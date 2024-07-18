Умеров рассказал о сценарии, если победит Трамп и помощь Украине окажется под угрозой

Несмотря на очень непростую ситуацию Украина точно найдет способ противостоять войскам страны-агрессора, даже, если бывший президент США Дональд Трамп победит и поставит под угрозу жизненно важную поддержку американского народа. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем дистанционном выступлении на ежегодном Форуме по безопасности в Аспене, Колорадо сделал министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает AP.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

"Мы верим в лидерство США, и мы верим, что Америка хочет, чтобы ее партнеры и союзники тоже были сильными", — заявил Рустем Умеров.

"На этом этапе мы сосредоточимся на поле боя. Каким бы ни был результат выборов в США, мы найдем решение", — добавил глава Минобороны Украины.

Умеров отметил, что Украина расширила мобилизационные усилия и продолжит сражаться, чтобы вернуть территории.

По его словам, "в рамках наших целей" — вернуть Запорожскую атомную электростанцию, захваченную россиянами в начале их наступления.

Рустем Умеров подчеркнул, что Украина не может остановить российские удары по своим городам и инфраструктуре, если не сможет поражать авиабазы и другие военные объекты на территории РФ, откуда наносятся удары.

"Мы хотим это громко сказать: мы делаем упор на военных объектах, чтобы они не могли поражать мирных жителей в Украине", – сказал глава Минобороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты США в случае своей победы на выборах ярого противника помощи Украине Джей Ди Вэнса. Такое заявление в ходе брифинга сделал представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

Представителю Госдепа задали вопрос о том, есть ли угроза для отношений США с Украиной в случае избрания Вэнса вице-президентом, заявил, что Украина имеет поддержку не только администрации США, но и американского народа.



