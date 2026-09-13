Квартира в Киеве на 20 млн грн за крышевание черного гемблинга: за что судят бывшего главного кибер-специалиста СБУ Илью Витюка

Пока вокруг некоторых украинских правоохранителей вспыхивают скандалы из-за их необъяснимого роста благосостояния, происхождение активов некоторых сотрудников спецслужб также вызывают вопросы у прокуроров и следствия. Причем все это может быть получено в качестве платы за "крышевание" нелегального гемблинга, а сам фигурант в лице бывшего главы Департамента кибербезопасности, генерала СБУ Ильи Витюка пытается перенести слушание в другой суд.

Илья Витюк. Фото портал "Комментарии"

Портал "Комментарии" разбирался, что и почему инкриминируют бывшему главному специалисту по кибербезопасности в СБУ.

Генерал Илья Витюк — небезупречная биография

Как и полагается сотруднику спецслужбы, биография Ильи Витюка достаточно закрыта. Известно лишь, что свою службу он начал еще в 2004 году. Получил два высших образования в Национальной академии СБУ и Киевском экономическом университете. В 2014-м году засветился в ходе расстрела на Майдане, о чем правда стало известно лишь 10 лет спустя. В тот день он снимал на телефон стрельбу со стороны бойцов "Беркута", но был идентифицирован и давал показания прокуратуре лишь 5 лет спустя. При этом Витюк заявил, что видео он давно удалил, а сам телефон у него позднее якобы украли в спортзале.

В 2021 году сперва временно, а затем на постоянной основе возглавил Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Как утверждала пресс-служба СБУ, под его руководством "контора" смогла "отбить" тысячи российских кибератак. В 2022-2024 годах Витюк якобы лично участвовал в боевых действиях под Киевом и в других регионах страны.

1 мая 2024 года Витюка уволили с должности главы кибербезопасности СБУ из-за скандала вокруг миллионных активов семьи бригадного генерала.

Недвижимость на 25,5 млн грн, которая не по карману

5 апреля 2024 года "Слідство.Інфо" выпустило расследование, посвященное материальному положению бригадного генерала Ильи Витюка, его жены Юлии и матери Натальи. По данным журналистов, общая стоимость недвижимости родни сотрудника СБУ составляет порядка 25,5 млн грн.

Львиная доля этих активов приходится на квартиру на 195 квадратных метров в самом дорогом районе столицы — на Печерске (сейчас в среднем около 3000 долларов за "квадрат), купленная в декабре 2023 года. Как утверждали журналисты, в своей тогда еще открытой декларации Илья Витюк в марте 2024 года указал цену ее покупки в 12,8 млн грн, хотя ее рыночная стоимость составляла около 21 млн грн или 585 тыс. долл.

Журналисты отметили, что покупка была совершена на имя жены Витюка – Юлии, которая 18 февраля 2022 года открыла ФЛП – предоставление правовых услуг. За 2022-2023 годы женщина отчиталась о доходе в 22,5 млн грн, из них 9,5 млн грн в 2022-м. При этом какие именно юридические услуги и кому на такую сумму оказывала Юлия Витюк – неизвестно. Сама же журналистам она об этом рассказать отказалась.

Кроме супруги, журналисты нашли недвижимость и у матери Ильи Витюка – Натальи, которая, будучи врачом, смогла купить в столице две квартиры – на 85 "квадратов" по цене около 177 тыс. долл., и на 50 "квадратов" на 100 тыс. долл. Вместе с квартирой Юлии Витюк общая стоимость квартир составила 25,5 млн грн.

Авторы расследования задались вопросом – откуда средства на покупку такой дорогой недвижимости у сотрудника СБУ, чей годовой доход в 2021-м году составил 700 тысяч гривен заработной платы?

И тут "Комментарии" отметили интересные детали. Очевидно, что свои доходы от ФЛПа за 2022-2023 годы Юлия Витюк постаралась "подогнать" под стоимость купленной в декабре 2023-го квартиры. Однако почему-то, получив совокупный доход порядка 21,5 млн грн за 2022-й и 11 месяцев 2023 года, которых вместе с жалованьем Ильи Витюка формально хватало на покупку квартиры, в декларации ее стоимость якобы все же занизили с 21,5 до 12,8 млн грн.

Возможным объяснением этого является вторая деталь – группа плательщика единого налога ФЛП Юлия Витюк. Так, по данным аналитического портала YouControl жена генерала СБУ оформлена как плательщик единого налога 3-й группы, и лимит доходов составляет 1167 минимальных заработных плат, а это 7 млн 585 тыс. грн для 2022-го и 7 млн 818 тыс. грн для 2023-го годов, тогда как жена генерала задекларировала совсем другие суммы.

При этом совокупный доход для Юлии Витюк законодательно ограничивается за 2 года суммой в 15,4 млн грн. И указанные в декларации 12,8 млн грн как цена покупки элитной квартиры формально вписывается в этот законодательный лимит доходов ФЛПа 3-й группы, которой является Юлия Витюк.

