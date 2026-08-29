Почему возник скандал вокруг главы львовской прокуратуры, расследующей убийство Парубия

Спустя год после убийства во Львове экс-нардепа Андрея Парубия приговор обвиняемому так и не вынесен. Вместо этого вспыхнул скандал вокруг главы областной прокуратуры, подписавшего подозрение. Речь идет о руководителе Львовской областной прокуратуры Николае Мерете. "Комментарии" разбирались, чем вызвана информационная шумиха вокруг руководителя областной прокуратуры, что именно и почему ему ставят в вину журналисты и активисты.

Николай Мерет. Фото: из открытых источников

Два года во главе областной прокуратуры и почти 17 лет в органах

Как гласит официальная биография Николая Мерета на сайте Львовской областной прокуратуры 39-летний уроженец Одесской области трудится в органах прокуратуры с 2009 года после окончания Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. За это время занимал разные должности, в том числе руководящие в прокуратуре Одесской и Львовской областей, а также Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Последнюю Мерет возглавлял с марта 2023 по июль 2024-го, пока не стал во главе Львовской областной прокуратуры.

Заметим, что в прокурорской карьере Николая Мерета вероятно все же был перерыв. Так с декабря 2019 по декабрь 2020-го можно найти данные об адвокатской деятельности человека с полным совпадением анкетных данных с сотрудником прокуратуры. Будущий областной прокурор Львовщины в 2019-м году как раз трудился в прокуратуре Одесской области.

Надо сказать, что особых претензий к Николаю Мерету в бытность его работы в органах прокуратуры не было, хотя в фокус внимания СМИ он попадал и тогда. К примеру, именно он в 2017-м году комментировал СМИ подозрение Генпрокуратуры Украины, выписанное Иосифу Сталину и Лаврентию Берии. Подозрение касалось геноцида крымских татар и напрямую касалось Мерета как начальника следственного управления прокуратуры Крыма. Также он засветился в деле нардепа Андрея Артеменко в конце концов лишившегося украиснкого гражданства.

Однако общенациональную известность Мерет получил еще в 2025-м году, до убийства во Львовской области Андрея Парубия.

Рост материального благополучия благодаря жене и ее ФОПу

В фокус внимания отдельных журналистов Николай Мерет попал весной 2025 года в связи с ростом материального благополучия. Так, по итогам 2024 года глава Львовской областной прокуратуры совместно с супругой заработал свыше 4 млн грн., из которых 1,7 млн грн. пришлись на зарплату самого прокурора. Заметим, что в 2023-м году семейство прокурора заработало 2,7 млн грн., из которых лишь 616 тысяч были получены женой главы областного ведомства Еленой Мерет.

По данным СМИ, основной взнос в рост благосостояния семейства областного прокурора по итогам 2024 года внесла Елена Мерет, задекларировав 146 тыс. грн зарплаты в Первом медицинском объединении Львова, а также 2,1 млн грн от предпринимательской деятельности. Мерет открыла ФОП в июле 2024 года и занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах.

В 2024 году Мерет взяла в субаренду два нежилых помещения. В 2023 году супруги стали владельцами квартиры во Львове (97,9 м²). Кроме этого, Николаю Мерету принадлежит земельный участок в Одесской области, а его жена имеет долю в квартире в городе Южноукраинск.

Единственная машина супругов — это Audi Q7 (2019 года), зарегистрированная на Елену Мерет. Сбережения (денежные активы) прокурора и его жены на конец 2024 года составили 40 тыс. долларов.

Махинации со служебным жильем, и жена экс-сотрудник налоговой, занимающаяся бизнесом в фармацевтике

Не сказать, чтобы материальное состояние Николая Мерета сильно впечатляло, но к примеру, в 2023-м году супруги стали владельцам второго жилья – к квартире площадью в 70 квадратных метров в Николаевской области прибавилось жилье на 98 "квадратов" во Львове.

