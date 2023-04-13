Стоит ли жителям ожидать повышения зарплат

Проблема низких зарплат у педагогов и необходимость немедленно решить эту проблему говорил глава Минобразования Украины Оксен Лесовой в телемарафоне "Единые новости". При этом заявил, что действующие зарплаты педагогов – это унижение, пишут "Комментарии". Министр подчеркнул, что педагоги в будущем должны получать достойные зарплаты.



Когда учителям и преподавателям увеличат выплаты

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"Такие низкие зарплаты – это унижение. Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком", – подчеркнул Лесной.

При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства. Понимание этой проблемы есть, поэтому модели оплаты труда и решения – уже в работе.

"Есть цель – она поставлена. Повышение должно быть системным. Это сейчас активно прорабатывается на всех уровнях", – резюмировал министр.

Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования. Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.

"Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очного обучения. Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за рубежом и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно", — говорит Лесовой.

Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов. Еще одним приоритетом МОН модернизация и трансформация системы профессионального образования.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что после окончания отопительного сезона в Украине планируется пересмотреть тарифы на электроэнергию. Так что эксперты не исключают, что скоро могут измениться и тарифы на газ.

Писали "Комментарии" также, что нас ожидает двукратное повышение тарифов на услуги водоканалов. С 1 апреля и 1 июля. В среднем тарифы вырастут на 10% с 1 апреля и на 10% с 1 июля.