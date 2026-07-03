Почему из-за деятельности наркокартеля «Химпром» может пострадать экс-глава ОПУ Андрей Ермак

Возникший в России наркосиндикат "Химпром" с началом войны перебрался в Украину, где развернул масштабный наркобизнес, о чем в свое время подробно писали "Комментарии". И вот после того, как правоохранители в апреле 2026 года провели операцию против наркокартеля, его название вновь прогремело 30 июня, и не где-нибудь, а в Верховной Раде, из уст неоднозначного народного депутата Николая Тищенко. Причем политик обвинил наркоторговцев в работе с украинскими правоохранителями.

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Почему народный избранник произнес это и каким образом может пострадать экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, подозреваемый в легализации преступных доходов, разбирались "Комментарии".

ОПГ "Химпром": из России в Украину и от наркотиков к колл-центрам

История наркокартеля "Химпром" в публичной плоскости берет начало с 2017 года, когда правоохранители страны-оккупанта отчитались о масштабной операции против "Химпрома" — арестовано 67 человек, изъяты 4 тонны синтетических наркотиков, а полученную "прибыль" оценили в 2 млрд российских рублей или 35 миллионов долларов. Вероятно, из-за такого внимания руководство наркокартеля предпочло перебраться в Украину и развивать свой "бизнес" тут, но и здесь их в 2019 году "приняло" СБУ – итог, 30 задержанных и 180 кг изъятых наркотиков.

В 2023 году картель взялся за свой имидж и в Украине появилась акция "Поймай барыгу – получи кэш", в рамках которой за информацию о наркоторговцах предлагали денежную награду от 1 до 25 тысяч долларов. Впрочем, акция уже в том же году провалилась, поскольку ее инициатор и "инвестор" бизнесмен Егор Левченко был идентифицирован как глава "Химпрома" Егор Буркин, он же "Мексиканец". Такая "засветка" дорого обошлась синдикату, поскольку раскрыла многие их связи, но это сыграло свою роль позднее.

Пока же "Химпром" постарался "уйти в тень" и расширить бизнес, занявшись не только производством наркотиков, но и прибыльным мошенничеством через колл-центры. В результате в 2025 году наркокартель был отмечен в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

"На рынке синтетических наркотиков доминируют крупные, структурированные организованные преступные группировки. К ним относятся такие группы, как "Химпром", которая также расширила свою деятельность в сфере кибермошенничества. Количество случаев мошенничества и онлайн-мошенничества в 2023 году увеличилось более чем в три раза по сравнению с 2022 годом и осуществляется через примерно 1500 колл-центров, расположенных по всей стране. Большинство жертв — украинцы, в том числе перемещенные лица, хотя иногда жертвами становятся и жители других стран Европы", — говорилось в докладе, правда непонятно 1500 колл-центров это только принадлежащие "Химпрому" или объем всего "рынка".

Интерес "Химпрома" к рынку наркотиков подтвердили и в Национальной полиции Украины. Так, в декабре 2025 года НПУ заявила о разоблачении сети колл-центров в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске. Притворяясь полицейскими и банкирами с помощью технологии deepfake, мошенники обманули граждан стран ЕС почти на 50 млн грн.

А уже в апреле 2026-го в Нацполиции отчитались о проведении масштабной операции против наркокартеля, в ходе которой рассказали о ее деятельности. В частности, подтвердили, что декабрьская операция против колл-центров была частью работы по наркокартелю и задокументировали более 30 фактов насильственных преступлений, совершенных участниками "Химпрома" или по их заказу.

При этом наркоторговлю картель организовал через сеть кофе-шопов и сувенирных магазинов U420, с помощью чего производили и распространяли продукцию, содержащую синтетические каннабиноиды. Сеть стремительно масштабировалась: если в ноябре прошлого года было зафиксировано 13 магазинов, то уже в апреле 2026 года — 105 торговых точек. Основным товаром таких наркошопов стали джоинты — готовые к употреблению курительные изделия.

В результате ликвидированы места незаконного производства, фасовки и сбыта продукции, а также изъято: более 54 тысяч литров готовой продукции с содержанием CBD (каннабидиол), более 12 тысяч джоинтов, 20 тысяч блистеров таблеток "Сон-Релакс", более 4 тысяч банок с конфетами, желейными смесями для джоинтов, оборудование, упаковочные материалы, более 300 мобильных телефонов, более тысячи банковских карт, 145 печатей, документы, наличные деньги в национальной и иностранной валютах на общую сумму 7 миллионов гривен.

