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ВСУ отошли от Мариновки: вероятно, полностью потеряют один из плацдармов

Российские военные прорываются между Украинском и Селидово

сегодня, 09:40
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Ткачик Олеся

ВСУ, похоже, отошли из Мариновки, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

ВСУ отошли от Мариновки: вероятно, полностью потеряют один из плацдармов

Война в Украине

По его информации, передовые подразделения окупантов прорываются между украинским, которое, вероятно, в ближайшее время, противник также возьмет под свой контроль, и Селидово.

"Таким образом, очень вероятно, что ВСУ будут вынуждены полностью покинуть плацдарм восточнее реки Волча, по направлению в село Невельское и отойти на рубеж, по крайней мере, Горняк – Кураховка", — отметил Машовец.

Кроме этого, по его словам, очевидно, ситуация в районе города Селидово также ухудшилась.

"Противник очень близок к тому, чтобы войти в город с востока и северо-востока, ему также удалось продвинуться западнее Новогродовки", — добавил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Селидово оккупационные войска каждые сутки теряют в роту и больше бойцов. При этом у них нет никакой возможности прорваться в город. Все, что так происходит, эксперты называют "селидовской мясорубкой".

Также "Комментарии" рассказывали , что из-за угрозы окружения украинские военные начали постепенный выход из опасного участка на восточном берегу реки Волча на Донетчине. В частности, украинские подразделения, расположенные в районе треугольника Карловка – Невельское – Красногоровка, оказались под угрозой оцепления после захвата Невельского и продвижения противника в сторону Красногоровки. Хотя потенциал противника не достаточно мощный для быстрого окружения, отмечают эксперты, сейчас осуществляется планомерный и осторожный выход украинских сил из этой зоны.




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Источник: https://www.facebook.com/pashtetof/posts/pfbid0gaapCieU5VzTXHaaSn4AumtgCef6ixfBiKmM3fxoCLaeKiyBw8kM5m98css4hBAYl
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