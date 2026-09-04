«Сами представители системы просят о расформировании»: в Раде требуют ликвидировать ТЦК

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков выступил с резкой критикой текущих методов проведения мобилизационных мероприятий, назвав работу территориальных центров комплектования противоправной. После очередной личной проверки работы групп оповещения в столице политик заявил, что даже сами исполнители на местах недовольны теми задачами, которые приходится выполнять по принуждению руководства.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Незаконные блокпосты, бусификация и обыски жилья людей. ТЦК продолжают выполнять преступные приказы! — возмутился парламентарий. — Еще раз имел возможность пообщаться с работниками ТЦК и Нацполиции на одном из блокпостов в Киеве. В этот раз они были без балаклав и с бодикамерами".

По словам нардепа, в ходе диалога рядовые сотрудники силовых ведомств открыто выразили желание изменить систему и прекратить практику принудительной охоты на граждан. Полицейские, в свою очередь, сетуют на серьезное падение авторитета среди населения.

"И я услышал, что повторяю уже много месяцев, – уже от самих представителей системы: они просят, чтобы их расформировали и перестали заставлять выполнять преступные приказы, — поделился деталями разговора Разумков. — А полицейские просят отправить в группы оповещения полковников и генералов, чтобы они услышали, что сегодня о полиции говорят люди".

Отдельное внимание политик уделил юридической основе развертывания проверочных пунктов на дорогах. Он напомнил о предварительных официальных разъяснениях оборонного ведомства и указал на противоречивые распоряжения столичного коменданта, фактически позволяющие нарушать неприкосновенность частного имущества.

"Несколько месяцев назад уже бывший заместитель министра обороны Гаврилюк на мой вопрос в Верховной Раде подтвердил, что размещение блокпостов без соответствующих документов является незаконным. Сегодня этих документов у групп оповещения также нет, — подчеркнул Дмитрий Разумков. — Есть только приказ коменданта Киева, разрешающий уполномоченным лицам проверять документы, вещи, транспорт, грузы, служебные помещения и даже жилье граждан. То есть фактически даются незаконные команды на обыски жилищ людей?!".

Ввиду выявленных нарушений народный депутат анонсировал официальные шаги в правовом поле и призвал к немедленному переходу армии на исключительно добровольную и мотивированную основу комплектования.

"В этом отношении я буду обращаться в правоохранительные органы. И продолжаю настаивать на том, что мобилизация в нынешнем виде должна быть коренным образом изменена, — резюмировал Разумков. — ТЦК должно быть расформировано. А комплектование армии должно работать через нормальный рекрутинг, через Министерство обороны, мотивацию людей защищать государство. А не из-за "бусификации", незаконных блокпостов и охоты на людей на улицах и их собственных домах!".

Сейчас в обществе и Верховной Раде продолжается дискуссия о реформировании системы ТЦК и внедрении альтернативных средств рекрутинга в ряды Сил обороны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как в Одесской области сотрудник ТЦК сбил 2-летнего ребенка и скрылся с места ДТП.