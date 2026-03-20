logo

BTC/USD

70046

ETH/USD

2133

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Жилищные ваучеры для ВПЛ: начинается финансирование, но средств на всех может не хватить
commentss НОВОСТИ Все новости

Жилищные ваучеры для ВПЛ: начинается финансирование, но средств на всех может не хватить

Павел Фролов: На программу ваучеров для ВПЛ подано 32 тысячи заявлений, однако ресурс 2026 ограничен

20 марта 2026, 23:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Украине начинается практический этап реализации программы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, имеющих статус участников боевых действий или инвалидность в результате войны. По информации нардепа Павла Фролова, на это направление "Правительство выделяет 6,6 млрд грн на программу жилищных ваучеров для ВПЛ". Ожидается, что благодаря этому государственную поддержку получат более 3,3 тысяч семей, ранее проживавших на временно оккупированных территориях.

Жилищные ваучеры на 2 миллиона

Программа предусматривает выдачу ваучера номиналом 2 млн грн, который можно направить на покупку квартиры, строительство частного дома или ипотечные платежи. С момента запуска инициативы 1 декабря 2025 года спрос оказался колоссальным: подано более 32 тысяч заявок, из которых 20 тысяч уже получили одобрение комиссий. Однако депутат предостерегает, что "запланированный ресурс на 2026 год рассчитан только на 10 тыс. семей", что создает дефицит средств для значительной части претендентов.

Фролов подчеркнул, что в таких условиях "Правительство должно искать дополнительные источники" финансирования. Теперь очередность выплат зависит от оперативности подачи запроса в приложении "Дия". После подтверждения финансирования у владельца есть ограниченное время по выбору и приобретению недвижимости — "срок реализации ваучера — 60 дней".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что несмотря на стремительный старт программы (18 тысяч обращений за первую неделю), скорость обработки документов в регионах остается разной. Тысячи заявлений до сих пор находятся в обработке, а другие ожидают рассмотрения местными комиссиями.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости