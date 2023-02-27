"Сдай барыгу": получи от 1000 до 25 тысяч долларов

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Константин Куликов
Известный одесский активист, блогер Стас Домбровский объявил о начале акции "Сдай барыгу". За информацию о заложниках, наркодилерах и нарколабораториях обещают платить от 1000 до 25 тысяч долларов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на видео известного блоггера.
Стас Домбровський проти бариг
Сведения о заложнике или дилере оценены в 1000 долларов, торговца в зоне боевых действий – 3000 условных единиц, местонахождение нарколаборатории – 25 тысяч долларов.
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- Я обращаюсь ко всем вам с необычным предложением, ко всем, кто ненавидит наркотики и барыг, — обращается к украинцам Стас Домбровский. — Вспоминаем, у кого в подъезде живет заложник, барыга, наркоторговец и сдаем его. Очищаем страну от этого шлака и зарабатываем. Анонимный пока меценат, проживающий в Мексике, готов начать платить всем, кто готов начать охоту на барыг в Украине. Ищите! Охота открыта.
Напомним, что в 2022 году в Украине зафиксировано 362 636 уголовных правонарушений против 321 443 в 2021 году. Рост преступности составил 8,8%, пишут "Комментарии" по статистике Офиса Генпрокурора. Процент особо тяжких преступлений вкратце возрос. К таким преступлениям относятся государственная измена, умышленное убийство и т.д. Увеличилось количество тяжких преступлений, а вот доля нетяжких правонарушений и уголовных проступков уменьшилась.
Существенно уменьшилась судьба правонарушений против собственности, жизни и здоровья человека. Учитывая военные действия, существенно увеличилось количество умышленных убийств, одновременно уменьшилось количество умышленных телесных повреждений. Количество преступлений против собственности снизилось по основным статьям почти вдвое, хотя доля мошенников возросла.
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