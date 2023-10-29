Скандальные разоблачения, шантаж, пожары и загадочная смерть: что происходит вокруг акции «Поймай барыгу»



















Проблема наркомании в Украине, пожалуй, никогда не была в столь остром фокусе внимания, как с февраля 2023 года, когда было объявлено о начале акции по борьбе с наркомафией под названием "Поймай барыгу – получи кэш". За информацию о каждом наркоторговце и закладчике обещали платить от 1 до 3 тысяч долларов. "Медиалицом" этой акции стал достаточно скандальный одесский блогер Станислав Домбровский, а спонсором – до того малоизвестный бизнесмен Егор Левченко.

Акция Поймай барыгу

И вот неожиданно во вторник, 24 октября, на YouTube-канале Станислава Домбровского появилось видео, в котором его обвинили в продажности, распространении недостоверной информации и шантаже. И это оказалось только началом.

Как поссорились два партнера – Евгений Гавриленко и Станислав Домбровский

В видео на YouTube-канале Станислава Домбровского, молодой человек, представившийся Евгением и партнером влогера, раскрыл подноготную деятельности ютубера.





По словам Евгения, они вместе работали над каналом, точнее зарабатывали на различных сомнительных операциях, вроде участия в "межличностных" войнах, оказывая поддержку тому или иному деятелю. После 24 февраля и выезда Стаса Домбровского в Европу его доходы упали, составив лишь 1200 евро пособия, а заказчики перестали платить.

"Была найдена новая схема – очерняем человека, ждем реакцию, получаем бабки, удаляем ролик. И одним из основных заказчиков был ныне покойный Игорь Мизрах, которому Стас угрожал в одном из видео. Суммы были разные – от 10 до 50 тысяч долларов", — говорит Евгений о методике заработка на "черном пиаре", якобы имевшем место со стороны Домбровского.

Уже во время войны к Домбровскому обратился, как его назвал Евгений, "псевдовоин" Михаил Майман, который хотел шантажировать Егора Левченко. На деле же Стас Домбровский сошелся с бизнесменом и стал сотрудничать. За промо акции "Поймай барыгу" Домбровский получал зарплату в 15 тысяч долларов ежемесячно.

Однако непомерные расходы заставили Домбровского одалживать деньги у Евгения и когда долг достиг 7500 долларов партнеры поссорились. После угроз со стороны известного блогера его теневой партнер забрал доступы до YouTube-канала и выступил с разоблачениями. В частности, обвинил Домбровского в работе с прокремлевским блогером Анатолием Шарием и предателем Украины, экс-нардепом Ильей Кивой.

Но можно ли верить заявлениям Евгения, так и не назвавшего в кадре свою фамилию?!

Помогал Стасу Домбровскому прославиться на всю страну – кто такой Евгений Гавриленко

Всеукраинскую известность до того региональный блогер Стас Домбровский получил 31 июля 2020 года, когда в Приморском райсуде Одессы полоснул себя лезвием по горлу. Сделал он это в знак протеста, обвинив Службу безопасности Украины в репрессиях, а президента Владимира Зеленского назвав "новым Чаушеску".

Поводом для его ареста стала бытовая драка, в ходе которой Домбровский ударил военнослужащего Владислава Присяжнюка. Сам блогер утверждал, что защищал своего друга Евгения Гавриленко. Последний представлялся другом, коллегой Домбровского и соавтором его канала, а также на своей странице в соцсетях также освещал процесс.





Кроме того, на странице Евгения Гавриленко можно увидеть видео из Швейцарии, о которых говорит в своем ролике тот самый Евгений. То есть не назвавший фамилию молодой человек на YouTube-канале Станислава Домбровского скорее всего является именно его партнером Евгением Гавриленко, который может знать о своем коллеге и его работе очень многое.

Шантаж на миллион долларов: Домбровского вместе с Анатолием Шарием обвинили в шантаже

Спустя 2 дня после выступления Евгения Гавриленкова на его канале последовало новое видео-заявление, в котором адвокат Андрей Кузьменко представился главой юридического департамента акции "Поймай барыгу" и адвокатом семьи Егора Левченко. Юрист обвинил Станислава Домбровского в попытке шантажа фальшивым видео жены Егора Левченко на сумму в 1 млн дол.





Все полученные по данному делу доказательства в виде скриншотов переписки, аудио и видео Андрей Кузьменко пообещал передать в правоохранительные органы и судебные инстанции.

В тот же день, все на том же бывшем канале Стаса Домбровского появилось короткое видео со скриншотами и аудио переговоров, в ходе которых блогер якобы требовал 1 млн дол. за видео. Интересно, что назывался ролик "Вымогателям Домбровскому и Шарию — ПРИВЕТ!", то есть в видео прямо заявили о связи блогера с прокремлевским Анатолием Шарием, подозреваемым СБУ в госизмене.





Влогер и СБУ – о чем говорят сливы

Последним видео, которое пока выложено на YouTube-канале Станислава Домбровского, стал ролик, состоящий из нескольких "переговоров" блогера с неизвестным собеседником или собеседниками и названный "Правда про Щадило и топового переговорщика Стаса".





