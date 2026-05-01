Старт бронирования жилищных ваучеров: кто сможет получить по 2 миллиона гривен

В Украине официально начался прием заявок на бронирование денежных средств по специальным жилищным ваучерам. Эта инициатива ориентирована на внутренне перемещенных лиц, чьи дома остались на временно оккупированных врагом территориях.

Проект является частью масштабной государственной инициативы "Восстановление" и получил название "Жилье для ВПЛ с ВОТ". По информации вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы, правительство уже заложило на реализацию этого этапа колоссальный бюджет.

"Решением правительства на программу предусмотрено 6.6 млрд грн. Это позволит в первую очередь обеспечить жильем около 3 300 семей", — отметил Алексей Кулеба.

Чтобы воспользоваться государственной поддержкой, людям, ранее получившим одобрение от специальной комиссии, необходимо оформить соответствующее обращение в мобильном приложении "Дия". Если выделенный предел средств позволяет, то национальный почтовый оператор "Укрпочта" пришлет положительный ответ в течение пяти календарных дней.

Получив официальное подтверждение о наличии бюджета, у граждан есть ровно два месяца в завершение соглашения.

"Подтверждение средств у человека есть 60 дней, чтобы приобрести жилье – квартиру или дом, инвестировать в строительство или использовать средства как первый взнос по ипотеке", — пояснил министр.

Электронная очередь формируется в автоматическом режиме и полностью привязана к моменту отправки запроса. Если участник не успевает реализовать свое право за 60 дней, бронь аннулируется, а финансирование перераспределяется в пользу следующих людей в списке.

Сам документ будет действовать в течение 5 лет, фиксируя право на получение определенной суммы для решения жилищного вопроса. Министр подчеркнул, что этот механизм призван стать эффективным инструментом, который поможет пострадавшим от войны возвратиться к полноценной жизни в собственных стенах. Все, кто имеет право на участие, получат персональные пуш-сообщения в приложении.

Очередность финансирования определяется по дате и времени обращения на бронирование. Поскольку бюджет программы на 2026 год ограничен, время подачи обращения имеет решающее значение, предупредил нардеп Павел Фролов.