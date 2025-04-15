Теперь в Украине будут штрафовать работодателей за травлю работников: какая сумма

Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий проводить внеплановые проверки работодателей в случаях травли (мобинг) работников во время действия военного положения. По принятому закону штраф за травлю работников составит до 3400 гривен.

Травля на работе. Фото из открытых источников

Как сообщила народный депутат "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, законопроект №11044 о штрафах из-за мобинга поддержали 245 народных депутатов. Документ разблокирует механизм контроля над нарушением трудовых прав, который был приостановлен после начала полномасштабного вторжения России.

Отныне государственные органы контроля соблюдения трудового законодательства имеют право проводить внеплановые проверки работодателей по заявлениям работников или профсоюзов по травле.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), мобинг карается штрафом 850-1700 гривен или общественными работами на 20-30 часов для работников или работодателей, совершивших травлю. Кроме того, для предпринимателей и должностных лиц штраф составляет 1700-3400 гривен или общественные работы на срок 30-40 часов.

Мобинг – это систематическая травля работника со стороны руководства или коллег. Речь идет об унижающих достоинство умышленных действиях или бездействии, создающих враждебную атмосферу на работе или заставляют сомневаться в собственном профессионализме. Оно может быть физическим, психологическим или экономическим. В частности, мобинг может проявляться через публичные оскорбления, игнорирование, унижение или давление с использованием электронных средств связи.

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