В нем Станислав Домбровский требует от собеседника закрыть какие-то два канала, какие именно – не уточняется, но судя по упоминанию фамилии Щадило в названии ролика, речь идет о YouTube-канале блогера Андрея Щадило. Последний является ранее судимым и известен на просторах Интернета достаточно экзотическим контентом. Также летом 2023 года в квартире его сожительницы загадочно умерла молодая девушка от передозировки наркотиков.

Примерно в июне Telegram-каналы сообщили, что Андрей Щадило, якобы, начал кампанию против акции "Поймай барыгу", что теоретически и могло вызвать такую бурную реакцию Станислава Домбровского.

Впоследствии влогер нецензурно ругает своего собеседника, который не выполнил его просьбу, угрожает ему и напоминает, что тот "мусор", то есть бывший сотрудник правоохранительных органов, при этом звучит имя Дмитрий.

Но куда интереснее короткий видеоролик на еще одном Telegram-канале, в котором Станислав Домбровский обсуждает с неизвестным заявления Евгения Гавриленко, при этом собеседник блогера говорит, что "они работали на наркобарона", которого связывают с деятельностью наркоОПГ "Химпром". При этом тот же собеседник утверждает, что их начальник "Саша Поклад", после чего Станислав Домбровский заявляет, что "Ой-ой-ой, извините проговорился" и ролик заканчивается.

Не исключено, что тут идет речь о бригадном генерале Александре Покладе, который с 23 августа был назначен заместителем главы СБУ, а до того руководил военной контрразведкой спецслужбы.

"Воры в законе"

Впрочем, ссора Стаса Домбровского и Егора Буркина также задевает ряд людей, кроме уже упомянутого замглавы СБУ. В их числе так называемые "воры в законе", которые могут иметь свой интерес в деятельности Егора Левченко, если верить имеющимся в Интернете аудио.

Так, на сервисе TikTok можно найти 2 части переговоров в режиме конференции, в которой участвовали судя по контексту сам Стас Домбровский, Егор Левченко и некие люди, вероятно являющиеся "ворами в законе", одного из которых зовут Тенго.

В первой части аудио 8 Стас Домбровский возмущается, что его якобы хотят объявить в криминальных кругах "бл…ю", то есть предателем, и заявляет, что ни в чем себя виноватым не чувствует.

Судя по разговору, инициатором ввода против него неких санкций является присутствующий при разговоре якобы Егор Левченко, который называет его своим работником, инициатором слива неких видео. В этом Левченко поддерживает его "друг", некий Тенго, судя по всему "вор в законе".

В ответ Домбровский заявляет, что в расследованиях блогера и предателя Украины Анатолия Шария его фамилия звучит всегда рядом с фамилией Левченко, но он "солью не торгует" (видимо речь идет о наркотиках, — ред), а в ответ на просьбу о некоей "защите" от него все отворачиваются.

Во второй части после обсуждения, кого можно называть "барыгой", а кого нет, стороны переходят к угрозам, вплоть до "потери головы", и ни до чего не договариваются.

В этот момент становится понятным, когда случился разговор, так как Станислав Домбровский говорит, что сегодня Йом-киппур — праздник в иудаизме, в 2023-м году приходящийся на 24 сентября. То есть проблемы у Стаса Домбровского и Егора Левченко началась более чем за месяц до того момента, когда этот разрыв стал явным.

Любопытно, что под прозвищем Тенго может скрываться известный "вор в законе" Тенгиз Чара, известный также как "Тенго Гальский" (очевидно, уроженец Гальского района Грузии).

"Тенго Гальский" ранее не раз проявлял интерес к криминальному миру Украины и дважды выдворялся из нашей страны правоохранителями – в 2018-м и 2020-м годах.





Смерть, пожары и судимости и Анатолий Шарий



Для самого Стаса Домбровского криминал — вещь достаточно обыденная. С 1994 года он имеет 5 судимостей за кражи и грабежи. Правда этого блогер не отрицал, и говорил, что все осталось в прошлом, как и его зависимость от наркотиков. Тело же Станислава Домбровского до сих пор густо покрывают татуировки.

Но за последние месяцы вокруг фамилий, звучавших в видео, случилось немало криминала:

- арест по обвинению в рейдерстве, а позднее загадочная смерть в СИЗО политтехнолога Игоря Мизраха, в близком сотрудничестве с которым Евгений Гавриленко обвинял Стаса Домбровского;

- подозреваемый СБУ в госизмене Анатолий Шарий осенью уделил активное внимание распространению роликов об ОПГ "Химпром" и участии в ней Егора Левченко и Стаса Домбровского, и вот с 24 октября были сожжены его вилла в Испании и квартира в Киеве;

- при этом жена пропагандиста, Ольга Шарий, заявила, что суд в Испании запретил Стасу Домбровскому приближаться к ней и ее семье, что косвенно может говорить о попытках сделать это ранее.

Словом, очевидно, что между партнерами по акции "Поймай барыгу – получи кэш" пробежала очень жирная кошка, размером, если и не в миллион долларов, то достаточно крупная для того, чтобы в этом приняли участие даже "испанские изгнанники" Анатолий и Ольга Шарий.



