тисяч заяв. Проте Фролов зауважив, що "запланований ресурс програми на 2026 рік охоплює лише 10 тис родин через обмежені можливості держбюджету".

Наразі комісії вже винесли 4,5 тисячі позитивних рішень. "Нагадаю, перевірити статус заявки або дізнатися про рішення комісії можна у мобільному застосунку Дія", — додав депутат.

Щодо головного питання — коли люди зможуть придбати житло — Павло Фролов зазначив:

"Фінансування програми планується розпочати наприкінці лютого, після чого можна буде скористатися отриманим ваучером та оформити у нотаріуса угоду купівлі-продажу житла".

Також нардеп пояснив причини затримок у роботі. Близько 5% заяв залишаються нерозглянутими. За словами урядовців, "це сталося через масовані обстріли рф у січні та відключення світла, а також відсутності комісій у деяких громадах".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ВПО почали активно подавати заяви на отримання житлового ваучера за втрачене житло на ТОТ, як тільки з'явилася технічна можливість у Дії у другій половині дня 1 грудня.

За даними координатора програми Мінрозвитку за майже 2 дні від її запуску подано понад 10 тис заяв від наших захисників з числа ВПО, які раніше проживали на ТОТ. І їхня кількість продовжує зростати.