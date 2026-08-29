Чому виник скандал навколо голови львівської прокуратури, яка розслідує вбивство Парубія

Через рік після вбивства у Львові екс-нардепа Андрія Парубія вироку обвинуваченому так і не було винесено. Натомість спалахнув скандал навколо голови обласної прокуратури, який підписав підозру. Йдеться про керівника Львівської обласної прокуратури Миколу Мерета. "Коментарі" розбиралися, чим викликаний інформаційний галас навколо керівника обласної прокуратури, що саме і чому йому ставлять у провину журналісти та активісти.

Микола Мерет. Фото: з відкритих джерел

Два роки на чолі обласної прокуратури та майже 17 років в органах

Як повідомляє офіційна біографія Миколи Мерета на сайті Львівської обласної прокуратури 39-річний уродженець Одеської області працює в органах прокуратури з 2009 року після закінчення Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. За цей час обіймав різні посади, зокрема керівні у прокуратурі Одеської та Львівської областей, а також Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Останню Мерет очолював з березня 2023 по липень 2024-го, доки не став на чолі Львівської обласної прокуратури.

Зауважимо, що в прокурорській кар'єрі Миколи Мерета ймовірно, все ж таки, була перерва. Так, з грудня 2019 по грудень 2020-го можна знайти дані про адвокатську діяльність людини з повним збігом анкетних даних із співробітником прокуратури. Майбутній обласний прокурор Львівщини у 2019 році якраз працював у прокуратурі Одеської області.

Треба сказати, що особливих претензій до Миколи Мерета під час його роботи в органах прокуратури не було, хоча у фокус уваги ЗМІ він потрапляв і тоді. Наприклад, саме він у 2017-му році коментував ЗМІ підозру Генпрокуратури України, виписану Йосипу Сталіну та Лаврентію Берії. Підозра стосувалася геноциду кримських татар і безпосередньо стосувалася Мерета як начальника слідчого управління прокуратури Криму. Також він засвітився у справі нардепа Андрія Артеменка, який зрештою втратив українське громадянство.

Проте загальнонаціональну популярність Мерет отримав ще 2025-го року, до вбивства у Львівській області Андрія Парубія.

Зростання матеріального благополуччя завдяки дружині та її ФОПу

У фокус уваги окремих журналістів Микола Мерет потрапив навесні 2025 року через зростання матеріального благополуччя. Так, за підсумками 2024 року голова Львівської обласної прокуратури спільно з дружиною заробив понад 4 млн. грн., з яких 1,7 млн. грн. припали на зарплату самого прокурора. Зауважимо, що у 2023 році сімейство прокурора заробило 2,7 млн грн., з яких лише 616 тисяч було отримано дружиною голови обласного відомства Оленою Мерет.

За даними ЗМІ, основний внесок у зростання добробуту сімейства обласного прокурора за підсумками 2024 року внесла Олена Мерет, задекларувавши 146 тис. грн. зарплати у Першому медичному об'єднанні Львова, а також 2,1 млн. грн. від підприємницької діяльності. Мерет відкрила ФОП у липні 2024 року та займається роздрібною торгівлею у неспеціалізованих магазинах.

У 2024 році Мерет взяла в суборенду два нежитлові приміщення. 2023 року подружжя стало власниками квартири у Львові (97,9 м²). Крім цього, Миколі Мерету належить земельна ділянка на Одещині, а її дружина має частку у квартирі у місті Южноукраїнськ.

Єдина машина подружжя – це Audi Q7 (2019 року), зареєстрована на Олену Мерет. Заощадження (грошові активи) прокурора та його дружини на кінець 2024 року становили 40 тис. доларів.

