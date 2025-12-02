Более 10 тысяч заявлений на жилищные ваучеры уже подали внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Жилищные ваучеры на 2 миллиона: из каких областей подают заявки

"1 декабря мы запустили новый инструмент поддержки для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий – жилищные ваучеры номиналом 2 млн грн в рамках программы еВосстановление. И уже за первые дни получили 10 628 заявлений", – сообщил министр.

Наиболее активно подают заявки в Днепропетровской области – 1 776, в Киеве – 1 545 и в Запорожье – 1 044.

Показательна и география предварительной регистрации заявителей: больше всего обращений поступает от людей из Донецкой области — 3 566, Луганской — 3 127, Запорожской — 2 067 и Херсонской — 1 601.

"Эти цифры показывают, насколько ожидаема программа для семей, которые потеряли свои дома из-за российской агрессии.

На первом этапе программа доступна для ВПЛ с ВОТ со статусом участника боевых действий или людей с инвалидностью в результате войны.

Команда Минразвития продолжает работать с международными партнерами над тем, чтобы программа охватила максимально широкий круг семей", – заметил Кулеба.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что переселенцы, жилье которых разрушено на оккупированных территориях, вскоре могут получить компенсацию, однако профинансировать этот запрос могут далеко не всем, отмечают в Минразвития.

Компенсацию за разрушенное жилье смогут получить пока 3700 семей из временно оккупированных территорий. Об этом в комментарии Вільному Радіо сказала заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская.

В то же время ожидается, что запрос на новую программу будет почти в 7 раз больше. В ведомстве ищут источники финансирования для выплат. Чиновница напомнила, что сначала программа станет доступной для переселенцев, имеющих статус УБД или людей с инвалидностью в результате войны.