На Одещині працівник ТЦК збив 2-річного хлопчика та втік з місця ДТП

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Недилько Ксения
На Одещині правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди в Подільському районі, внаслідок якої травми отримав малюк. Автопригода сталася 3 вересня в одному з населених пунктів Балтської громади. За інформацією слідства, винуватцем інциденту є представник територіального центру комплектування.
Ілюстративне фото
Травмованого малюка невідкладно госпіталізували до медичного закладу. На місці події одразу розгорнула роботу слідчо-оперативна група місцевого поліцейського підрозділу.
Дії керманича кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України — за фактом порушення правил дорожнього руху та за залишення особи у безпорадному стані. Фігуранта беруть під варту.
Правоохоронці вчергове звернулися до громадян із проханням суворо дотримуватися правил безпеки, бути пильними на автошляхах та не залишати маленьких дітей без нагляду.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що резонансне вбивство військовослужбовця територіального центру комплектування у Львові викликало жорстку реакцію у політичних та військових колах. Депутат Хмельницької обласної ради, який зараз перебуває у лавах Сил оборони України, Віктор Бурлик виступив із радикальною пропозицією щодо покарання для подібних зловмисників.