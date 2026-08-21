Комбайн та котедж за $300 тисяч: чому спалахнув скандал навколо заступника голови Департаменту охорони Нацполіції

Силовики дедалі частіше під час війни стають учасниками гучних скандалів. Деяких пов'язують із "тіньовими офісами", які контролюють цілі галузі української економіки. Інші не можуть пояснити джерела доходів. Чинною особою цього розслідування буде заступник начальника Департаменту охорони Національної поліції України-начальник Управління фізичної охорони Віталії Бондаренко.

Віталій Бондаренко

В охорону з МРЕВ, але скандал наздогнав

В інтернеті можна знайти інформацію, що нинішній начальник Управління поліції охорони по столиці Віталій Бондаренко може бути пов'язаний із цілою мережею автошкіл, які мають заступництво високопоставленого поліцейського. Здавалося б, чим голова підрозділу, який охороняє державні та приватні об'єкти, майно, офіційних та приватних осіб Віталій Бондаренко, може допомогти автошколам?!

Тим часом 50-річний Віталій Вікторович Бондаренко у справі фізичної охорони людина нова, хоч і далеко не новачок у правоохоронній системі. Так, до столиці на посаду головного з фізичної охорони він перевівся відносно нещодавно – 2024-го року, а до того працював у Регіональному сервісному центрі Головного сервісного центру МВС у Полтавській області. Простіше кажучи, служив майбутній голова фізичної охорони столиці у системі МРЕВ у регіоні, де начальників цих сервісних центрів затримували під час отримання хабарів.

Таким чином специфіку роботи МРЕВ чи, скажімо, автошкіл Віталій Бондаренко знав чудово. Тим більше, що згідно здекларацією за 2017 рік тодішня його дружина Оксана Леонтьївна володіла 50% ТОВ "Автошкола "Акорд Київ" (сфера діяльності – діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів, статутний фонд – 500 гривень).

Як стверджують деякі джерела, тепер ТОВ "Автошкола "Акорд Київ", із засновників якої перша дружина Віталія Бондаренка вийшла, пов'язана із мережею автошкіл та ФОПів, записаних на інших осіб. Так, за даними аналітичного сервісу YouControl "Акорд Київ" належить Євгену Степанову, а директором фірми виступає екс-чиновник податкової Юрій Калиш. При цьому на самого Юрія Калиша записано ПП "Індикар" (сфера діяльності – діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів, статутний фонд – 1000 гривень). А також за даними журналістів на обох власників фірм та їх рідних оформлено три ідентичні ФОП (КВЕД 85.53 — діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів).

Також журналісти зазначають, що, судячи з даних із сервісів перевірки телефонів, у ряду осіб телефони бізнесменів і Віталія Бондаренка часто пов'язані один з одним і з МРЕВ, що побічно говорить про їхні зв'язки.

Начальник фізичної охорони Києва – гол майже як сокіл, не рахуючи десятків тисяч доларів готівкою

Згідно з декларацією про доходи та майно за 2025-й рік, на Віталія Бондаренка записано не так уже й багато. По суті, весь його актив – близько 55 соток землі та житловий будинок на 96 "квадратів" в одному із сіл його рідної Вінницької області. Судячи з однієї дати набуття права власності – 23 серпня 2019 року, все це він отримав у спадок після смерті останнього з батьків.

При цьому особистого авто Віталій Бондаренко не має, але може користуватися авто подружжя Оксани Бондаренко – NISSAN QASHQAI 2021 року випуску, придбаного у 2025 році за 622 тисячі гривень. Зауважимо, що подібна купівля цілком по кишені подружжя, яке на службі Віталія в поліції та Оксани в прокуратурі принесло їм 2 млн 280 тис. грн.

Щоправда у грошових активах Віталій Бондаренко перевищує дружину – 37 тисяч доларів та 2149 гривень проти 12 тисяч доларів, 8000 євро та 971 гривні в Оксани Бондаренко. Походження грошей є досить зрозумілим – у 2020 році Віталій Вікторович продав комбайн CLAAS LEXION 580 за 948 тисяч гривень, отриманий разом із землею та будинком 23 серпня 2019 року. Зауважимо, що така ціна еквівалентна 35 тисячам доларів при продажі у 2020-му році і здається цілком реалістичною, але звідки у рідні копа виявився комбайн, який у новому стані коштує від 100 тисяч доларів – загадка.

До 2025 року Віталій Бондаренко декларував більш ніж 1 мільйон гривень у виді готівки, але ймовірно цього року він обміняв свою гривневу готівку на 37 тисяч доларів.

Будинок за 300 тисяч доларів у сестри-ріелтора

Як нескладно зрозуміти, керівнику Управління фізичної охорони Києва необхідно жити поряд з місцем служби, і будинок, що належить йому, на 100 квадратів у селі на Вінниччині для цього просто не підходить.

Згідно з декларацією, Віталій Бондаренко може з сім'єю проживати у житловому будинку площею 286 квадратних метрів на ділянці 1527 квадратів, які належать Тетяні Вікторівні Бондаренко. Судячи з подібності по-батькові, йдеться про рідну сестру поліцейського.

Але що таке село Нові Петрівці? Незважаючи на таку просту назву, це місце можна вважати елітним, адже адміністративно саме їхньою частиною є резиденція колишнього президента України Віктора Януковича – "Межигір'я". Одного цього достатньо, щоб зрозуміти, наскільки дорогим може бути будинок у такому місці та ще й такій площі.

За даними сайту dom.риа нерухомість у селі Нові Петрівці, схожа на майно Віталія Бондаренка (будинок за 286 квадратів та 15 соток землі), може коливатися від 150 тисяч доларів (258 квадратів будинок та 12 соток землі) до 600 тисяч доларів (будинок на 300 квадратів та 22 сотні). У середньому вартість цієї нерухомості може становити не менше 300 тисяч доларів, але ближче все ж таки до 400-500 тисяч.

Формально, власницею будинку виступає, ймовірно, сестра полковника – Тетяна Бондаренко, і цей факт Віталій Бондаренко ніколи не приховував. Так, у його декларації за 2017-й рік, за 7 років до переведення до столиці, він вказував право проживання в цьому самому будинку, щоправда власницею його вважалася Тетяна Вікторівна Паламарчук.

Враховуючи те, що право на проживання в житлі надають близьким родичам, а по-батькові у Паламарчук – Вікторівна, збігається з таким у полковника, не виключено, що Тетяна Паламарчук є тією самою сестрою копа, Тетяною Бондаренко, яку він вказував у пізніших деклараціях. Зміна прізвища може пояснюватися тим, що сестра поліцейського просто розлучилася і повернула собі дівоче прізвище. Цим же можна пояснити той факт, що у старих деклараціях полковника Тетяна Паламарчук володіла будинком із 2006 року, а Тетяна Бондаренко – з 2024 року.

Проте зрозумілішою ситуація з цим будинком не стає, оскільки звідки власне гроші на придбання будинку у Нових Петрівцях у сестри Віталія Бондаренка все одно незрозуміло.

Так, за даними аналітичного сервісу YouControl, 50-річна уродженка Вінниці Тетяна Вікторівна Паламарчук зазначена як ФОП (сфера діяльності – агентства нерухомості). Також вона володіє 50% ПП "Авінтура Україна плюс" (сфера діяльності – агентства нерухомості, статутний фонд – 500 гривень). Але проблема в тому, що свій ФОП вона відкрила у 2007-му, а співзасновником НП стала у 2008-му році, тобто через 1 та 2 роки відповідно, після того, як вона придбала елітну нерухомість.

Тобто походження коштів на покупку цього будинку можливою сестрою майбутнього полковника Нацполіції Віталія Бондаренка, зовсім темне, адже бізнесом вона зайнялася вже після такого цінного придбання. Згадаймо і комбайн CLAAS LEXION 580, який у 2019-му коп отримав у спадок, і продав майже за 1 млн грн. Звідки могло взятися все це цінне майно у його родичів?

Раніше "Коментарі" розповіли, як заступник голови Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Юрій Сверба став власником елітної квартири за мільйони гривень. Але навіть його оселя коштує дешевше, ніж будинок, у якому може жити полковник Національної поліції Віталій Бондаренко.