Заметим, что по данным СМИ, стоимость 1 квадратного метра жилья в областном центре в 2023-м году стартовала от 1100 долларов, то есть покупка подобной квартиры на рынке стоила бы около 110 тысяч долларов. Согласно же декларации Николая Мерета в 2022-м году семья имела 18 000 долларов его сбережений в валюте и 329 тысяч гривен. И даже доход в 2,7 млн грн. в 2023-м не позволял наскрести необходимые для покупки более 100 тысяч долларов. А ведь в том году семья еще купила "ауди" за 950 тысяч гривен.

Впрочем, как утверждает один из сайтов, квартира была служебной и получил ее Николай Мерет бесплатно, но якобы с нарушением процедуры. Так, по одной из версий, областная прокуратура в 2022-м году могла создать "проблемы" и "заставить" мэрию и городской совет передать ей земельный участок во Львове по улице Под Голоском, площадью 0,64 га в Шевченковском районе Львова.

Затем прокуроры якобы нашли свою строительную фирму — ЧП "Софиябудинвест", которая согласилась бесплатно построить им на улице Под Голоском жилой комплекс. Официально, по договору только 10% построенного жилья должно было перейти в собственность областной прокуратуры, и как утверждают авторы таковых квартир набралось 16 для руководства органов прокуратуры. Одна из этих квартир и стала жильем для Николая Мерета.

Как утверждают авторы материала, квартиру Николай Мерет получил как заместитель прокурора Львовской области, а его назначение руководителем военной прокуратуры Западного региона лишало его служебного жилья, полученного именно от областной прокуратуры Львовщины. Однако Львовская областная прокуратура ходатайствует о снятии статуса служебного с квартиры и 4 апреля 2023 года Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета, изымает квартиру с учета служебных и передает Николаю Мерету как подарок от государства.

Заметим, что документальных подтверждений своей версии событий авторы данной версии событий не привели, но финансовое состояние Николая Мерета в 2022-2023 годах действительно не позволяло ему стать владельцем квартиры за 100 тысяч долларов. Так, по данным сайта RIA в данный момент квартира площадью около 100 "квадратов" в доме по данной улице обойдется от 170 до 185 тысяч долларов.

Любопытно, что будучи ФОПом, супруга прокурора Елена Мерет зарегистрирована в доме №19 по улице Под Голоском. Так, сфера деятельности ее ФОПа — "здравоохранение". Вот только, к примеру, в 2016-м году Елена Мерет получила 10 700 гривен больничных по беременности от государственной налоговой инспекции в Приморском районе Одессы. То есть работала она изначально в налоговой, а не в органах здравоохранения, но что удивительнее всего, с тех пор, судя по декларациям супруга, Елена Мерет попробовала себя в органах образования в Одессе, и органах здравоохранения во Львове. То есть вряд ли жена прокурора является медиком по образованию.

Так, в 2025-м году Елена Мерет заработала от своего ФОПа 1 млн 185 тыс. грн. и еще 785 тыс. грн. от Львовского медицинского объединения "Многопрофильная клиническая больница интенсивных методов лечения и быстрой медицинской помощи". Выросла и зарплата самого Николая Мерета – по итогам прошлого года он заработал 1 млн 864 тыс. грн.

В целом благосостояние семьи после назначения супруга главой Львовской областной прокуратуры заметно выросло, что подтверждается суммой заявленных накоплений – за 2 года, с 2023 года, активы семьи выросли с 10 тысяч долларов и 529 тысяч гривен до 57 тысяч долларов и 22 882 гривен.

Десятки тысяч долларов сбережений, получение в собственность жилья, которое теперь стоит под 180 тысяч долларов – все это и вызвало скандал и вопросы к главе Львовской областной прокуратуры.

Между тем многие украинские экс-правоохранители после ухода со службы успешно переквалифицировались в "смотрящие" за целыми отраслями национальной экономики, что приносит им и их партнерам около 15 млрд грн. ежегодно.



