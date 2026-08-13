Стефанишина избежит наказания за преступления: какое неожиданное решение изменит все

За бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину внесли залог в размере 6 млн гривен. Средства уплатили ее бывшие коллеги по юридическому бизнесу, где она работала до перехода на государственную службу. В настоящее время они также входят в команду защиты. О внесении залога сообщили в Высшем антикоррупционном суде. Саму информацию Стефанишина также прокомментировала, объяснив обстоятельства принятого решения.

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По словам экс-посла, определенная судом сумма чрезмерна для нее и ее семьи. Она подчеркнула, что не изменила свою позицию относительно размера залога, однако решила согласиться на ее внесение, чтобы избежать дальнейших спекуляций вокруг дела.

Стефанишин отметила, что средства внесли ее бывшие партнеры по юридическому бизнесу. Именно с ними она работала до перехода на государственную службу, теперь они представляют ее интересы в суде.

Экс-посол также подчеркнула, что внесение залога не означает признания вины. По ее словам, эта мера пресечения является лишь процессуальной гарантией того, что подозреваемая будет выполнять возложенные на нее судом обязанности. Если все требования законодательства будут соблюдены, внесенные средства должны быть возвращены.

В то же время защита Стефанишиной не согласна с решением суда и уже подала апелляционную жалобу. Адвокаты планируют обжаловать как избранную меру пресечения, так и определенный размер залога.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Соединенным Штатам новые предложения относительно того, как заставить Россию завершить войну. В то же время Киев до сих пор ожидает более активного участия американской стороны в переговорном процессе. Политолог Петр Олещук считает, что в настоящее время Вашингтон скорее занимает выжидательную позицию, однако с приближающимися выборами в США ситуация может измениться.