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У Трампа и Зеленского состоится телефонный разговор: детали

Этот звонок станет первым разговором с тех пор, как Трамп покинул Белый дом

сегодня, 07:02
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Кравцев Сергей

В пятницу у бывшего президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского запланирован телефонный разговор. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

У Трампа и Зеленского состоится телефонный разговор: детали

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что этот звонок станет первым разговором с тех пор, как Трамп покинул Белый дом. Он состоится на фоне обеспокоенности в Европе относительного того, какой будет его политика в отношении войны в Украине, если он победит на выборах президента США в ноябре.

Один из источников предупредил, что графики часто меняются. В течение некоторого времени велись дискуссии о подходящем времени для телефонного разговора между кандидатом от Республиканской партии и президентом Украины.

В CNN добавили, что Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать войну в Украине за один день. Но остается неясным, как он будет добиваться мира.

Напомним, что недавно Трамп вновь похвастался "хорошими" отношениями с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что при его правлении Россия не вторглась бы в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в центре внимания. В интервью Bloomberg он намекнул на вероятное ослабление ограничений против РФ и Путина. И при этом не сделал никаких заявлений о необходимости РФ вывести свои войска из Украины? К тому же настораживает выбор Трампа кандидата на должность вице-президента США. Им стал 39-летний сенатор Джей Ди Вэнс, довольно неоднозначно высказывавшийся относительно Украины. О чем говорят эти заявления? Не может ли быть так, что Трамп уже сейчас посылает сигнал Кремлю о том, что он согласен договариваться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Умеров рассказал о сценарии, если победит Трамп и помощь Украине окажется под угрозой.




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Источник: https://edition.cnn.com/webview/politics/live-news/rnc-republican-national-convention-07-18-24#h_cbe13fa2e576b433bba5e3fcda6645d5
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Донбас

сегодня, 06:49

'Кабмин готовит пакет повышения налогов, который даст бюджету 140 млрд." Спочатку протягнули закон про моГілізацію, паралізували чоловіків, тепер все більше податків, штрафів і вилучення майна. Все це робиться бендерівськими гнидами з влади, щоб добити народ. А люди мовчать, бо ж під час війни негоже. Гоже, люди, гоже. Бо скоро ми не матимемо жодних прав і все нажите вкрадуть ці віблядки. Відстрілювати ціх бандерівських депутатів-виблядків пора вже. Пора цю сволоту, цих тварюк могілізувати.


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