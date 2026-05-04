logo

BTC/USD

78797

ETH/USD

2337.5

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Аренда вместо разрушенного дома: тысячи переселенцев вынуждены платить за жилье вдвое больше
commentss НОВОСТИ Все новости

Аренда вместо разрушенного дома: тысячи переселенцев вынуждены платить за жилье вдвое больше

Западные области становятся приютом: анализ цен на недвижимость в условиях постоянных обстрелов востока

4 мая 2026, 14:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Западные регионы Украины продолжают принимать основную волну спасающихся от войны людей. Большинство тех, кто сегодня ищет жилье в Ужгороде, Львове или Ивано-Франковске — это внутренне перемещенные лица, чьи дома на востоке были разрушены оккупантами, или те, кто вынужден покидать прифронтовые города из-за неустанных обстрелов. Такой высокий спрос на безопасность существенно давит на рынок недвижимости.

Аренда вместо разрушенного дома: тысячи переселенцев вынуждены платить за жилье вдвое больше

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По данным аналитиков OLX Недвижимость, по состоянию на март 2026 стоимость аренды продемонстрировала значительный скачок. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Ужгороде, где люди, ища самое отдаленное от фронта место, сталкиваются с аномальным подорожанием. В частности, цены на двухкомнатные квартиры там выросли на 46%, а "медианная цена за март 2026 года" для такого жилья составляет более 30 тысяч гривен.

Аренда вместо разрушенного дома: тысячи переселенцев вынуждены платить за жилье вдвое больше - фото 2

Подобная тенденция наблюдается и в других "безопасных" городах. В Ивано-Франковске, ставшем хабом для тысяч семей из разрушенных восточных городов, стоимость трехкомнатных квартир увеличилась на 28%, достигнув 20 000 грн. Отчет подтверждает, что "прирост март 2026 к 2025 году" почти повсеместный, что создает дополнительное финансовое бремя для людей, потерявших все имущество.

Даже в городах с менее стремительным ростом, например Ровно или Луцк, цены на однокомнатные квартиры (от 12 000 до 15 000 грн) остаются высокими для многих переселенцев. Для людей, чье жилье уничтожено на востоке Украины, аренда остается единственным шансом на нормальную жизнь, однако постоянное удорожание заставляет многих искать еще более дешевые варианты в меньших городках или селах региона.

Отметим, портал "Комментарии" писал, что в Украине официально начался прием заявок на бронирование денежных средств по специальным жилищным ваучерам. Эта инициатива ориентирована на внутренне перемещенные лица, чьи дома остались на временно оккупированных врагом территориях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости