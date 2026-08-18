Тендеры для «друзей» и квартира почти за 6 миллионов: что известно о заместителе председателя Агентства восстановления Юрии Свербе

Заместитель председателя Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Юрий Сверба пытается вести непубличный образ жизни. В то же время внимания медиа должностное лицо не избегает. Регулярно дает интервью о закупках, прозрачности и контроле за использованием государственных средств.

Фото: портал "Комментарии"

Как на самом деле живет чиновник, скрывающий и о чем молчит читайте в нашем материале.

"Паркоместо от поставщика государственной энергетики"

В декларации заместителя председателя Агентства восстановления Юрия Свербы есть деталь, которая может показаться несущественной — арендованное паркоместо. С 3 февраля 2025 года чиновник пользуется машиноместом площадью 18,2 кв. м, принадлежащее Эдуарду Маргаряну – руководителю и владельцу ООО "Техснабкомплект Сервис" (размер уставного капитала – 500 тыс. грн, основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля). Компания Маргаряна поставляет оборудование государственным энергетическим предприятиям, в частности, структурам "Энергоатома" и "Укрэнерго".

Эта имущественная связь привлекает внимание, учитывая полномочия самого Зуда. Официальный сайт Агентства сообщает, что Зуд развивает закупки и отвечает за добродетель, прозрачность и подотчетность. Само чиновник рассказывал об анализе тендеров региональных служб, риск-индикаторах и контроле цен на материалы для защиты энергетической инфраструктуры.

Следовательно, его полномочия напрямую касаются правил и контроля закупок в сфере, в которой работает компания Маргаряна.

В то же время размер платы за аренду имущества Маргаряна в декларации не указан. Поэтому из открытых данных невозможно установить, на каких условиях чиновник получил паркоместо и соответствует ли стоимость пользования рыночной.

Паркоместо – не единственное, что связывает Свербу и Маргаряна. Данные регистра показывают, что у них также есть квартиры в одном жилом комплексе.

10 мая 2024 года Сверба приобрел квартиру площадью 85,8 кв. м в доме 13-Б ЖК "Голосеево". Через четыре месяца, 18 сентября, Маргарян зарегистрировал квартиру площадью 58,3 кв. м в соседнем доме 13-А. В этом же комплексе бизнесмен имел и другую недвижимость, в том числе два паркоместа.

Хронология смотрится показательно. С момента приобретения Маргаряном квартиры до назначения Свербы заместителем председателя Агентства восстановление прошло чуть больше месяца. Чиновник получил эту должность 25 октября 2024 года. Спустя еще три месяца в его декларации появилось право пользования имуществом Маргаряна.

Эдуард Маргарян является директором и владельцем 75% ООО "Техснабкомплект Сервис" (далее – ТСКС). Еще 25% компании принадлежат Бакуру Маргаряну. До августа 2024 года предприятием руководил Карен Маргарян, после чего руководство основным бизнесом семьи перешло в Эдуард.

ТСКС работает на рынке электротехнического оборудования: проектирует, производит, монтирует и снабжает системы для промышленных и энергетических объектов. Значительная часть контрактов у Prozorro связана именно с критической энергетикой.

В проанализированном массиве за период с 2016 года по 2 июня 2026-го зафиксировано 58 подписанных договоров ТСКС общей стоимостью 27,91 млн грн. Среди заказчиков компании – подразделения "Энергоатома", "Укрэнерго", "Укртранснефти" и другие предприятия.

В 25 закупках общей стоимостью 17,10 млн грн ТСКС была единственным участником. Это 43,1% всех проанализированных договоров и более 61% их совокупной стоимости. Иными словами, почти каждый второй контракт компания получала в процедурах, где за заказ фактически не соревновался ни один другой поставщик.

Наличие только одного участника само собой не доказывает нарушение законодательства. В то же время в таких условиях предложенная цена не проходит проверки конкурентными предложениями. А когда владелец такого поставщика имеет частные имущественные отношения с должностным лицом, публично отвечающим за добродетель закупок, эти процедуры требуют особого внимания.

Не менее показательна динамика контрактов ТСКС.

