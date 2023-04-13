Стоит ли жителям ожидать повышения зарплат

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Моесеенко Валентина
Проблема низких зарплат у педагогов и необходимость немедленно решить эту проблему говорил глава Минобразования Украины Оксен Лесовой в телемарафоне "Единые новости". При этом заявил, что действующие зарплаты педагогов – это унижение, пишут "Комментарии". Министр подчеркнул, что педагоги в будущем должны получать достойные зарплаты.
Когда учителям и преподавателям увеличат выплаты
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При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства. Понимание этой проблемы есть, поэтому модели оплаты труда и решения – уже в работе.
Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования. Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов. Еще одним приоритетом МОН модернизация и трансформация системы профессионального образования.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что после окончания отопительного сезона в Украине планируется пересмотреть тарифы на электроэнергию. Так что эксперты не исключают, что скоро могут измениться и тарифы на газ.
Писали "Комментарии" также, что нас ожидает двукратное повышение тарифов на услуги водоканалов. С 1 апреля и 1 июля. В среднем тарифы вырастут на 10% с 1 апреля и на 10% с 1 июля.
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