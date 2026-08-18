Тендери для «друзів» і квартира за майже 6 мільйонів: що відомо про заступника голови Агентства відновлення Юрія Свербу

Заступник голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Юрій Сверба намагається вести непублічний спосіб життя. Водночас уваги медіа посадовець не уникає. Регулярно дає інтерв’ю про закупівлі, прозорість і контроль за використанням державних коштів.

Фото: портал "Коментарі"

Як насправді живе посадовець, що приховує та про що мовчить – читайте у нашому матеріалі.

"Паркомісце від постачальника державної енергетики"

У декларації заступника голови Агентства відновлення Юрія Сверби є деталь, яка може здатися несуттєвою, — орендоване паркомісце. З 3 лютого 2025 року посадовець користується машиномісцем площею 18,2 кв. м, яке належить Едуарду Маргаряну — керівнику та власнику ТОВ "Техснабкомплект Сервіс" (розмір статутного капіталу – 500 тис грн, основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля). Компанія Маргаряна постачає обладнання державним енергетичним підприємствам, зокрема структурам "Енергоатома" та "Укренерго".

Цей майновий зв’язок привертає увагу з огляду на повноваження самого Сверби. Офіційний сайт Агентства повідомляє, що Сверба розвиває закупівлі та відповідає за доброчесність, прозорість і підзвітність. Сам посадовець розповідав про аналіз тендерів регіональних служб, ризик-індикатори та контроль цін на матеріали для захисту енергетичної інфраструктури.

Отже, його повноваження безпосередньо стосуються правил і контролю закупівель у сфері, в якій працює компанія Маргаряна.

Водночас розмір плати за оренду майна Маргаряна у декларації не зазначений. Тому з відкритих даних неможливо встановити, на яких умовах посадовець отримав паркомісце та чи відповідає вартість користування ринковій.

Паркомісце — не єдине, що пов’язує Свербу та Маргаряна. Реєстрові дані показують, що вони також мають квартири в одному житловому комплексі.

10 травня 2024 року Сверба придбав квартиру площею 85,8 кв. м у будинку 13-Б ЖК "Голосієво". Через чотири місяці, 18 вересня, Маргарян зареєстрував квартиру площею 58,3 кв. м у сусідньому будинку 13-А. У цьому ж комплексі бізнесмен мав й іншу нерухомість, зокрема два паркомісця.

Хронологія виглядає показово. Від моменту придбання Маргаряном квартири до призначення Сверби заступником голови Агентства відновлення минуло трохи більше місяця. Посадовець отримав цю посаду 25 жовтня 2024 року. Ще через три місяці у його декларації з’явилося право користування майном Маргаряна.

Едуард Маргарян є директором і власником 75% ТОВ "Техснабкомплект Сервіс" (далі – ТСКС). Ще 25% компанії належать Бакуру Маргаряну. До серпня 2024 року підприємством керував Карен Маргарян, після чого керівництво основним бізнесом родини перейшло до Едуарда.

ТСКС працює на ринку електротехнічного обладнання: проєктує, виробляє, монтує та постачає системи для промислових і енергетичних об’єктів. Значна частина її контрактів у Prozorro пов’язана саме з критичною енергетикою.

У проаналізованому масиві за період із 2016 року до 2 червня 2026-го зафіксовано 58 підписаних договорів ТСКС загальною вартістю 27,91 млн грн. Серед замовників компанії — підрозділи "Енергоатома", "Укренерго", "Укртранснафти" та інші підприємства.

У 25 закупівлях загальною вартістю 17,10 млн грн ТСКС була єдиним учасником. Це 43,1% усіх проаналізованих договорів і понад 61% їхньої сукупної вартості. Іншими словами, майже кожен другий контракт компанія отримувала у процедурах, де за замовлення фактично не змагався жоден інший постачальник.

Наявність лише одного учасника сама собою не доводить порушення законодавства. Водночас за таких умов запропонована ціна не проходить перевірки конкурентними пропозиціями. А коли власник такого постачальника має приватні майнові відносини з посадовцем, який публічно відповідає за доброчесність закупівель, ці процедури потребують особливої уваги.

Не менш показовою є динаміка контрактів ТСКС.

