Чому через діяльність наркокартелю «Хімпром» може постраждати ексглава ОПУ Андрій Єрмак

Наркосиндикат "Хімпром", який виник у Росії, з початком війни перебрався в Україну, де розгорнув масштабний наркобізнес, про що свого часу докладно писали "Коментарі". І ось після того, як правоохоронці у квітні 2026 року провели операцію проти наркокартелю, його назва знову прогриміла 30 червня, і не десь, а у Верховній Раді, з вуст неоднозначного народного депутата Миколи Тищенка. Причому політик звинуватив наркоторговців у роботі з українськими правоохоронцями.

Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

Чому народний обранець сказав це і яким чином може постраждати ексглава Офісу президента України Андрій Єрмак, підозрюваний у легалізації злочинних доходів, розбиралися "Коментарі".

ОЗУ "Хімпром": з Росії в Україну та від наркотиків до кол-центрів

Історія наркокартелю "Хімпром" у публічній площині бере початок з 2017 року, коли правоохоронці країни-окупанта звітували про масштабну операцію проти "Хімпрому" — заарештовано 67 людей, вилучено 4 тонни синтетичних наркотиків, а отриманий "прибуток" оцінили у 2 млрд російських рублів або 3 млн дол. Ймовірно, через таку увагу керівництво наркокартелю вважало за краще перебратися в Україну та розвивати свій "бізнес" тут, але й тут їх у 2019 році "прийняло" СБУ – підсумок, 30 затриманих та 180 кг вилучених наркотиків.

2023 року картель взявся за свій імідж і в Україні з'явилася акція "Піймай баригу – отримай кеш", в рамках якої за інформацію про наркоторговців пропонували грошову нагороду від 1 до 25 тисяч доларів. Втім, акція вже того ж року провалилася, оскільки її ініціатор та "інвестор" бізнесмен Єгор Левченко був ідентифікований як голова "Хімпрому" Єгор Буркін, він же "Мексиканець". Така "засвітка" дорого обійшлася синдикату, оскільки розкрила багато їхніх зв'язків, але це зіграло свою роль пізніше.

Поки що ж "Хімпром" постарався "піти в тінь" і розширити бізнес, зайнявшись не лише виробництвом наркотиків, а й прибутковим шахрайством через кол-центри. У результаті у 2025 році наркокартель було відзначено у доповіді Управління ООН з наркотиків та злочинності.

"На ринку синтетичних наркотиків домінують великі, структуровані організовані злочинні угруповання. До них належать такі групи, як "Хімпром", яка також розширила свою діяльність у сфері кібершахрайства. Кількість випадків шахрайства та онлайн-шахрайства у 2023 році збільшилася більш ніж утричі порівняно з 2022 роком та здійснюється через приблизно 1500 кол-центрів, розташованих по всій країні. Більшість жертв — українці, у тому числі переміщені особи, хоча іноді жертвами стають і жителі інших країн Європи", — йшлося в доповіді, щоправда, незрозуміло 1500 кол-центрів це лише ті, що належать "Хімпрому" або обсягу всього "ринку".

Інтерес "Хімпрому" до ринку наркотиків підтвердили і в Національній поліції України. Так, у грудні 2025 року НПУ заявила про викриття мережі кол-центрів у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Прикидаючись поліцейськими та банкірами за допомогою технології deepfake, шахраї обдурили громадян країн ЄС майже на 50 млн грн.

А вже у квітні 2026-го в Нацполіції прозвітували про проведення масштабної операції проти наркокартелю, під час якої розповіли про її діяльність. Зокрема, підтвердили, що груднева операція проти кол-центрів була частиною роботи з наркокартелю та задокументували понад 30 фактів насильницьких злочинів, скоєних учасниками "Хімпрому" або на їхнє замовлення.

При цьому наркоторгівлю картель організував через мережу кава-шопів та сувенірних магазинів U420, за допомогою чого виробляли та поширювали продукцію, що містить синтетичні канабіноїди. Мережа стрімко масштабувалася: якщо у листопаді минулого року було зафіксовано 13 магазинів, то вже у квітні 2026 року – 105 торгових точок. Основним товаром таких наркошопів стали джоїнти – готові до вживання курильні вироби.

В результаті ліквідовано місця незаконного виробництва, фасування та збуту продукції, а також вилучено: понад 54 тисячі літрів готової продукції з вмістом CBD (каннабідіол), понад 12 тисяч джоїнтів, 20 тисяч блістерів таблеток "Сон-Релакс", більше 4 тисяч банок з цукерками, більше 300 мобільних телефонів, понад тисячу банківських карток, 145 печаток, документи, готівку в національній та іноземній валютах на загальну суму 7 мільйонів гривень.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 75 мільйонів гривень. Накладено арешт на 416 рахунків суб'єктів господарювання, задіяних у схемі, та заблоковано криптовалюти на суму майже 1 мільйон USDT.

