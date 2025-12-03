ВПЛ начали активно подавать заявления на получение жилищного ваучера за утраченное жилье на ВОТ, как только появилась техническая возможность в ДИЕ во второй половине дня 1 декабря.

2 млн грн на жилье для ВПЛ: когда профинансируют ваучеры и хватит ли денег на всех заявителей

По данным координатора программы Минразвития, за почти 2 дня от ее запуска подано более 10 тыс заявлений от наших защитников из числа ВПЛ, ранее проживавших на ВОТ. И их количество продолжает расти.

Нардеп Павел Фролов напоминает, что в проекте госбюджета-2026, который еще предстоит утвердить Радой, на помощь по этой программе предусмотрено 14 млрд грн, благодаря чему 7 тыс семей ВПЛ смогут приобрести собственные дома.

"Реализация программы начнется уже в 2026 году, сейчас же происходит тестирование функционала приема и обработки заявлений. Понятно, что полученным ваучером без выплаты воспользоваться невозможно.

Финансирование на 2026 год не покрывает даже числа заявителей за первые дни старта программы, поэтому поиск и привлечение ресурсов является существенным вызовом для чиновников, и это еще программу не распространили на другие категории ВПЛ", – отмечает Фролов.

Наиболее активно подают заявки в Днепропетровской области — 1776, в Киеве — 1545 и в Запорожье — 1044.

"1 декабря мы запустили новый инструмент поддержки для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий — жилые ваучеры номиналом 2 млн грн в рамках программы еВосстановление. И уже за первые дни получили 10 628 заявлений", — сообщил министр. Наиболее активно подают заявки в Днепропетровской области — 1776, в Киеве — 1545 и в Запорожье — 1044.