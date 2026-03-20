Жилищные ваучеры для ВПЛ: начинается финансирование, но средств на всех может не хватить

В Украине начинается практический этап реализации программы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, имеющих статус участников боевых действий или инвалидность в результате войны. По информации нардепа Павла Фролова, на это направление "Правительство выделяет 6,6 млрд грн на программу жилищных ваучеров для ВПЛ". Ожидается, что благодаря этому государственную поддержку получат более 3,3 тысяч семей, ранее проживавших на временно оккупированных территориях.

Жилищные ваучеры на 2 миллиона

Программа предусматривает выдачу ваучера номиналом 2 млн грн, который можно направить на покупку квартиры, строительство частного дома или ипотечные платежи. С момента запуска инициативы 1 декабря 2025 года спрос оказался колоссальным: подано более 32 тысяч заявок, из которых 20 тысяч уже получили одобрение комиссий. Однако депутат предостерегает, что "запланированный ресурс на 2026 год рассчитан только на 10 тыс. семей", что создает дефицит средств для значительной части претендентов.

Фролов подчеркнул, что в таких условиях "Правительство должно искать дополнительные источники" финансирования. Теперь очередность выплат зависит от оперативности подачи запроса в приложении "Дия". После подтверждения финансирования у владельца есть ограниченное время по выбору и приобретению недвижимости — "срок реализации ваучера — 60 дней".

Тысячи заявлений до сих пор находятся в обработке, а другие ожидают рассмотрения местными комиссиями.