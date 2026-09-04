«Самі представники системи просять про розформування»: у Раді вимагають ліквідувати ТЦК

Народний депутат України Дмитро Разумков виступив із різкою критикою поточних методів проведення мобілізаційних заходів, назвавши роботу територіальних центрів комплектування протиправною. Після чергової особистої перевірки роботи груп оповіщення у столиці політик заявив, що навіть самі виконавці на місцях незадоволені тими завданнями, які їм доводиться виконувати з примусу керівництва.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Незаконні блокпости, бусифікація та обшуки житла людей. ТЦК продовжують виконувати злочинні накази! — обурився парламентар. — Вкотре мав можливість поспілкуватися з працівниками ТЦК та Нацполіції на одному з блокпостів у Києві. Цього разу вони були без балаклав і з бодікамерами".

За словами нардепа, під час діалогу рядові співробітники силових відомств відкрито висловили бажання змінити систему та припинити практику примусового полювання на громадян. Поліцейські, у свою чергу, нарікають на серйозне падіння авторитету серед населення.

"І я почув те, що повторюю вже багато місяців, – уже від самих представників системи: вони просять, щоб їх розформували і перестали змушувати виконувати злочинні накази, — поділився деталями розмови Разумков. — А поліцейські просять відправити у групи оповіщення полковників і генералів, щоб вони самі почули, що сьогодні про поліцію говорять люди".

Окрему увагу політик приділив юридичному підґрунтю розгортання перевірочних пунктів на дорогах. Він нагадав про попередні офіційні роз'яснення оборонного відомства та вказав на суперечливі розпорядження столичного коменданта, які фактично дозволяють порушувати недоторканність приватного майна.

"Декілька місяців тому вже колишній заступник міністра оборони Гаврилюк на моє запитання у Верховній Раді підтвердив, що розміщення блокпостів без відповідних документів є незаконним. Сьогодні цих документів у груп оповіщення так само немає, — наголосив Дмитро Разумков. — Є лише наказ коменданта Києва, який дозволяє уповноваженим особам перевіряти документи, речі, транспорт, вантажі, службові приміщення і навіть житло громадян. Тобто фактично даються незаконні команди на обшуки осель людей?!".

Зважаючи на виявлені порушення, народний депутат анонсував офіційні кроки у правовому полі та закликав до негайного переходу армії на виключно добровільну та вмотивовану основу комплектування.

"Щодо цього я буду звертатися до правоохоронних органів. І продовжую наполягати на тому, що мобілізація у нинішньому вигляді має бути докорінно змінена, — резюмував Разумков. — ТЦК має бути розформовано. А комплектування армії має працювати через нормальний рекрутинг, через Міністерство оборони, через мотивацію людей захищати державу. А не через "бусифікацію", незаконні блокпости та полювання на людей на вулицях та їх власних оселях!".

Наразі у суспільстві та Верховній Раді триває палка дискусія щодо реформування системи ТЦК та впровадження альтернативних засобів рекрутингу до лав Сил оборони.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як на Одещині співробітник ТЦК збив 2-річну дитину та втік з місця ДТП.