До назначения Свербы на должность у компании Маргаряны было 29 договоров на 12,67 млн грн. После назначения должностного лица ТСКС заключила еще 29 договоров на 15,24 млн грн. Количество контрактов осталось прежним, но их общая стоимость выросла на 20,3%.

Между назначением Зуда и началом аренды паркоместа компания подписала только три договора общей стоимостью 197,9 тыс. грн. После 3 февраля 2025 года, когда чиновник начал пользоваться имуществом Маргаряна, ТСКС заключила 26 договоров у Prozorro на 15,04 млн грн.

Таким образом, на период после начала аренды пришлось 89,7% всех договоров ТСКС, подписанных после назначения Свербы, и 98,7% от их общей стоимости.

Параллельно росла общая выручка ТСКС. В 2022 году он составил 21,98 млн грн, в 2023-м — 84,80 млн, в 2024-м — 134,21 млн, а в 2025 году, первом полном году после назначения Свербы, достиг рекордных 164,37 млн грн. За три года выручка компании выросла примерно в 7,5 раза.

В то же время, тендерный портфель ТСКС в значительной степени сконцентрирован в критической энергетике. На Атомэнергомаш, Южноукраинскую АЭС и Укрэнерго приходится более 85% стоимости всех проанализированных договоров компании.

В 2025 году ТСКС подписала 21 договор на 7,72 млн. грн. По меньшей мере, 15 из них общей стоимостью 7,39 млн грн были заключены с государственными энергетическими заказчиками. То есть, почти вся сумма контрактов компании у Prozorro за этот год пришлась именно на государственную энергетику.

Есть еще одна деталь, которая делает связь Сверба и Маргаряна особенно чувствительной. В официальном портфолио производителя Rittal упоминается проект, в котором ТСКС выступила партнером и исполнителем системного решения – распределительного щита на 2000 А для подстанции класса 330 кВ.

Агентство восстановления занимается защитой и восстановлением критической энергетической инфраструктуры, в том числе подстанций классов 330 и 750 кВ. Итак, компания владельца арендованного Зудом паркоместа реализовывала проект для объекта того же класса, с которым работает учреждение должностного лица.

Фото: из открытых источников

В то же время в портфолио Rittal не назван конечный заказчик, место установки оборудования, генподрядчик и стоимость проекта. Пока нет оснований утверждать, что ТСКС поставляла оборудование непосредственно для Агентства восстановления. Однако ТСКС могла работать в качестве поставщика оборудования для генподрядчика или другого предприятия, вовлеченного в защиту энергетического объекта. В таком случае название ТСКС могло не появиться среди победителей закупок Агентства, даже если его услуги использовались в соответствующем инфраструктурном проекте.

Итак, в одной истории сошлись закупочные полномочия Свербы, бизнес Маргаряна в государственной энергетике и прямые имущественные отношения между ними. После начала аренды компания Маргаряна продолжила заключать договоры у Prozorro, а в 2025 году показала рекордную выручку. Это временное и "успешное для компании" совпадение превращает обычное соседство в связь, которая требует публичного объяснения.

"Квартира почти за 6 миллионов, срочные ссуды и Volvo"

Хотя Сверба публично не демонстрирует роскошный образ жизни, бедным должностного лица назвать сложно. За несколько дней до приобретения квартиры почти за 6 млн грн он получил от гражданской жены и брата ссуды примерно на 2,7 млн грн. После соглашения Сверба начал возвращать долги, а затем инвестировал в ОВГЗ. Кроме того, он бесплатно пользуется Volvo XC90, оформленным на Елену Мытник – его гражданскую жену.

10 мая 2024 года Сверба приобрел квартиру площадью 85,8 кв. м в киевском ЖК "Голосеево". Стоимость одного и того же приобретения в разных документах отличается. В декларации объект оценен в 5 498 292 грн, в сообщении НАПК указан расход в 5 863 500 грн, а в реестровом выписке — 5 983 500 грн.

Разница между наименьшей и большей суммой составляет 485 208 грн. Значительную часть денег Сверб получил буквально накануне соглашения. 4 мая, за шесть дней до приобретения квартиры, брат Юрия — Роман Сверба ссудил ему 190 тыс. грн и 13 тыс. долларов. 7 мая, за три дня до покупки, Елена Мытник выделила еще 495 тыс. грн и 37,9 тыс. долларов.