Примерная стоимость изъятого составляет более 75 миллионов гривен. Наложен арест на 416 счетов субъектов хозяйствования, задействованных в схеме, и заблокированы криптовалюты на сумму почти 1 миллион USDT.

После этого о "Химпроме" забыли до 29 июня, когда о нем снова вспомнил народный депутат Николай Тищенко.

Нардеп утверждает – его обвиняют те, с кем он боролся

29 июня пресс-служба НАБУ разместила новость о подозрении действующему народному депутату Украины в легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию. По данным следствия, в августе 2023 года нардеп, прикрываясь борьбой с деятельностью так называемых "колл-центров", попросил у лица, считавшегося причастным к их деятельности, более 1 млн долл. США неправомерной выгоды. За это он обещал использовать свои полномочия для вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах этого лица и не препятствовать работе других. Впрочем, неправомерную выгоду он не получил.

Хотя фамилия политика не называлась, но причастность Николая Тищенко к колл-центрам, против которых он проводил рейды — не была тайной, так что узнать фамилию нардепа не было сложностью.

Сам нардеп в тот же день на своем Телеграмм-канале отверг все обвинения и выдвинул свою версию событий, согласно которой он стал жертвой сговора НАБУ и наркокартеля "Химпром", с чьими колл-центрами он боролся.

Интерес НАБУ Николай Тищенко обозначил тем, что должно состояться голосование за рост заработных плат сотрудникам Бюро и потому 29 июня все 4 новости на сайте антикоррупционеров касались обвинений нардепов. Правда уже тут политик ошибся – из 4 новостей касалась обвинений парламентариев 3 сообщения.

"Есть основания полагать, что выдвинутые против меня обвинения основываются на показаниях лиц, причастных к деятельности российского наркокартеля "Химпром", который, по имеющейся информации, имел в Украине разветвленную сеть так называемых колл-центров, в том числе для сбыта наркотических средств через сеть U420. Именно с этой деятельностью я боролся. И боролся не только я, ее продолжает разоблачать вся правоохранительная система Украины и партнеры за границей", — отметил нардеп.

Уже на следующий день, 30 июня, Николай Тищенко заявил все это с трибуны в Верховной Раде, обвинив Бюро де-факто в сотрудничестве с наркокартелем. И тут надо сказать, что громкое заявление политика вызывает некоторый вопрос.

Кровавые разборки за колл-центры Днепра и "Химпром"

Заметим, что кое-что в заявлениях нардепа представляется странным. Так, хотя в новости Нацполиции Украины звучал Днепр, как город, в котором "Химпром" имеет свои колл-центры, позиции наркокартеля нельзя назвать лидирующими, и там могут работать еще как минимум 3 группы:

1) Артур Ермолаев — сын взорванного в Монако 29 июня днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева, о возможных мотивах покушения на которого "Комментарии" подробно писали;

2) Ермак Петровский – сын известного авторитетного предпринимателя из Днепра Александра Петровского, о чем заявлял похищенный и зверски убитый летом 2025 года его друг Игорь Комаров. Любопытно, что из 6 человек, которых Интерпол объявил в розыск по данному делу, двое являются гражданами РФ, что может косвенно говорить о следе "Химпрома";

3) Игорь Хромов – также известный как "Жаба" и лидер ОПГ "Девятка".

Как утверждает экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, именно Игорь Хромов якобы является тем самым лицом, у которого Николай Тищенко вымогал более 1 миллиона долларов за крышу. При этом, по данным экс-нардепа Игоря Мосейчука, "крышей" для Игоря Хромова был тогдашний глава Днепровской ОВА, бригадный генерал СБУ Сергей Лысак, с октября 2025 года возглавивший Одесскую ОВА.

Как писали "Комментарии", одесский блогер Стас Домбровский, стоявший у истоков акции "Поймай барыгу – получи кэш", якобы случайно "проговорился", что в акции работал на наркобарона, которого связывают с деятельностью ОПГ "Химпром". В коротком ролике собеседник блогера утверждает, что их начальник "Саша Поклад", после чего Станислав Домбровский заявляет, что "Ой-ой-ой, извините проговорился" и ролик заканчивается. Вероятно, тут шла речь о бригадном генерале Александре Покладе, первом заместителе главы СБУ, до того руководившего военной контрразведкой спецслужбы.

То есть, ОПГ "Девятка" у которой по версии НАБУ вымогал деньги Николай Тищенко, и "Химпром" могли иметь разные "крыши" в силовых органах, и никак между собой не связаны, что скорее противоречит заявлению нардепа.

