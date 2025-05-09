СМИ узнали о вечеринке партнера PariMatch: силовики, бизнес и "воры в законе"

На праздновании дня рождения партнера владельца PariMatch были отмечены высокопоставленные правоохранители, бизнесмены и "вор в законе". Об этом сообщает порт "Комментарии" со ссылкой на расследование "Украинской правды".

Журналисты сняли празднование дня рождения охранника "Париматч", на которое были приглашены работники СБУ

В расследовании отмечается, что 1 марта в одном из столичных ресторанов праздновал свой день рождения Константин Коломиец, являющийся совладельцем клуба единоборств "Динамо". По информации УП, он также занимается предоставлением частной охраны, в частности заботится о охране владельца PariMatch Сергея Портнова.

На день рождения спортсмена посетили сразу три высокопоставленных чиновника СБУ — глава экономического управления СБУ Анатолий Лойф, его предшественник, а ныне подследственный НАБУ Артем Шило и генерал Илья Витюк — бывший глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины.

Стоит отметить, что Анатолий Лойф оставил день рождения вместе с адвокатом Мельником, который является бизнес-партнером "вора в законе" "Нарика" Александра Петровского.

Среди гостей был также Сергей Олейник, который известен в статусе так называемого "вора в законе" по кличке "Умка"/"Умка Днепровский".

Ранее СМИ сообщали, что Сергей Олейник по кличке Умка и уроженец Грузии Лаша Джачвлиани после своего выхода из СИЗО не появлялись на судебные заседания. Напомним, что Умко и Лаша Сван провели 13 месяцев в СИЗО Киева и Днепра по делу об организации/проведении преступного собрания (ч.1 ст.255-2 УК Украины).

Пока журналисты и активисты начали комментировать видео со дня рождения.

Юрий Николов, журналист, так оценил работу коллег: "Mykhailo Tkach отобрал у Зеленского возможность делать вид, что он не знает о делах и делишках его правоохранителей. Он показал видео со дня рождения владельца охранной фирмы, которая охраняет владельца казино "Париматч", на которого Зеленский наложил санкции в том числе за сотрудничество с Россией. На нем собралась именно та компания, о которой и говорят: "правоохранители это те же бандиты, но только в погонах"... И все это в СБУ Малюка, которому Зеленский вчера дал Героя Украины за то, что делает другая часть СБУ – мочит врагов Украины. Ну не верю, что Малюк стал героем за то, что обычными журналистскими методами зафиксировал Ткач".