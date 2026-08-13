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Стефанішина уникне покарання за злочини: яке несподіване рішення змінить все

За Ольгу Стефанішину сплатили заставу у розмірі 6 мільйонів гривень

13 серпня 2026, 19:30
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Клименко Елена

За колишню посолку України у США Ольгу Стефанішину внесли заставу в розмірі 6 млн гривень. Кошти сплатили її колишні колеги з юридичного бізнесу, де вона працювала до переходу на державну службу. Нині вони також входять до команди її захисту. Про внесення застави повідомили у Вищому антикорупційному суді. Саму інформацію Стефанішина також прокоментувала, пояснивши обставини ухваленого рішення.

Стефанішина уникне покарання за злочини: яке несподіване рішення змінить все

Фото: з відкритих джерел

За словами експосолки, визначена судом сума є надмірною для неї та її родини. Вона наголосила, що не змінила своєї позиції щодо розміру застави, однак вирішила погодитися на її внесення, щоб уникнути подальших спекуляцій навколо справи.

Стефанішина зазначила, що кошти внесли її колишні партнери по юридичному бізнесу. Саме з ними вона працювала до переходу на державну службу, а тепер вони представляють її інтереси в суді.

Експосолка також підкреслила, що внесення застави не означає визнання провини. За її словами, цей запобіжний захід є лише процесуальною гарантією того, що підозрювана виконуватиме покладені на неї судом обов’язки. Якщо всі вимоги законодавства будуть дотримані, внесені кошти мають бути повернуті.

Водночас захист Стефанішиної не погоджується з рішенням суду та вже подав апеляційну скаргу. Адвокати планують оскаржити як обраний запобіжний захід, так і визначений розмір застави.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала Сполученим Штатам нові пропозиції щодо того, як змусити Росію завершити війну. Водночас Київ досі очікує на активнішу участь американської сторони у переговорному процесі. Політолог Петро Олещук вважає, що наразі Вашингтон радше займає вичікувальну позицію, однак з наближенням виборів у США ситуація може змінитися.



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