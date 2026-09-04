В Одесской области работник ТЦК сбил 2-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

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Недилько Ксения
В Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Подольском районе, в результате которого травмы получил малыш. Автопроисшествие произошло 3 сентября в одном из населенных пунктов Балтской громады. По информации следствия, виновником инцидента является представитель территориального центра комплектования.
Иллюстративное фото
Травмированного малыша безотлагательно госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия сразу развернула работу следственно-оперативная группа местного полицейского подразделения.
Действия водителя квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины — по факту нарушения правил дорожного движения и за оставление лица в беспомощном состоянии. Фигуранта берут под стражу.
Правоохранители в очередной раз обратились к гражданам с просьбой строго соблюдать правила безопасности, быть бдительными на автодорогах и не оставлять маленьких детей без присмотра.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что резонансное убийство военнослужащего территориального центра комплектования во Львове вызвало жесткую реакцию в политических и военных кругах. Депутат Хмельницкого областного совета, находящийся сейчас в рядах Сил обороны Украины, Виктор Бурлык выступил с радикальным предложением о наказании для подобных злоумышленников.