Після цього про "Хімпром" забули до 29 червня, коли про нього знову згадав народний депутат Микола Тищенко.

Нардеп стверджує – його звинувачують ті, з ким він боровся

29 червня пресслужба НАБУ розмістила новину про підозру чинному народному депутату України у легалізації коштів та внесення недостовірних відомостей до декларації. За даними слідства, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих "кол-центрів", попросив у особи, яка вважалася причетною до їх діяльності, понад 1 млн дол. США неправомірної вигоди. За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання у діяльність одних кол-центрів на користь цієї особи та не перешкоджати роботі інших. Втім, неправомірної вигоди він не отримав.

Хоча прізвище політика не називалося, але причетність Миколи Тищенка до кол-центрів, проти яких він проводив рейди – не була таємницею, тож дізнатися прізвище нардепа не було складністю.

Сам нардеп того ж дня на своєму Телеграм-каналі відкинув усі звинувачення та висунув свою версію подій, згідно з якою він став жертвою змови НАБУ та наркокартелю "Хімпром", з чиїми кол-центрами він боровся.

Інтерес НАБУ Микола Тищенко наголосив на тому, що має відбутися голосування за зростання заробітних плат співробітникам Бюро і тому 29 червня всі 4 новини на сайті антикорупціонерів стосувалися звинувачень нардепів. Щоправда, вже тут політик помилився – з 4 новин стосувалася звинувачень парламентаріїв 3 повідомлення.

"Є підстави вважати, що висунуті проти мене звинувачення ґрунтуються на свідченнях осіб, причетних до діяльності російського наркокартелю "Хімпром", який, за наявною інформацією, мав в Україні розгалужену мережу так званих кол-центрів, зокрема для збуту наркотичних засобів через мережу U420. Саме з цією діяльністю я боровся. І боровся не лише я, її продовжує викривати вся правоохоронна система України та партнери за кордоном", — зазначив нардеп.

Вже наступного дня, 30 червня, Микола Тищенко заявив усе це з трибуни у Верховній Раді, звинувативши Бюро де-факто у співпраці з наркокартелем. І тут треба сказати, що гучна заява політика викликає певне запитання.

Криваві розбірки за кол-центри Дніпра та "Хімпром"

Зауважимо, що дещо в заявах нардепа є дивним. Так, хоча в новини Нацполіції України звучало Дніпро, як місто, в якому "Хімпром" має свої кол-центри, позиції наркокартелю не можна назвати лідируючими, і там можуть працювати ще як мінімум 3 групи:

1) Артур Єрмолаєв — син підірваного в Монако 29 червня дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, про можливі мотиви замаху на якого "Коментарі" докладно писали ;

2) Єрмак Петровський – син відомого авторитетного підприємця з Дніпра Олександра Петровського, про що заявляв викрадений та по-звірячому вбитий влітку 2025 року його друг Ігор Комаров. Цікаво, що з шести осіб, яких Інтерпол оголосив у розшук у цій справі, двоє є громадянами РФ, що може побічно говорити про слід "Хімпрому";

3) Ігор Хромов – також відомий як "Жаба" та лідер ОЗУ "Дев'ятка".

Як стверджує експрокурор САП Станіслав Броневицький, саме Ігор Хромов нібито є тією самою особою, у якої Микола Тищенко вимагав понад 1 мільйон доларів за "дах". При цьому, за даними екснардепа Ігоря Мосейчука, "дахом" для Ігоря Хромова був тодішній голова Дніпровської ОВА, бригадний генерал СБУ Сергій Лисак, який з жовтня 2025 року очолив Одеську ОВА.

Як писали "Коментарі", одеський блогер Стас Домбровський, який стояв біля витоків акції "Піймай бариг – отримай кеш", нібито випадково "проговорився", що в акції працював на наркобарона, якого пов'язують із діяльністю ОЗУ "Хімпром". У короткому ролику співрозмовник блогера стверджує, що їхній начальник "Саша Поклад", після чого Станіслав Домбровський заявляє, що "Ой-ой-ой, вибачте, проговорився" і ролик закінчується. Ймовірно, тут йшлося про бригадного генерала Олександра Поклада, першого заступника голови СБУ, який до того керував військовою контррозвідкою спецслужби.

Тобто ОЗУ "Дев'ятка" у якої за версією НАБУ вимагав гроші Микола Тищенко, і "Хімпром" могли мати різні "дахи" у силових органах, і ніяк між собою не пов'язані, що скоріше суперечить заяві нардепа.