В целом чиновник получил 685 тыс. грн и 50,9 тыс. долларов. По курсу начала мая 2024 года это примерно 2,7 млн грн – около 45% регистровой стоимости квартиры. К концу 2023 года Сверба декларировал 48,7 тыс. долларов, 22 тыс. евро и 71 984 грн сбережений, всего по тогдашнему курсу — ориентировочно 2,8-2,9 млн грн. Также должностное лицо владело криптовалютой на сумму 1176880 грн. Если сложить эти накопления с ссудами, то Сверба имел достаточно активов для покупки жилья. Однако такая арифметика предполагает, что на квартиру Сверба должен был потратить практически всю задекларированную валюту и почти все полученные заемные средства. Но при этом оставались повседневные расходы и необходимость рассчитываться с ссудодателями.

Фото: из открытых источников

Однако в течение 2024 года Сверба смог погасить 30,9 тыс. долларов и 195 тыс. грн долга. Отдельное сообщение НАПК также зафиксировало передачу криптоактивов задекларированной стоимостью 636,4 тыс. грн в счет погашения обязательства.

Если представить модель сбережений должностного лица в цифрах, то в 2023 году его задекларированные накопления увеличились примерно на 731 тыс. грн — это около 65% годового дохода. По расчетам, после такого прироста сбережений на все остальные расходы Зуба оставалось около 390 тыс. грн в год. В 2024 году он получил около 1,71 млн грн зарплаты в НАПК и еще примерно 144 тыс. грн в Агентстве восстановления. Совокупно где-то 1,85 млн. грн. В этом году Сверба приобрел квартиру и возвращал значительные суммы долга.

В 2025 году в разделе доходов Зуда было отражено 2,006 млн грн поступлений, в том числе 1,35 млн грн зарплаты, 609 тыс. грн от погашения ОВГЗ и почти 47 тыс. грн процентов по ним. На конец года чиновник задекларировал 418 ОВГЗ общей номинальной стоимостью 418 тыс. грн, погасил 227 тыс. грн долга и взял банковский кредит на 300 тыс. грн. Наибольшую часть заемных средств Сверби предоставила Елена Мытник – 495 тыс. грн и 37,9 тыс. долларов, или примерно 1,99 млн грн в пересчете. В то же время на конец 2023 года все ее задекларированные денежные активы оценивались примерно в 1,784 млн грн — меньше суммы займа, предоставленного Зубу за несколько месяцев. При этом Елена Мытник также купила 1153 ОВГЗ общей нарицательной стоимостью 1 153 000 грн.

Декларации содержат доходы, из которых Таможенник мог сформировать дополнительные сбережения. В 2023 году она задекларировала примерно 1,121 млн. грн. предпринимательского дохода и 1,535 млн. грн. грантовой выплаты. В 2024 году ее известные доходы составляли по меньшей мере около 2,48 млн грн, не считая исследовательский грант, сумма которого в декларации не указана. Однако предпринимательский доход не равен чистой прибыли, потому что с него нужно платить налоги и возмещать расходы на деятельность. Грантовые средства могут иметь целевое назначение. Поэтому общая сумма поступлений не показывает, сколько денег Таможенник реально мог свободно передать Зуду.

Займом финансовые отношения Зуд и Мытник не ограничились. Она также является владелицей Volvo XC90 2018 выпуска задекларированной стоимостью 752 843 грн, которым должностное лицо пользуется безвозмездно. Итого сообщенный расход на квартиру и задекларированная стоимость автомобиля составляют 6,616 млн грн — примерно в 3,6 раза больше 1,857 млн грн зарплаты, которую Сверба совокупно получил в 2024 году от НАПК и Агентства восстановления.

В декларациях все эти расходы формально можно объяснить доходами, сбережениями и ссудами. Однако реальная финансовая картина выглядит гораздо сложнее. После квартиры, Volvo, инвестиций и возврата долгов у Свербы и Мытника не оставалось средств на повседневную жизнь. А активы продолжали появляться, долги — погашаться, а инвестиции — расти.