Комбайн и коттедж за $300 тысяч: почему вспыхнул скандал вокруг замглавы Департамента охраны Нацполиции

Силовики все чаще и чаще во время войны становятся участниками громких скандалов. Некоторых связывают с "теневыми офисами", контролирующими целые отрасли украинской экономики. Другие же не могут объяснить источники доходов. Действующим лицом данного расследования будет заместитель начальника Департамента охраны Национальной полиции Украины-начальник Управления физической охраны, Виталии Бондаренко.

Виталий Бондаренко

В охрану из МРЭО, но скандал настиг

В интернете можно найти информацию, что нынешний начальник Управления полиции охраны по столице Виталий Бондаренко может быть связан с целой сетью автошкол, которые пользуются покровительством высокопоставленного полицейского. Казалось бы, чем глава подразделения, охраняющего государственные и частные объекты, имущество, официальных и частных лиц Виталий Бондаренко, может помочь автошколам?!

Между тем 50-летний Виталий Викторович Бондаренко в деле физической охраны человек новый, хотя и далеко не новичок в правоохранительной системе. Так, в столицу на пост главного по физической охране он перевелся относительно недавно – в 2024-м году, а до того трудился в Региональном сервисном центре Главного сервисного центра МВД в Полтавской области. Проще говоря, служил будущий глава физической охраны столицы в системе МРЭО в регионе, где начальников этих сервисных центров задерживали при получении взяток.

Таким образом специфику работы МРЭО или скажем автошкол Виталий Бондаренко знал прекрасно. Тем более, что согласно декларации за 2017-й год тогдашняя его супруга Оксана Леонтьевна владела 50% ООО "Автошкола "Аккорд Киев" (сфера деятельности – деятельность школ подготовки водителей транспортных средств, уставной фонд – 500 гривен).

Как утверждают некоторые источники, теперь ООО "Автошкола "Аккорд Киев", из учредителей которой первая жена Виталия Бондаренко вышла, связана с сетью автошкол и ФОПов, записанных на других лиц. Так, по данным аналитического сервиса YouControl "Аккорд Киев" принадлежит некоему Евгению Степанову, а директором фирмы выступает экс-чиновник налоговой Юрий Калыш. При этом на самого Юрия Калыша записано ЧП "Индикар" (сфера деятельности – деятельность школ подготовки водителей транспортных средств, уставной фонд – 1000 гривен). А также по данным журналистов на обоих владельцев фирм и их родных оформлены три идентичных ФЛП (КВЭД 85.53 — деятельность школ подготовки водителей транспортных средств).

Также журналисты отмечают, что судя по данным из сервисов проверки телефонов, у ряда лиц телефоны бизнесменов и Виталия Бондаренко часто связаны друг с другом и с МРЭО, что косвенно говорит об их связях.

Начальник физической охраны Киева – гол почти как сокол, не считая десятков тысяч долларов наличными

Согласно декларации о доходах и имуществе за 2025-й год, на Виталия Бондаренко записано не так уж много. По сути, весь его актив – около 55 соток земли и жилой дом на 96 "квадратов" в одном из сел его родной Винницкой области. Судя по одной дате вступления в права собственности – 23 августа 2019 года, все это он получил в наследство после смерти последнего из родителей.

При этом личного авто Виталий Бондаренко не имеет, но может пользоваться авто супруги Оксаны Бондаренко – NISSAN QASHQAI 2021 года выпуска, приобретенного в 2025-м году за 622 тысячи гривен. Заметим, что подобная покупка вполне по карману супружеской чете, которая на службе Виталия в полиции и Оксаны в прокуратуре принесла им 2 млн 280 тыс. грн.

Правда в денежных активах Виталий Бондаренко превосходит супругу – 37 тысяч долларов и 2149 гривен против 12 тысяч долларов, 8000 евро и 971 гривны у Оксаны Бондаренко. Происхождение денег представляется довольно понятным – в 2020-м году Виталий Викторович продал комбайн CLAAS LEXION 580 за 948 тысяч гривен, полученный вместе с землей и домом 23 августа 2019 года. Заметим, что такая цена эквивалентная 35 тысячам долларов при продаже в 2020-м году и кажется вполне реалистичной, но откуда у родни копа оказался комбайн, который в новом состоянии стоит от 100 тысяч долларов – загадка.

