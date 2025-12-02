Понад 10 тисяч заяв на житлові ваучери вже подали внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Житлові ваучери на 2 мільйона: з яких областей подають заявки

"1 грудня ми запустили новий інструмент підтримки для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій — житлові ваучери номіналом 2 млн грн в рамках програми єВідновлення. І вже за перші дні отримали 10 628 заяв", – повідомив міністр.

Найактивніше подають заявки у Дніпропетровській області — 1 776, у Києві — 1 545 та в Запоріжжі — 1 044.

Показовою є й географія попередньої реєстрації заявників: найбільше звернень надходить від людей з Донецької області — 3 566, Луганської — 3 127, Запорізької — 2 067 та Херсонської — 1 601.

"Ці цифри показують, наскільки очікуваною є програма для родин, які втратили свої домівки через російську агресію.

На першому етапі програма доступна для ВПО з ТОТ зі статусом учасника бойових дій або людей із інвалідністю внаслідок війни.

Команда Мінрозвитку продовжує працювати з міжнародними партнерами над тим, щоб програма охопила максимально широке коло сімей", – зауважив Кулеба.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що переселенці, житло яких зруйновано на окупованих територіях, незабаром можуть отримати компенсацію, проте профінансувати цей запит можуть далеко не всім, зазначають в Мінрозвитку.

Компенсацію за зруйноване житло зможуть отримати поки що 3700 родин з тимчасово окупованих територій. Про це у коментарі Вільному Радіо сказала заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.

Водночас очікують, що запит на нову програму буде майже в 7 разів більше. У відомстві шукають джерела фінансування для виплат. Посадовиця нагадала, що спочатку програма стане доступною для переселенців, які мають статус УБД або ж людей з інвалідністю внаслідок війни.