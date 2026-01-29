Народный депутат Павел Фролов сообщил о состоянии реализации программы жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий (ТОТ).

Жилищные ваучеры на 2 млн грн для ВПЛ с ТОТ: Павел Фролов назвал сроки старта выплат

По словам нардепа, с 1 декабря 2025 года начался прием заявлений в Дие на получение ваучера стоимостью 2 млн грн для "УБД и лиц с инвалидностью в результате войны среди числа ВПЛ, проживавших на ВОТ". Спрос на программу оказался значительным: по состоянию на конец января уже подано более 28 тысяч заявлений. Однако Фролов отметил, что "запланированный ресурс программы на 2026 год охватывает только 10 тыс семей из-за ограниченных возможностей госбюджета".

Комиссии уже вынесли 4,5 тысячи положительных решений. "Напомню, проверить статус заявки или узнать решение комиссии можно в мобильном приложении Дия", — добавил депутат.

Относительно главного вопроса – когда люди смогут приобрести жилье – Павел Фролов отметил:

"Финансирование программы планируется начать в конце февраля, после чего можно будет воспользоваться полученным ваучером и оформить у нотариуса сделку купли-продажи жилья".

Также нардеп объяснил причины задержек в работе. Около 5% заявлений остаются нерассмотренными. По словам чиновников, "это произошло из-за массированных обстрелов России в январе и отключения света, а также отсутствия комиссий в некоторых громадах".

По данным координатора программы Минразвития, за почти 2 дня от ее запуска подано более 10 тыс заявлений от наших защитников из числа ВПЛ, ранее проживавших на ВОТ. И их количество продолжает расти.