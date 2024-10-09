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Восстановлению не подлежат: сколько медучреждений было разрушено во время войны

РФ повредила почти 2000 медучреждений

9 октября 2024, 18:26
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Амбарцумян Анна

Несмотря на продолжающиеся обстрелы и разрушения со стороны российских войск, Правительство Украины продолжает восстановление медицинских учреждений, в том числе больниц, амбулаторий, роддомов и поликлиник. За более двух лет войны в Украине было восстановлено 885 медучреждений, которые получили повреждения из-за военных действий. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Восстановлению не подлежат: сколько медучреждений было разрушено во время войны

Атака по больнице. Фото из открытых источников

Статистика восстановления                                                      

По состоянию на сегодняшний день, 532 учреждения здравоохранения полностью восстановлены, а 353 — отремонтированы частично. Больше всего объектов медицинской инфраструктуры отстроено в Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Масштаб разрушений                                                  

В целом с начала полномасштабной войны было повреждено или уничтожено 1885 медицинских учреждений по всей Украине. Из них 1663 объекта повреждены, а 222 полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Напомним, детская больница "Охматдет", в июле потерпевшая от ракетной атаки, объявила тендер на проведение противоаварийных работ стоимостью 9,51 млн грн и технический надзор за ними за 132 тыс. грн. Эти срочные меры включают восстановление окон и дверей, а также инженерных сетей, поврежденных в результате обстрела, произошедшего 8 июля.

Ранее "Комментарии" писали, что украинские спецслужбы и генеральная прокуратура идентифицировали российского генерал-лейтенанта, командовавшего ракетным ударом по Национальной детской больнице "Охматдет" в Киеве.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/vidbudova-medzakladiv-poshkodzhenykh-rosiianamy
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