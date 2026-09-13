Квартира в Києві на 20 млн грн за кришування чорного гемблінгу: за що судять колишнього головного кіберспеціаліста СБУ Іллю Вітюка

Поки навколо деяких українських правоохоронців спалахують скандали через їхнє незрозуміле зростання добробуту, походження активів деяких співробітників спецслужб також викликають питання у прокурорів та слідства. Причому все це може бути отримане як плата за "кришування" нелегального гемблінгу, а сам фігурант в особі колишнього голови Департаменту кібербезпеки генерала СБУ Іллі Вітюка намагається перенести слухання до іншого суду.

Ілля Вітюк. Фото портал "Коментарі"

Портал "Коментарі" розбирався, що і чому інкримінують колишньому головному фахівцю з кібербезпеки в СБУ.

Генерал Ілля Вітюк — небездоганна біографія

Як і належить співробітнику спецслужби, біографія Іллі Вітюка досить закрита. Відомо лише, що свою службу він розпочав ще 2004 року. Здобув дві вищі освіти у Національній академії СБУ та Київському економічному університеті. У 2014-му році засвітився в ході розстрілу на Майдані, про що правда стало відомо лише через 10 років. У той день він знімав на телефон стрілянину з боку бійців "Беркута", але був ідентифікований і давав свідчення прокуратурі лише через 5 років. При цьому Вітюк заявив, що відео він давно видалив, а сам телефон у нього пізніше нібито вкрали у спортзалі.

У 2021 році спершу тимчасово, а потім на постійній основі очолив Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Як стверджувала пресслужба СБУ, під його керівництвом "контора" змогла відбити тисячі російських кібератак. У 2022-2024 роках Вітюк нібито особисто брав участь у бойових діях під Києвом та в інших регіонах країни.

1 травня 2024 року Вітюка звільнили з посади голови кібербезпеки СБУ через скандал навколо мільйонних активів сім'ї бригадного генерала.

Нерухомість на 25,5 млн грн, яка не по кишені

5 квітня 2024 року "Слідство.Інфо" випустило розслідування, присвячене матеріальному становищу бригадного генерала Іллі Вітюка, його дружини Юлії та матері Наталії. За даними журналістів, загальна вартість нерухомості рідні співробітника СБУ становить близько 25,5 млн грн.

Левова частка цих активів припадає на квартиру на 195 квадратних метрів у найдорожчому районі столиці – на Печерську (зараз у середньому близько 3000 доларів за "квадрат), куплену у грудні 2023 року. Як стверджували журналісти, у своїй тоді ще відкритій декларації Ілля Вітюк у березні 2024 року вказав ціну її купівлі у 12,8 млн грн, хоча її ринкова вартість становила близько 21 млн грн або 585 тис. дол.

Журналісти зазначили, що купівлю було здійснено на ім'я дружини Вітюка – Юлії, яка 18 лютого 2022 року відкрила ФОП – надання правових послуг. За 2022-2023 роки жінка звітувала про дохід у 22,5 млн грн, з них 9,5 млн грн у 2022-му. При цьому, які саме юридичні послуги і кому на таку суму надавала Юлія Вітюк – невідомо. А сама журналістам вона про це розповісти відмовилася.

Окрім дружини, журналісти знайшли нерухомість і у матері Іллі Вітюка – Наталії, яка, будучи лікарем, змогла купити у столиці дві квартири – на 85 "квадратів" за ціною близько 177 тис. дол., та на 50 "квадратів" на 100 тис. дол. Разом із квартирою Юлії Вітюк загальна вартість квартир становила 25,5 млн грн.

Автори розслідування запитали – звідки кошти на купівлю такої дорогої нерухомості у співробітника СБУ, чий річний дохід у 2021-му році становив 700 тисяч гривень заробітної плати?

І тут "Коментарі" наголосили на цікавих деталях. Очевидно, що свої доходи від ФОП за 2022-2023 роки Юлія Вітюк постаралася "підігнати" під вартість купленої у грудні 2023-го квартири. Однак чомусь, отримавши сукупний дохід близько 21,5 млн грн за 2022-й та 11 місяців 2023 року, яких разом із платнею Іллі Вітюка формально вистачало на купівлю квартири, у декларації її вартість нібито все ж таки занизили з 21,5 до 12,8 млн грн.

Можливим поясненням є друга деталь – група платника єдиного податку ФОП Юлія Вітюк. Так, за даними аналітичного порталу YouControl дружина генерала СБУ оформлена як платник єдиного податку 3-ї групи, і ліміт доходів складає 1167 мінімальних заробітних плат, а це 7 млн 585 тис. грн для 2022-го і 7 млн 818 тис. грн для 2023-го року.

При цьому сукупний дохід для Юлії Вітюк законодавчо обмежується за 2 роки сумою 15,4 млн грн. І зазначені у декларації 12,8 млн грн як ціна купівлі елітної квартири формально вписується у цей законодавчий ліміт доходів ФОП 3-ї групи, якою є Юлія Вітюк.

