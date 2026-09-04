В Одесской области работник ТЦК сбил 2-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

В Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Подольском районе, в результате которого травмы получил малыш. Автопроисшествие произошло 3 сентября в одном из населенных пунктов Балтской громады. По информации следствия, виновником инцидента является представитель территориального центра комплектования.

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"Предварительно правоохранители установили: работник РТЦК и СП, проводивший мобилизационное оповещение, наехал на мальчика двух с половиной лет, когда тот отошел от отца, с которым стоял на дороге, — сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесщины, — и покинул место дорожно-транспортного происшествия".

Травмированного малыша безотлагательно госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия сразу развернула работу следственно-оперативная группа местного полицейского подразделения.

"Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, — отметили в ведомстве. — На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции".

Действия водителя квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины — по факту нарушения правил дорожного движения и за оставление лица в беспомощном состоянии. Фигуранта берут под стражу.

"Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ст. 286 и ст. 135 Уголовного кодекса Украины, — резюмировали в полиции. — Водителя задерживают в процессуальном порядке. Следствие продолжается. Устанавливаются полные обстоятельства ДТП.

Правоохранители в очередной раз обратились к гражданам с просьбой строго соблюдать правила безопасности, быть бдительными на автодорогах и не оставлять маленьких детей без присмотра.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что резонансное убийство военнослужащего территориального центра комплектования во Львове вызвало жесткую реакцию в политических и военных кругах. Депутат Хмельницкого областного совета, находящийся сейчас в рядах Сил обороны Украины, Виктор Бурлык выступил с радикальным предложением о наказании для подобных злоумышленников.