До 2025 года Виталий Бондаренко декларировал более чем 1 миллион гривен в виден наличных, но вероятно в этом самом году он обменял свою гривневую наличность на 37 тысяч долларов.

Дом за 300 тысяч долларов у сестры-риэлтора

Как несложно понять, руководителю Управления физической охраны Киева необходимо жить рядом с местом службы, и принадлежащий ему дом на 100 квадратов в селе на Винничине для этого просто не подходит.

Согласно декларации, Виталий Бондаренко может с семьей проживать в жилом доме площадью 286 квадратных метров на участке в 1527 квадратов, принадлежащих Татьяне Викторовне Бондаренко. Судя по сходству отчеств, речь идет о родной сестре полицейского.

Но что собой представляет село Новые Петровцы? Несмотря на такое простое название, это место можно считать элитным, ведь административно именно их частью является резиденция бывшего президента Украины Виктора Януковича – "Межигорье". Одного этого достаточно, чтобы понять, насколько дорогим может быть дом в таком месте, да еще такой площади.

Согласно данным сайта dom.риа недвижимость в селе Новые Петровцы, похожая на имущество Виталия Бондаренко (дом за 286 квадратов и 15 соток земли), может колебаться от 150 тысяч долларов (258 квадратов дом и 12 соток земли) до 600 тысяч долларов (дом на 300 квадратов и 22 сотки земли). В среднем стоимость данной недвижимости может составить не менее 300 тысяч долларов, но ближе все же к 400-500 тысячам.

Формально, владелицей дома выступает вероятно, сестра полковника – Татьяна Бондаренко, и данный факт Виталий Бондаренко никогда не скрывал. Так, в его декларации за 2017-й год, за 7 лет до перевода в столицу, он указывал право жительства в этом самом доме, правда владелицей его числилась некая Татьяна Викторовна Паламарчук.

Учитывая то, что право на проживание в жилище предоставляют близким родственникам, а отчества у Паламарчук – Викторовна, совпадает с таковым у полковника, не исключено, что Татьяна Паламарчук является той самой сестрой копа, Татьяной Бондаренко, которую он указывал в более поздних декларациях. Смена фамилии же может объясняться тем, что сестра полицейского просто развелась и вернула себе девичью фамилию. Этим же можно пояснить тот факт, что в старых декларациях полковника Татьяна Паламарчук владела домом с 2006 года, а Татьяна Бондаренко — с 2024 года.

Однако более понятной ситуация с этим домом не становится, поскольку откуда собственно деньги на приобретение дома в Новых Петровцах у сестры Виталия Бондаренко все равно непонятно.

Так, по данным аналитического сервиса YouControl 50-летняя уроженка Винницы Татьяна Викторовна Паламарчук указана как ФОП (сфера деятельности — агентства недвижимости). Также она владеет 50% ЧП "Авинтура Украина плюс" (сфера деятельности — агентства недвижимости, уставной фонд – 500 гривен). Но проблема в том, что свой ФОП она открыла в 2007-м, а соучредителем ЧП стала в 2008-м году, то есть спустя 1 и 2 года соответственно, после того как она приобрела элитную недвижимость.

То есть происхождение средств на покупку этого дома возможной сестрой будущего полковника Нацполиции Виталия Бондаренко, совершенно темное, ведь бизнесом она занялась уже после такого ценного приобретения. Вспомним и комбайн CLAAS LEXION 580, который в 2019-м году коп получил в наследство, и продал почти за 1 млн грн. Откуда могло взяться все это ценное имущество у его родственников?

Ранее "Комментарии" рассказали, как заместитель председателя Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Юрий Сверба стал собственником элитной квартиры за миллионы гривен. Но даже его жилище стоит дешевле, чем дом, в котором может жить полковник Национальной полиции Виталий Бондаренко.