Щоправда всі ці мільйони не дають відповіді на головне питання – хто ж, власне, є тими клієнтами, які платять дружині генерала СБУ ці гроші, неважливо скільки вона заплатила за квартиру – майже 13 млн грн або 21,5 млн грн.

Гроші від скандального СБУшника Артема Шило, протеже Андрія Єрмака та Parimatch

Відповідь на запитання – ким є клієнти Юлії Вітюк на 22,5 млн грн за 2 роки дає НАБУ, яке 2 вересня 2025 року оголосило про підозру співробітника СБУ. Хоча традиційно прізвище підозрюваного не називалося, але суть справи – незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації при купівлі у грудні 2023 року квартири за 21,6 млн грн за 12,8 млн грн та оформлення її на члена родини однозначно каже, що підозру отримав Ілля Вітюк.

Але куди цікавіше інше – Бюро стверджує, що обґрунтуванням для покупки було ФОП члена сім'ї-власника квартири, який з лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

"Слідчі встановили, що на рахунки ФОП дійсно надходили кошти за надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від підозрюваного у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою. Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн", — йдеться у повідомленні НАБУ.

Зауважимо, що під особою, яка, будучи підозрюваною у справі "Укрзалізниці", переказував гроші Юлії Вітюк може бути ексглава економічного управління СБУ полковник Артем Шило. 11 серпня 2026 року НАБУ повідомило про передачу до суду обвинувального акта стосовно співробітника СБУ.

Наступне питання – звідки власне гроші у Артема Шило на мільйонні гонорари для Юлії Вітюк і чому, власне, він їх переказував дружині свого товариша по службі. Зрозуміла відповідь – за участь у махінаціях з операціями по "Укрзалізниці", не підходить. Адже для їх реалізації фахівець із кібербезпеки Ілля Вітюк не потрібен, та й підозрюваним у справі залізничного монополіста він не проходить.

Натомість фахівець профілю Іллі Вітюк дуже необхідний у гемблінгу, адже його Департамент СБУ відповідає за кіберпростір, в якому сьогодні діють десятки тисяч сайтів-дзеркал, через які тіньові оператори азартних ігор заробляють мільярди гривень. Саме на цьому ґрунті й могли б співпрацювати Артем Шило та Ілля Вітюк, причому цілком законно і на користь держави.

Однак, як стверджують окремі Телеграм-канали, що спеціалізуються на вивченні грального ринку, Ілля Вітюк нібито був призначений на свою посаду за протекцією підозрюваного в корупції екс-глави Офісу президента України Андрія Єрмака. Завданням же на високій посаді у Службі безпеки у Вітюка була нібито "допомога" одному з операторів азартних ігор, який також може вести свою діяльність і в Росії.

Але значно важливішим "клієнтом" для Іллі Вітюка може бути колись лідер грального ринку України бренд Parimatch, який з березня 2023 перебуває під санкціями РНБО за зв'язки з РФ. Однак, це не заважає йому працювати нелегально.

"Коментарі" докладно описували як Parimatch спокійно працює під виглядом Parik24 взагалі без ліцензії, приймає платежі та не сплачує жодних податків. Ще одним "дзеркалом" компанії може бути бренд GorillaBet. І це може бути можливим виключно внаслідок певних домовленостей із владою, за яких представники останньої заплющують очі на відсутність правових підстав на роботу в обмін на щедрі виплати і навіть "прощають" понад 22 мільярди гривень нарахованих податків. Про все це "Коментарі" також докладно писали під час аналізу ситуації зі щорічною зміною лідера грального ринку в Україні.

Забезпечити безпечну роботу тому ж таки Parik24 якраз під силу голові департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку та екскуратору всього економічного блоку спецслужби Артему Шило. Звичайно ж, можна було б сказати, що це домисли, але як повідомляли "Коментарі" ще у травні 2025 року, обох високопосадовців СБУ бачили в одному зі столичних ресторанів, де святкував свій день народження Костянтин Коломієць, який є співвласником клубу єдиноборств "Динамо". За інформацією журналістів, він також займається наданням послуг охорони, зокрема піклується і про охорону власника PariMatch Сергія Портнова. Подібне запрошення не може бути випадковістю і скоріше свідчить про наявність тісних зв'язків між сторонами. Цікаво, що ще одним представником СБУ був голова економічного управління Анатолій Лойф, наступник Артема Шило.

Поки що справа Іллі Вітюка про незаконне збагачення 10 вересня почала розглядатися у Вищому антикорупційному суді. Але захист співробітника СБУ вже заявив клопотання про зміну підсудності.

Як раніше писали "Коментарі", той самий Артем Шило міг бути співзасновником грального бренду PIN-UP з російським бізнесменом Дмитром Пуніним, а на гральному ринку спалахнуло протистояння за приблизно 20 мільярдів гривень, які отримують з тіньового гемблінгу.