До призначення Сверби на посаду компанія Маргаряна мала 29 договорів на 12,67 млн грн. Після призначення посадовця ТСКС уклала ще 29 договорів на 15,24 млн грн. Кількість контрактів залишилася такою самою, але їхня загальна вартість зросла на 20,3%.

Між призначенням Сверби та початком оренди паркомісця компанія підписала лише три договори загальною вартістю 197,9 тис. грн. Натомість після 3 лютого 2025 року, коли посадовець почав користуватися майном Маргаряна, ТСКС уклала 26 договорів у Prozorro на 15,04 млн грн.

Таким чином, на період після початку оренди припало 89,7% усіх договорів ТСКС, підписаних після призначення Сверби, та 98,7% їхньої загальної вартості.

Паралельно зростав загальний виторг ТСКС. У 2022 році він становив 21,98 млн грн, у 2023-му — 84,80 млн, у 2024-му — 134,21 млн, а у 2025 році, першому повному році після призначення Сверби, досяг рекордних 164,37 млн грн. За три роки виторг компанії зріс приблизно у 7,5 раза.

Водночас тендерний портфель ТСКС значною мірою сконцентрований у критичній енергетиці. На "Атоменергомаш", Південноукраїнську АЕС та "Укренерго" припадає понад 85% вартості всіх проаналізованих договорів компанії.

У 2025 році ТСКС підписала 21 договір на 7,72 млн грн. Щонайменше 15 із них загальною вартістю 7,39 млн грн були укладені з державними енергетичними замовниками. Тобто майже вся сума контрактів компанії у Prozorro за цей рік припала саме на державну енергетику.

Є ще одна деталь, яка робить зв’язок Сверби та Маргаряна особливо чутливим. В офіційному портфоліо виробника Rittal згадується проєкт, у якому ТСКС виступила партнером і виконавцем системного рішення — розподільчого щита на 2000 А для підстанції класу 330 кВ.

Агентство відновлення займається захистом і відновленням критичної енергетичної інфраструктури, зокрема підстанцій класів 330 і 750 кВ. Отже, компанія власника орендованого Свербою паркомісця реалізовувала проєкт для об’єкта того самого класу, з яким працює установа посадовця.

Фото: з відкритих джерел

Водночас у портфоліо Rittal не названо кінцевого замовника, місця встановлення обладнання, генпідрядника та вартості проєкту. Наразі немає підстав стверджувати, що ТСКС постачала обладнання безпосередньо для Агентства відновлення. Однак ТСКС могла працювати як постачальник обладнання для генпідрядника чи іншого підприємства, залученого до захисту енергетичного об’єкта. У такому разі назва ТСКС могла не з’явитися серед переможців закупівель Агентства, навіть якщо її послуги використовувалися у відповідному інфраструктурному проєкті.

Отже, в одній історії зійшлися закупівельні повноваження Сверби, бізнес Маргаряна у державній енергетиці та прямі майнові відносини між ними. Після початку оренди компанія Маргаряна продовжила укладати договори у Prozorro, а у 2025 році показала рекордний виторг. Цей часовий та "успішний для компанії" збіг перетворює звичайне сусідство на зв’язок, який потребує публічного пояснення.

"Квартира майже за 6 мільйонів, термінові позики і Volvo"

Хоча Сверба публічно не демонструє розкішного способу життя, бідним посадовця назвати складно. За кілька днів до придбання квартири майже за 6 млн грн він отримав від цивільної дружини та брата позики приблизно на 2,7 млн грн. Після угоди Сверба почав повертати борги, а згодом інвестував в ОВДП. Крім того, він безоплатно користується Volvo XC90, оформленим на Олену Митник – його цивільну дружину.

10 травня 2024 року Сверба придбав квартиру площею 85,8 кв. м у київському ЖК "Голосієво". Вартість одного й того самого придбання у різних документах відрізняється. У декларації об’єкт оцінено у 5 498 292 грн, у повідомленні НАЗК зазначено видаток у 5 863 500 грн, а в реєстровому витягу — 5 983 500 грн.

Різниця між найменшою та найбільшою сумою становить 485 208 грн. Значну частину грошей Сверба отримав буквально напередодні угоди. 4 травня, за шість днів до придбання квартири, брат Юрія — Роман Сверба позичив йому 190 тис. грн і 13 тис. доларів. 7 травня, за три дні до купівлі, Олена Митник надала ще 495 тис. грн і 37,9 тис. доларів.

