Почему возник скандал вокруг замначштаба Сухопутных войск ВСУ Юрия Ральцева

Представители силовых структур в Украине продолжают подавать поводы для скандалов. И все чаще речь идет не только о правоохранителях, например, работниках прокуратуры, но и военнослужащих, таких как заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Юрий Ральцев. По некоторым данным офицер демонстрирует высокий уровень благосостояния, рассказывать о котором не любит. С ним связывают закупки за бюджетные средства более чем на 180 млн грн. "Комментарии" решили разобраться в первопричинах скандала.

Скандал с генералом Ральцевым

Вся служба в ТЦК – зато теперь бригадный генерал

Высокая должность и звание Юрия Ральцева также является не то, чтобы скандалом, но несколько удивительным фактором. Известно, что фактически всю свою военную карьеру он провел в военкоматах, ныне ставшими ТЦК. Именно там Ральцев дослужился до полковника.

Так, в 2018-м году на сайте Запорожской областной государственной администрации он значился и. о. заместителя областного военного комиссара по призыву в звании майора. За следующие 7 лет Ральцев дорос до начальника Запорожского областного ТЦК и в звании полковника в июле 2025-го объяснял откуда у его подчиненных взялись 85 бодикамер, которые были получены от благотворителей и как "шефская" помощь.

Спустя же 2 месяца он был уже бригадным генералом и заместителем начальника штаба Командования Сухопутных войск, получив звание президентским указом от 30 сентября. Однако повышение не избавило офицера от вопросов, первым из которых стал собственно, как всю свою карьеру прослуживший в военкоматах Юрий Ральцев может разбираться в штабной работе, да еще настолько, чтобы стать заместителем начальника штаба.

Впрочем, на самом деле большая часть вопросов к Юрию Ральцеву у журналистов возникла по финансовым причинам.

4,5 миллиона гривен на уже шестую квартиру для семьи

24 июня 2026 года Соломенская райгоадминистрация Киева через транзакцию 332670038 осуществила выплату Юрию Ральцеву 4 млн 549 тыс. грн. в качестве компенсации для получения жилого помещения. Вполне себе открытая информация вызвала у журналистов два вопроса: каким образом служивший в ТЦК Юрий Ральцев получил статус "участника боевых действий", как это указано в документах, и зачем семье генерала уже 6-я квартира?

Так, по данным отдельных местных сайтов в 2024-м году Национальное агентство по противодействию коррупции установило, что Ральцев предоставил недостоверные данные о расходах 15 января 2023 в виде подарка 1,2 млн гривен отцу. По бумагам он мог передать всего 363 тыс. гривен. Тогда речь шла о покупке квартиры площадью 51 квадратный метр в столице за 1,99 млн грн., из которых 1,2 млн. грн своему отцу дал Юрий Ральцев. Но как оказалось, дать эти деньги начальник ТЦК не мог, поскольку официально не имел финансовых активов, и чтобы объяснить их появление указал на 620 тысяч гривен наличных больше, чем позволяли его доходы. Кроме того, Ральцев-старший стал собственником еще двух квартир – по одной в Киеве и Запорожье, и жилого дома на 57 "квадратов" в Запорожье.

Впрочем, все данные о доходах и имуществе Юрия Ральцева в настоящий момент закрыты, однако в находящейся в открытом доступе декларации начальника Луганского ТЦК Юрия Полулященко он проживает в квартире, собственником которой является Юрий Ральцев.

Таким образом в собственности Юрия Ральцева и его отца скорее всего находятся 4 квартиры и жилой дом, причем две квартиры в Киеве, и только одна из них может стоить около 5,4 млн грн. Зачем в условиях войны генерал "облегчил" госбюджет на 4,5 млн грн. для покупки собственной квартиры, когда его отцу уже принадлежат две в Киеве, причем купить одну из них помогал сам Юрий Ральцев – непонятно.

Моральный облик – вождение в пьяном виде и развод с алиментами

Как утверждают некоторые сайты, 18 января 2011 года в Запорожье был признан виновным в вождении авто в пьяном виде полный тезка будущего генерала – Юрий Александрович Ральцев.

Происшествие случилось 7 января по улице Радио в районе дома №27 в Запорожье, в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено медицинским заключением № 292 от 7 января 2011 года, а также протоколом об административном правонарушении.

"В судебном заседании Ральцев признал вину в полном объеме и подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе. Он просил суд не лишать его права на управление транспортными средствами. Суд наложил на него взыскание в размере 40 часов общественных работ. Постановление можно было оспорить в течение 10 дней".

Также находящийся в разводе Юрий Ральцев не хотел добровольно платить алименты, и его жена Анна Лимонова вынуждена была добиваться этого через судебное решение, которым Шевченковский районный суд в 2019-м году обязал офицера выплачивать 25% своей зарплаты. До 2022 года алименты, как можно найти в интернете, составляли от 4,2 до 7,6 тыс. грн. ежемесячно.

184 миллиона гривен для фирмы с доходом 3,9 млн грн.

По данным аналитического сервиса YouControl ООО "Флай-техникс" (сфера деятельности — вспомогательное обслуживание авиационного транспорта, уставной фонд – 63 000 гривен), было создано в 2009-м году и до 2025 года его дела шли все хуже и хуже. Так, имея доход в 1,85 млн грн. в 2021-м и 70 тысяч в 2024-м, компания неожиданно стала победителем целого ряда гостендеров на сумму 121 млн 368 тыс. грн. в 2025-м году, причем все они прошли в Запорожском ТЦК с мая по июль, в бытность его начальником Юрия Ральцева.

Впрочем, на самом деле данные YouControl неполные – 22 сентября 2025 года ООО "Флай-техникс" заключила с Запорожским ТЦК еще один договор на 100 млн грн. Компания взяла на себя обязательства по перевозке, размещению и питанию иностранных добровольцев, которые хотели бы служить в ВСУ.

И тут бросается в глаза два обстоятельства:

- данных об этой победе "Флай-техникс" в YouControl нет, то есть они были с особым грифом;

- непонятно, чем были вызваны такие успехи компании.

Как уже указывалось выше, в 2024-м году "Флай-техникс" был на грани банкротства и даже рост доходов с 70 тысяч в 2024-м до 3,9 млн. меркнет на фоне контрактов с Запорожским ТЦК на 121 млн грн. Заметим, что все эти тендеры были заключены в бытность начальником ТЦК Юрия Ральцева. Так самый поздний из них датируется 5 июля, но 14 июля он упоминается в СМИ как начальник областного ТЦК.

Отдельно стоит обратить внимание на последний тендер – на 100 млн грн. от 22 сентября 2025 года. Правда на деле из госбюджета компания получила 62 млн 364 тыс. грн., на которые до 31 декабря перевезла иностранных добровольцев в ВСУ. Отчет о выполнении данной услуги был утвержден сторонами в январе 2026-го.

Таким образом совокупный доход от 4-х гостендеров при Юрие Ральцеве для компании с доходом в 2025-м году в 3,9 млн грн. составил почти 184 млн грн.

Между тем, существующая модель мобилизации все чаще подвергается нещадной критики с разных сторон, и все больше представителей общества требуют ее изменения.