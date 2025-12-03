ВПО почали активно подавати заяви на отримання житлового ваучера за втрачене житло на ТОТ, як тільки з'явилася технічна можливість у Дії у другій половині дня 1 грудня.

2 млн грн на житло для ВПО: коли профінансують ваучери та чи вистачить грошей на всіх заявників

За даними координатора програми Мінрозвитку за майже 2 дні від її запуску подано понад 10 тис заяв від наших захисників з числа ВПО, які раніше проживали на ТОТ. І їхня кількість продовжує зростати.

Нардеп Павло Фролов нагадує, що у проєкті держбюджету-2026, який ще має затвердити Рада, на допомогу за цією програмою передбачено 14 млрд грн, завдяки чому 7 тис родин ВПО зможуть придбати власні оселі.

"Реалізація програми розпочнеться вже у 2026 році, наразі ж відбувається тестування функціоналу прийому та опрацювання заяв. Зрозуміло, що отриманим ваучером без проведення виплати скористатися неможливо.

Фінансування на 2026 рік не покриває навіть числа заявників за перші дні старту програми, тож пошук та залучення ресурсів є суттєвим викликом для урядовців, і це ще програму не поширили на інші категорії ВПО", – наголошує Фролов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що понад 10 тисяч заяв на житлові ваучери вже подали внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"1 грудня ми запустили новий інструмент підтримки для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій — житлові ваучери номіналом 2 млн грн в рамках програми єВідновлення. І вже за перші дні отримали 10 628 заяв", – повідомив міністр. Найактивніше подають заявки у Дніпропетровській області — 1 776, у Києві — 1 545 та в Запоріжжі — 1 044.