Загалом посадовець отримав 685 тис. грн і 50,9 тис. доларів. За курсом початку травня 2024 року це приблизно 2,7 млн грн — близько 45% реєстрової вартості квартири. На кінець 2023 року Сверба декларував 48,7 тис. доларів, 22 тис. євро та 71 984 грн заощаджень, Усього за тодішнім курсом — орієнтовно 2,8-2,9 млн грн. Також посадовець володів криптовалютою на суму 1176880 грн. Якщо скласти ці накопичення з позиками, то Сверба мав достатньо активів для купівлі житла. Однак така арифметика передбачає, що на квартиру Сверба мав витратити практично всю задекларовану валюту та майже всі щойно отримані позикові кошти. Але при цьому залишалися повсякденні витрати й необхідність розраховуватися з позикодавцями.

Фото: з відкритих джерел

Проте, упродовж 2024 року Сверба зміг погасити 30,9 тис. доларів і 195 тис. грн боргу. Окреме повідомлення НАЗК також зафіксувало передачу криптоактивів задекларованою вартістю 636,4 тис. грн у рахунок погашення зобов’язання.

Якщо представити модель заощаджень посадовця у цифрах, то у 2023 році його задекларовані накопичення збільшилися приблизно на 731 тис. грн — це близько 65% річного доходу. За розрахунками, після такого приросту заощаджень на усі інші витрати Свербі залишалося близько 390 тис. грн на рік. У 2024 році він отримав близько 1,71 млн грн зарплати в НАЗК і ще приблизно 144 тис. грн в Агентстві відновлення. Сукупно десь 1,85 млн грн. Того самого року Сверба придбав квартиру та повертав значні суми боргу.

У 2025 році у розділі доходів Сверби було відображено 2,006 млн грн надходжень, зокрема 1,35 млн грн зарплати, 609 тис. грн від погашення ОВДП та майже 47 тис. грн процентів за ними. На кінець року посадовець задекларував 418 ОВДП загальною номінальною вартістю 418 тис. грн, погасив 227 тис. грн боргу та взяв банківський кредит на 300 тис. грн. Найбільшу частину позикових коштів Свербі надала Олена Митник — 495 тис. грн і 37,9 тис. доларів, або приблизно 1,99 млн грн у перерахунку. Водночас на кінець 2023 року всі її задекларовані грошові активи оцінювалися приблизно у 1,784 млн грн — менше, ніж сума позики, наданої Свербі за кілька місяців. При цьому Олена Митник також купила 1153 ОВДП загальною номінальною вартістю 1 153 000 грн.

Декларації містять доходи, з яких Митник могла сформувати додаткові заощадження. У 2023 році вона задекларувала приблизно 1,121 млн грн підприємницького доходу та 1,535 млн грн грантової виплати. У 2024 році її відомі доходи становили щонайменше близько 2,48 млн грн, не враховуючи дослідницький грант, суму якого в декларації не зазначено. Однак підприємницький дохід не дорівнює чистому прибутку, бо з нього потрібно сплачувати податки та покривати витрати на діяльність. Грантові кошти також можуть мати цільове призначення. Тому загальна сума надходжень не показує, скільки грошей Митник реально могла вільно передати Свербі.

Позикою фінансові відносини Сверби та Митник не обмежилися. Вона також є власницею Volvo XC90 2018 року випуску задекларованою вартістю 752 843 грн, яким посадовець користується безоплатно. Разом повідомлений видаток на квартиру та задекларована вартість автомобіля становлять 6,616 млн грн — приблизно у 3,6 раза більше за 1,857 млн грн зарплати, яку Сверба сукупно отримав у 2024 році від НАЗК та Агентства відновлення.

У деклараціях усі ці витрати формально можна пояснити доходами, заощадженнями та позиками. Проте реальна фінансова картина виглядає значно складніше. Після квартири, Volvo, інвестицій і повернення боргів у Сверби та Митник не залишалося коштів на повсякденне життя. Натомість активи продовжували з’являтися, борги — погашатися, а інвестиції — зростати.