На Одещині працівник ТЦК збив 2-річного хлопчика та втік з місця ДТП

На Одещині правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди в Подільському районі, внаслідок якої травми отримав малюк. Автопригода сталася 3 вересня в одному з населених пунктів Балтської громади. За інформацією слідства, винуватцем інциденту є представник територіального центру комплектування.

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"Попередньо правоохоронці встановили: працівник РТЦК та СП, що проводив мобілізаційне оповіщення, наїхав на хлопчика двох з половиною років, коли той відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, — повідомили у Відділі комунікації поліції Одещини, — і покинув місце дорожньо-транспортної пригоди".

Травмованого малюка невідкладно госпіталізували до медичного закладу. На місці події одразу розгорнула роботу слідчо-оперативна група місцевого поліцейського підрозділу.

"Дитина отримала тілесні ушкодження і була доправлена до лікарні, — зазначили у відомстві. — На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції".

Дії керманича кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України — за фактом порушення правил дорожнього руху та за залишення особи у безпорадному стані. Фігуранта беруть під варту.

"Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ст. 286 та ст. 135 Кримінального кодексу України, — резюмували у поліції. — Водія затримують у процесуальному порядку. Слідство триває. Встановлюються повні обставини ДТП".

Правоохоронці вчергове звернулися до громадян із проханням суворо дотримуватися правил безпеки, бути пильними на автошляхах та не залишати маленьких дітей без нагляду.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що резонансне вбивство військовослужбовця територіального центру комплектування у Львові викликало жорстку реакцію у політичних та військових колах. Депутат Хмельницької обласної ради, який зараз перебуває у лавах Сил оборони України, Віктор Бурлик виступив із радикальною пропозицією щодо покарання для подібних зловмисників.