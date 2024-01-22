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Зарплата руководителя ДАРТ: сколько в Украине платят за развитие туризма

Какую зарплату получила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

сегодня, 09:11
Автор:
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Slava Kot
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Председатель Государственного агентства развития туризма Украины (ДАРТ) Марьяна Олеськив за 2023 год получила зарплату 1,08 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные, которые получило издание "Комментарии" в ответ на запрос.

Зарплата руководителя ДАРТ: сколько в Украине платят за развитие туризма

Руководитель ДАРТ Марьяна Олеськив. Фото из открытых источников

Согласно ответу, глава ДАРТ Марьяна Олеськив в среднем получает зарплату около 90 тыс. гривен ежемесячно. Общая же зарплата за год составила 1,08 млн. гривен. В эту сумму входит собственно зарплата Олеськив – 854,1 тыс. гривен, а также другие выплаты. В частности, отпускные – 54,3 тыс. гривен, помощь для решения социально-бытовых вопросов – 70,3 тыс. гривен, денежная помощь по отпуску – 79,7 тыс. гривен и выплата за дополнительный отпуск родителям, имеющим детей – 22,2 тыс. грн.

Самые большие зарплаты Марьяна Олеськив получила в феврале и ноябре – по 149 тыс. гривен. Тогда к зарплате добавились выплаты за отпуск и пособие по решению социально-бытовых вопросов. Самая маленькая зарплата была в январе – 68,2 тыс. гривен.

Также ДАРТ предусматривает наличие заместителей. Однако вакансия первого заместителя председателя ДАРТ в 2023 году была вакантной, в то время как вакансия заместителя председателя по вопросам цифрового развития стала вакантной с февраля 2023 года, когда ее покинула Ольга Рабийчук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стала известна зарплата министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Также "Комментарии" писали, сколько зарабатывает мэр Киева Виталий Кличко и его заместители, входящие в руководство КГГА. Общие выплаты для руководства Киевской городской государственной администрации составляют почти семь миллионов гривен.



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Источник: https://comments.ua/
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