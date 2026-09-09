Чому виник скандал навколо заступника штабу Сухопутних військ ЗСУ Юрія Ральцева

Представники силових структур в Україні продовжують давати приводи для скандалів. І все частіше йдеться не лише про правоохоронців, наприклад, працівників прокуратури, а й військовослужбовців, таких як заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Юрій Ральцев. За деякими даними, офіцер демонструє високий рівень добробуту, розповідати про який не любить. З ним пов'язують закупівлі за бюджетні кошти на понад 180 млн грн. "Коментарі" вирішили розібратися у причинах скандалу.

Скандал із генералом Ральцевим

Вся служба у ТЦК – зате тепер бригадний генерал

Висока посада та звання Юрія Ральцева також є не те, щоб скандалом, а дещо дивним чинником. Відомо, що фактично всю свою військову кар'єру він провів у військкоматах, які нині стали ТЦК. Саме там Ральцев дістався полковника.

Так, у 2018 році на сайті Запорізької обласної державної адміністрації він значився в. о. заступника обласного військового комісара на заклик у званні майора. За наступні 7 років Ральцев доріс до начальника Запорізького обласного ТЦК і у званні полковника у липні 2025-го пояснював звідки у його підлеглих взялися 85 бодікамер, отриманих від благодійників та як "шефська" допомога.

Через два місяці він був уже бригадним генералом і заступником начальника штабу Командування Сухопутних військ, отримавши звання президентським указом від 30 вересня. Однак підвищення не позбавило офіцера питань, першим з яких став власне, як всю свою кар'єру Юрій Ральцев, який прослужив у військкоматах, може розбиратися в штабній роботі, та ще й настільки, щоб стати заступником начальника штабу.

Втім, насправді більшість питань до Юрія Ральцева у журналістів виникла з фінансових причин.

4,5 мільйона гривень на вже шосту квартиру для сім'ї

24 червня 2026 року Солом'янська райдержадміністрація Києва через транзакцію 332670038 здійснила виплату Юрію Ральцеву 4 млн 549 тис. грн. як компенсацію для отримання житлового приміщення. Цілком собі відкрита інформація викликала у журналістів два питання: яким чином Юрій Ральцев, який служив у ТЦК, отримав статус "учасника бойових дій", як це зазначено в документах, і навіщо сім'ї генерала вже 6-та квартира?

Так, за даними окремих місцевих сайтів у 2024-му році Національне агентство з протидії корупції встановило, що Ральцев надав недостовірні дані про витрати 15 січня 2023 року у вигляді подарунка 1,2 млн гривень батькові. За паперами він міг передати лише 363 тис. гривень. Тоді йшлося про купівлю квартири площею 51 квадратний метр у столиці за 1,99 млн. грн., з яких 1,2 млн. грн. своєму батькові дав Юрій Ральцев. Але як виявилося, дати ці гроші начальник ТЦК не міг, оскільки офіційно не мав фінансових активів і щоб пояснити їхню появу вказав на 620 тисяч гривень готівки більше, ніж дозволяли її доходи. Крім того, Ральцев-старший став власником ще двох квартир – по одній у Києві та Запоріжжі, та житлового будинку на 57 "квадратів" у Запоріжжі.

Втім, усі дані про доходи та майно Юрія Ральцева зараз закриті, проте у декларації начальника Луганського ТЦК Юрія Полулященка, яка перебуває у відкритому доступі, він проживає у квартирі, власником якої є Юрій Ральцев.

Таким чином у власності Юрія Ральцева та його батька швидше за все перебувають 4 квартири та житловий будинок, причому дві квартири у Києві, і лише одна з них може коштувати близько 5,4 млн грн. Навіщо в умовах війни генерал полегшив держбюджет на 4,5 млн грн. для покупки власної квартири, коли його батькові вже належать дві у Києві, причому купити одну з них допомагав сам Юрій Ральцев – незрозуміло.

Моральний образ – водіння у п'яному вигляді та розлучення з аліментами

Як стверджують деякі сайти, 18 січня 2011 року в Запоріжжі було визнано винним у керуванні авто у п'яному вигляді повний тезка майбутнього генерала – Юрій Олександрович Ральцев.

Подія сталася 7 січня по вулиці Радіо в районі будинку №27 у Запоріжжі, у стані алкогольного сп'яніння, що було підтверджено медичним висновком № 292 від 7 січня 2011 року, а також протоколом про адміністративне правопорушення.

"У судовому засіданні Ральцев визнав провину у повному обсязі та підтвердив обставини, викладені у протоколі. Він просив суд не позбавляти його права керувати транспортними засобами. Суд наклав на нього стягнення у розмірі 40 годин громадських робіт. Постанову можна було оскаржити упродовж 10 днів".

Юрій Ральцев, який також у розлученні, не хотів добровільно платити аліменти, і його дружина Ганна Лімонова змушена була домагатися цього через судове рішення, яким Шевченківський районний суд у 2019-му році зобов'язав офіцера виплачувати 25% своєї зарплати. До 2022 року аліменти, як можна знайти в інтернеті, складали від 4,2 до 7,6 тис. грн. щомісяця.

184 мільйони гривень для фірми з доходом 3,9 млн. грн

За даними аналітичного сервісу YouControl ТОВ "Флай-технікс" (сфера діяльності – допоміжне обслуговування авіаційного транспорту, статутний фонд – 63 000 гривень), було створено у 2009-му році і до 2025 року його справи йшли все гірше та гірше. Так, маючи доход у 1,85 млн грн. 2021-го та 70 тисяч 2024-го, компанія несподівано стала переможцем цілої низки гостендерів на суму 121 млн 368 тис. грн. 2025-го року, причому всі вони пройшли в Запорізькому ТЦК з травня по липень, коли був його начальником Юрієм Ральцевим.

Втім, насправді дані YouControl неповні — 22 вересня 2025 ТОВ "Флай-технікс" уклала із Запорізьким ТЦК ще один договір на 100 млн грн. Компанія взяла на себе зобов'язання щодо перевезення, розміщення та харчування іноземних добровольців, які хотіли б служити у ЗСУ.

І тут впадає у вічі дві обставини:

— даних про цю перемогу "Флай-технікс" у YouControl немає, тобто вони були з особливим грифом;

— незрозуміло, чим були спричинені такі успіхи компанії.

Як уже зазначалося вище, 2024-го року "Флай-технікс" було на межі банкрутства і навіть зростання доходів з 70 тисяч 2024-го до 3,9 млн. меркне на тлі контрактів із Запорізьким ТЦК на 121 млн грн. Зауважимо, що всі ці тендери були під час перебування начальником ТЦК Юрія Ральцева. Так пізній з них датується 5 липня, але 14 липня він згадується у ЗМІ як начальник обласного ТЦК.

Окремо варто звернути увагу на останній тендер – на 100 млн. грн. від 22 вересня 2025 року. Щоправда, насправді з держбюджету компанія отримала 62 млн 364 тис. грн., на які до 31 грудня перевезла іноземних добровольців до ЗСУ. Звіт про виконання цієї послуги було затверджено сторонами у січні 2026-го.

Таким чином, сукупний дохід від 4-х держтендерів за Юрія Ральцева для компанії з доходом у 2025-му році в 3,9 млн грн. становив майже 184 млн грн.

Тим часом, існуюча модель мобілізації дедалі частіше зазнає нещадної критики з різних сторін, і дедалі більше представників суспільства потребують її зміни.