Махінації зі службовим житлом та дружина екс-працівник податкової, яка займається бізнесом у фармацевтиці

Не сказати, щоб матеріальний стан Миколи Мерета сильно вражав, але, наприклад, у 2023 році подружжя стало власниками другого житла – до квартири площею 70 квадратних метрів у Миколаївській області додалося житло на 98 "квадратів" у Львові.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, вартість 1 квадратного метра житла в обласному центрі у 2023 році стартувала від 1100 доларів, тобто купівля подібної квартири на ринку коштувала б близько 110 тисяч доларів. Згідно з декларацією Миколи Мерета у 2022-му році сім'я мала 18 000 доларів його заощаджень у валюті та 329 тисяч гривень. І навіть прибуток у 2,7 млн грн. 2023-го не дозволяв наскрести необхідні для купівлі понад 100 тисяч доларів. Адже того року сім'я ще купила "ауді" за 950 тисяч гривень.

Втім, як стверджує один із сайтів, квартира була службовою і отримав її Микола Мерет безкоштовно, але нібито з порушенням процедури. Так, за однією з версій, обласна прокуратура у 2022-му році могла створити "проблеми" та "змусити" мерію та міську раду передати їй земельну ділянку у Львові на вулиці Під Голоском, площею 0,64 га у Шевченківському районі Львова.

Потім прокурори нібито знайшли свою будівельну фірму – ПП "Софіябудінвест", яка погодилася безкоштовно збудувати їм на вулиці Під Голоском житловий комплекс. Офіційно, за договором лише 10% побудованого житла мало перейти у власність обласної прокуратури, і, як стверджують автори таких квартир, набралося 16 для керівництва органів прокуратури. Одна із цих квартир і стала житлом для Миколи Мерета.

Як стверджують автори матеріалу, квартиру Микола Мерет отримав як заступник прокурора Львівської області, а призначення керівником військової прокуратури Західного регіону позбавляло його службового житла, отриманого саме від обласної прокуратури Львівщини. Однак Львівська обласна прокуратура клопотає про зняття статусу службового з квартири та 4 квітня 2023 року Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради, вилучає квартиру з обліку службових та передає Миколі Мерету як подарунок від держави.

Зауважимо, що документальних підтверджень своєї версії подій автори цієї версії подій не навели, але фінансовий стан Миколи Мерета у 2022-2023 роках справді не дозволяв йому стати власником квартири за 100 тисяч доларів. Так, за даними сайту RIA на даний момент квартира площею близько 100 "квадратів" в будинку на цій вулиці обійдеться від 170 до 185 тисяч доларів.

Цікаво, що ФОП, дружина прокурора Олена Мерет зареєстрована в будинку №19 по вулиці Під Голоском. Так, сфера діяльності її ФОП – "охорона здоров'я". Ось тільки, наприклад, у 2016-му році Олена Мерет отримала 10 700 гривень лікарняних у зв'язку з вагітністю від державної податкової інспекції в Приморському районі Одеси. Тобто працювала вона спочатку в податковій, а не в органах охорони здоров'я, але найдивовижніше, відтоді, судячи з декларацій чоловіка, Олена Мерет спробувала себе в органах освіти в Одесі та органах охорони здоров'я у Львові. Тобто, навряд чи дружина прокурора є медиком за освітою.

Так, у 2025 році Олена Мерет заробила від свого ФОПу 1 млн 185 тис. грн. та ще 785 тис. грн. від Львівського медичного об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги". Зросла й зарплата самого Миколи Мерета – за підсумками минулого року він заробив 1 млн. 864 тис. грн.

Загалом добробут сім'ї після призначення чоловіка головою Львівської обласної прокуратури помітно зріс, що підтверджується сумою заявлених накопичень – за 2 роки, з 2023 року, активи сім'ї зросли з 10 тисяч доларів та 529 тисяч гривень до 57 тисяч доларів та 22 882 гривень.

Десятки тисяч доларів заощаджень, отримання у власність житла, яке тепер коштує під 180 тисяч доларів – усе це викликало скандал та питання до голови Львівської обласної прокуратури.

Тим часом багато українських екс-правоохоронців після відходу зі служби успішно перекваліфікувалися на тих, хто "стежить" за цілими галузями національної економіки, що приносить їм та їхнім партнерам близько 15 млрд грн. щорічно.



