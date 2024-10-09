Восстановлению не подлежат: сколько медучреждений было разрушено во время войны

Несмотря на продолжающиеся обстрелы и разрушения со стороны российских войск, Правительство Украины продолжает восстановление медицинских учреждений, в том числе больниц, амбулаторий, роддомов и поликлиник. За более двух лет войны в Украине было восстановлено 885 медучреждений, которые получили повреждения из-за военных действий. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.



Атака по больнице. Фото из открытых источников

Статистика восстановления

По состоянию на сегодняшний день, 532 учреждения здравоохранения полностью восстановлены, а 353 — отремонтированы частично. Больше всего объектов медицинской инфраструктуры отстроено в Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Масштаб разрушений

В целом с начала полномасштабной войны было повреждено или уничтожено 1885 медицинских учреждений по всей Украине. Из них 1663 объекта повреждены, а 222 полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Напомним, детская больница "Охматдет", в июле потерпевшая от ракетной атаки, объявила тендер на проведение противоаварийных работ стоимостью 9,51 млн грн и технический надзор за ними за 132 тыс. грн. Эти срочные меры включают восстановление окон и дверей, а также инженерных сетей, поврежденных в результате обстрела, произошедшего 8 июля.

Ранее "Комментарии" писали, что украинские спецслужбы и генеральная прокуратура идентифицировали российского генерал-лейтенанта, командовавшего ракетным ударом по Национальной детской больнице "Охматдет" в Киеве.

