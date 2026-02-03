Более двух месяцев назад в Украине стартовал новый этап программы "еВосстановление", предусматривающий выдачу жилых ваучеров на сумму 2 млн грн для внутренне перемещенных лиц с ВОТ, которые являются участниками боевых действий или имеют инвалидность в результате войны. Программа демонстрирует высокий спрос: по состоянию на конец января уже подано почти 29 тысяч заявлений.

Жилищные ваучеры на 2 млн грн для ВПЛ и ветеранов: когда ждать выплаты

Несмотря на стремительный старт (18 тысяч обращений за первую неделю), скорость обработки документов в регионах остается разной. Сейчас более 9 тысяч заявлений находятся в обработке, а еще 12 тысяч ожидают рассмотрения местными комиссиями.

Заместитель Министра развития громад и территорий Наталья Козловская отметила важность оперативной работы органов местного самоуправления:

"Ключевое звено программы – это местные комиссии. Именно они рассматривают обращения людей, проверяют документы и принимают решение о предоставлении помощи. По правилам, решение должно быть принято в течение 30 дней. Без комиссии программа фактически не работает: средства не могут быть назначены до тех пор, пока нет решения на местном уровне", — подчеркнула она.

Минразвития установило дедлайн для громад: до 10 февраля должны быть проработаны все заявления, по которым уже истек установленный законом срок.

"Мы ожидаем, что в конце февраля начнется финансирование по программе, поэтому отработка всех заявок от людей критически важна", — добавила Наталья Козловская.

На сегодняшний день количество созданных комиссий в громадах возросло с 541 до более 1200. В среднем по стране проработано более 6 300 заявлений. Министерство призывает местные власти не только формально создавать комиссии, но и обеспечивать их действенным составом для скорой помощи тысячам украинских семей.