Але є в цій історії ще одна ниточка, яка веде до колишнього глави Офісу президента України Андрія Єрмака, і може пояснити таку поведінку парламентаря.

Мародер Михайло Майман та Микола Тищенко – чому нардеп звинувачує у всьому "Хімпром"

Хоча голова "Хімпрому" Єгор Буркін вважається обережною людиною, свого часу він припустився низки помилок, вийшовши в публічне поле. Зокрема, згадавши в одному із інтерв'ю Станіславу Домбровському прізвище Михайла Маймана.

У 2022 році, позиціонуючи себе патріотом, Левченко заявив, що допомагав територіальній обороні через столичного адвоката та начальника штабу батальйону "Архангел Михайло" Андрія Циганкова. Але на початковому етапі допомога здійснювалася через Михайла Маймана, відомого також як "Моня", який уже того ж року набув скандальної слави.

Так, позиціонуючи себе як ветеран АТО, який побився із зрадником України, покійним нині Іллею Ківою, він створив батальйон "Архангел Михайло" і почав збирати гуманітарку. Проте вже у вересні з'ясувалося, що за личиною патріота ховався шахрай, який крав гуманітарну допомогу, який торгує наркотиками, а у вересні 2022 року взагалі затриманий спецназом ДСР за підозрою в торгівлі зброєю. Втім, невдовзі після затримання Майман-"Моня" опинився на волі і втік із України. У липні 2025 року на нього було скоєно замах у Нідерландах, при якому він вижив.

Але перш ніж у житті Михайла Маймана почалися всі ці неприємності, він встиг вручити народному депутату Миколі Тищенку нагородну зброю за допомогу батальйону "Архангел Михайло". Тобто людина, яка за визнанням самого Єгора Левченка-Буркіна, по суті допомагала "Хімпрому" розпочати роботу в Україні 2022 року, ще до своєї сварки з ОЗУ могла звести їх із Миколою Тищенком.

Таке знайомство багато що пояснює:

1) затримані учасники "Хімпрому" дали свідчення на Миколу Тищенка, який міг співпрацювати з наркокартелем саме тому, що їм було відомо про його роль у цьому, а політик виступив із викриттями проти наркосиндикату для того, щоб створити собі якесь алібі;

2) як і Михайло Майман, нардеп згодом посварився з "Хімпромом" і міг нашкодити його інтересам. Так, за версією НАБУ Тищенко не лише обіцяв власнику кол-центру "кришувати" його, а й втрутитися у діяльність інших таких "офісів" на користь "дахованих". І в ролі тих самих кол-центрів, на які міг влаштувати наступні рейди політик, цілком могли виступити контрольовані "хімпромівськими", що спонукало останніх дати свідчення на парламентаря НАБУ.

Підозра Миколі Тищенку — це удар по ексглаві ОПУ Андрію Єрмаку?

Нарешті, цікаво, що 29 червня виявилося дуже багатим на події – окрім підозри Миколі Тищенка та вибуху Вадима Єрмолаєва в Монако, цього дня Вищий антикорупційний суд України відмовив ексголові ОПУ Андрію Єрмаку у його клопотанні про зняття електронного браслета.

Здавалося б, до чого тут колишній глава Офісу президента України? Як свого часу зізнався сам Микола Тищенко, він з Андрієм Єрмаком є кумами, тобто такий тимчасовий збіг – відмова зняття браслета та підозра куму може говорити про те, що НАБУ вирішили таким чином завдати ще одного удару по ексголові ОПУ. Тоді вручення Миколі Тищенку нагородної зброї від Михайла Маймана, який ще не посварився з "Хімпромом", могло означати визнання за політиком деяких послуг саме від картелю, наприклад, у представленні інтересів останньої на найвищому рівні – в Офісі президента.

Цікаво, що ексглава Офісу президента ймовірно не гидує судячи з усього і грошима з конвертаційних та колл-центрів, якими, як зазначалося вище, володіє і "Хімпром". Як стверджує народний депутат України Ярослав Железняк, 10 млн грн із 140 млн, які були оплачені у вигляді застави, прийшли від ПП "СВ-Груп" якоїсь Валерії Продан. Компанія за даними політика фігурувала у кримінальному розслідуванні про конвертаційні центри, а її власниця перебуває у близьких відносинах з іншою бізнес-вуменкою Марією Котик, яка, нібито, займається кол-центрами. Розплатою за ці 10 млн грн послужила нерухомість ціною 30 млн.

Як повідомляли "Коментарі", Андрій Єрмак знає про президента Володимира Зеленського та структуру влади в Україні як ніхто інший.