Но есть в этой истории еще одна ниточка, которая ведет к бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, и может объяснить такое поведение парламентария.

Мародер Михаил Майман и Николай Тищенко – почему нардеп обвиняет во всем "Химпром"

Хотя глава "Химпрома" Егор Буркин считается осторожным человеком, в свое время он допустил ряд ошибок, выйдя в публичное поле. В частности, упомянув в одном из интервью Станиславу Домбровскому фамилию Михаила Маймана.

В 2022-м году позиционируя себя патриотом, Левченко заявил, что помогал территориальной обороне через столичного адвоката и начальника штаба батальона "Архангел Михаил" Андрея Цыганкова. Но на первоначальном этапе помощь осуществлялась через Михаила Маймана, известного также как "Моня", который уже в том же году получил скандальную славу.

Так, позиционируя себя как ветеран АТО, подравшийся с предателем Украины, покойным ныне Ильей Кивой, он создал батальон "Архангел Михаил" и стал собирать гуманитарку. Однако уже в сентябре выяснилось, что за личиной патриота скрывался мошенник, воровавший гуманитарную помощь, торгующий наркотиками, а в сентябре 2022 года и вовсе задержанный спецназом ДСР по подозрению в торговле оружием. Впрочем, вскоре после задержания Майман-"Моня" оказался на свободе и сбежал из Украины. В июле 2025 года на него было совершено покушение в Нидерландах при котором он выжил.

Но прежде чем в жизни Михаила Маймана начались все эти неприятности, он успел вручить народному депутату Украины Николаю Тищенко наградное оружие за помощь батальону "Архангел Михаил". То есть человек, который по признанию самого Егора Левченко-Буркина, по сути помогал "Химпрому" начать работу в Украине в 2022-м году, еще до своей ссоры с ОПГ мог свести их с Николаем Тищенко.

Такое знакомство многое объясняет:

1) задержанные участники "Химпрома" дали показания на Николая Тищенко, который мог сотрудничать с наркокартелем именно потому, что им было известно о его роли в этом, а политик выступил с разоблачениями против наркосиндиката для того, чтобы создать себе некое алиби;

2) как и Михаил Майман, нардеп впоследствии поссорился с "Химпромом" и мог навредить его интересам. Так, по версии НАБУ Тищенко не только обещал владельцу колл-центра "крышевать" его, но и вмешаться в деятельность других таких "офисов" в интересах "крышуемых". И в роли тех самых колл-центров, на которые мог устроить следующие рейды политик, вполне могли выступить контролируемые "химпромовскими", что и побудило последних дать показания на парламентария НАБУ.

Подозрение Николаю Тищенко — это удар по экс-главе ОПУ Андрею Ермаку?

Наконец, интересно, что 29 июня оказалось очень богато событиями – кроме подозрения Николаю Тищенко и взрыва Вадима Ермолаева в Монако, в это день Высший антикоррупционный суд Украины отказал экс-главе ОПУ Андрею Ермаку в его ходатайстве о снятии электронного браслета.

Казалось бы, причем тут бывший глава Офиса президента Украины? Как в свое время признался сам Николай Тищенко, он с Андреем Ермаком являются кумовьями, то есть такое временное совпадение – отказ снятия браслета и подозрение куму, может говорить о том, что НАБУ решили таким образом нанести еще один удар по экс-главе ОПУ. Тогда вручение Николаю Тищенко наградного оружия от еще не поссорившегося с "Химпромом" Михаила Маймана, могло означать признание за политиком неких услуг именно от картеля, например, в представлении интересов последнего на самом высоком уровне – в Офисе президента.

Любопытно, что экс-глава Офиса президента вероятно не брезгует судя по всему и деньгами из конвертационных и колл-центров, которыми в том числе, как указывалось выше, владеет и "Химпром". Так, как утверждает народный депутат Украины Ярослав Железняк, 10 млн грн. из 140 млн. которые были оплачены в виде залога, пришли от ЧП "СВ-Групп" некоей Валерии Продан. Компания по данным политика фигурировала в уголовном расследовании о конвертационных центрах, а ее владелица находится в близких отношениях с другой бизнес-вумен Марией Котик, которая, якобы, занимается колл-центрами. Расплатой за эти 10 млн грн. послужила недвижимость ценой в 30 млн.

Как сообщали "Комментарии", Андрей Ермак знает о президенте Владимире Зеленском и структуре власти в Украине как никто другой.



