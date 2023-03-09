Тысячи паспортов в Украине стали недействительными: что делать

Из-за изменений в литерации, введенных Миграционной службой Украины, недействительными стали тысячи загранпаспортов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост адвоката Леси Стецкив.



Тисячі паспортів в Україні стали недійсними

"Немедленно отмените этот беспредел! Из-за каких-то изменений в литерации недействительными стали тысячи загранпаспортов. И мой тоже, — написала Леся Стецкив. — Потому что в ID я Lesia, а в загранпаспорте Lesya. Вы с ума сошли? Не я вписывала свое имя в эти документы. Государство придумывает новые литерации и тысячам людей нужно выстраиваться в очереди? В паспорте моя биометрия, мое фото. Это я! Один и тот же человек! В честь чего мне менять загранпаспорт? Мне нечем заниматься, куда деньги тратить, время? А визы многолетние за кучу денег? Выйдет срок действия — изменю на новый с новой литерацией. В чем проблема?"

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Адвокат предполагает, что настоящая причина неуместных новаций, желание заработать:

"Я думаю все, как всегда — о деньгах. Надо собрать с людей за новые паспорта, — предполагает Леся Стецкив. — И это я в Киеве. А если люди за границей? В оккупации? Маразм. Надеюсь, что тот, кто это придумал, понесет наказание" .

Проверить, действителен ли ваш паспорт, можно по ссылке.

Напомним, что в Украине продолжается ликвидация последствий ночных ракетных ударов – особое внимание уделяется возобновлению энергоснабжения в Харькове. В целом Россия выпустила по Украине этой ночью 81 ракету, в том числе они ударили по трем теплоэлектростанциям . А из-за атаки на Запорожскую АЭС включили "последнюю линию защиты" .

НАЭК "Энергоатом" сообщает, что последняя линия связи электроснабжения была отключена 9 марта в 3:53 ночи. Таким образом, для поддержания работы были включены дизельные генераторы. Однако горючего на их работу хватит всего на 10 дней.