Правда все эти миллионы не дают ответа на главный вопрос – кто же собственно является теми клиентами, которые платят жене генерала СБУ эти деньги, неважно сколько она заплатила за квартиру – почти 13 млн грн или 21,5 млн грн.

Деньги от скандального СБУшника Артема Шило, протеже Андрея Ермака и Parimatch

Ответ на вопрос – кем являются клиенты Юлии Витюк на 22,5 млн грн за 2 года дает НАБУ, которое 2 сентября 2025 года объявило о подозрении сотруднику СБУ. Хотя традиционно фамилия подозреваемого не называлась, но суть дела — незаконное обогащении и декларирование недостоверной информации при покупке в декабре 2023 года квартиры за 21,6 млн грн за 12,8 млн грн и оформление ее на члена семьи однозначно говорит, что подозрение получил Илья Витюк.

Но куда интереснее другое – Бюро утверждает, что обоснованием для покупки было ФЛП члена семьи-владельца квартиры, который с февраля 2022 предоставлял юридические и консалтинговые услуги.

"Следователи установили, что на счета ФЛП действительно поступали средства за предоставление юридических и консалтинговых услуг. Однако от подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе преступной организованной группы, а также от компаний, контролируемых указанным лицом. Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а у компаний есть признаки фиктивности. Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных израсходованных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн", — говорится в сообщении НАБУ.

Заметим, что под лицом, который будучи подозреваемым по делу "Укрзализныци" переводил деньги Юлии Витюк может быть экс-глава экономического управления СБУ полковник Артем Шило. 11 августа 2026 года НАБУ сообщило о передаче в суд обвинительного акта в отношении сотрудника СБУ.

Следующий вопрос – откуда собственно деньги у Артема Шило на миллионные гонорары для Юлии Витюк и почему, собственно, он их переводил жене своего сослуживца. Кажущийся очевидным ответ – за участие в махинациях с операциями по "Укрзализныце", не подходит. Ведь для их реализации специалист по кибербезопасности Илья Витюк не нужен, да и подозреваемым по делу железнодорожного монополиста он не проходит.

Зато специалист профиля Ильи Витюка очень необходим в гемблинге, ведь его Департамент СБУ отвечает за киберпространство, в котором сегодня действуют десятки тысяч сайтов-зеркал, через которые теневые операторы азартных игр зарабатывают миллиарды гривен. Именно на этой почве и могли бы сотрудничать Артем Шило и Илья Витюк, причем вполне законно и в интересах государства.

Однако, как утверждают отдельные Телеграмм-каналы, специализирующиеся на изучении игорного рынка, Илья Витюк якобы был назначен на свой пост по протекции ныне подозреваемого в коррупции экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Задачей же на высоком посту в Службе безопасности у Витюка была якобы "помощь" одному из операторов азартных игр, который также может вести свою деятельность и в России.

Но куда более важным "клиентом" для Ильи Витюка может быть некогда лидер игорного рынка Украины бренд Parimatch, который с марта 2023 года пребывает под санкциями СНБО за связи с РФ. Однако это не мешает ему работать нелегально.

"Комментарии" подробно описывали как Parimatch спокойно работает под видом Parik24 вообще без лицензии, принимает платежи и не платит никаких налогов. А еще одним "зеркалом" компании может быть бренд GorillaBet. И это может быть возможным исключительно в результате неких договоренностей с властью, при которых представители последней закрывают глаза на отсутствие правовых оснований на работу в обмен на щедрые выплаты и даже "прощают" более 22 миллиардов гривен начисленных налогов. Обо всем этом "Комментарии" также подробно писали при разборе ситуации с ежегодной сменой лидера игорного рынка в Украине.

Обеспечить безопасную работу тому же Parik24 как раз по силам главе департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку и экс-куратору всего экономического блока спецслужбы Артему Шило. Конечно же, можно было бы сказать, что это домыслы, но как сообщали "Комментарии" еще в мае 2025 года, обоих высокопоставленных сотрудников СБУ видели в одном из столичных ресторанов, где праздновал свой день рождения Константин Коломиец, являющийся совладельцем клуба единоборств "Динамо". По информации журналистов он также занимается предоставлением услуг охраны, в частности заботится и об охране владельца PariMatch Сергее Портнове. Подобное приглашение не может быть случайностью и скорее говорит о наличии тесных связей между сторонами. Любопытно, что еще одним представителем СБУ был глава экономического управления Анатолий Лойф, преемник Артема Шило.

Пока же дело Ильи Витюка о незаконном обогащении 10 сентября начало рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде. Но защита сотрудника СБУ уже заявила ходатайство об изменении подсудности.

Как ранее писали "Комментарии", тот же Артем Шило мог быть соучредителем игорного бренда PIN-UP с российским бизнесменом Дмитрием Пуниным, а на игорном рынке вспыхнуло противостояние за примерно 20 миллиардов гривен, получаемых с теневого гемблинга.



