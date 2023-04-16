Стало известно, какая сумма нужна украинцам на месяц

Active Group опросили украинцев, чтобы узнать, сколько денег, по представлению самих украинцев, им нужно на одного члена семьи в месяц. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на результаты исследований.

Скільки грошей на одного члена родини потрібно українцям на місяць, досліджували соціологи

Итак, "чтобы выжить" – 10399 гривен. Таков минимальный уровень финансовых ожиданий украинцев.

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"Чтобы чувствовать себя уверенно", нашим согражданам необходимо вдвое больше – 19282 гривны.

Для того, "чтобы ни в чем себе не отказывать", опрошенным Active Group, необходимо почти 50 тысяч гривен, или почти в 5 раз больше минимального, по их представлениям уровня, а именно – 49 762 гривны.

Исследователи отмечают, что данные цифры являются средними показателями.

Active Group – компания, которая была основана в 2011 году группой единомышленников, длительно работавших в сфере маркетинговых и социологических исследований. Специализируется на предоставлении услуг маркетинговых и социологических исследований в Украине.

Между тем, Зеленский намекнул на скорые события, заявив, что "солнце засияет в Крыму".

Кадыров раскритиковал вернувшихся из плена чеченцев.

"Комментарии" подвели главные итоги недели – на чем стоит остановиться отдельно:

В частности, эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов одним из наиболее значимых решений, принятых на прошлой неделе Верховной Радой, считает возврат доплат военным, полицейским и спасателям.

"Предыдущее решение о снятии этих доплат в 30 тысяч вызвало возмущение в обществе. Петиция с призывом вернуть их быстро набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. И парламент отреагировал, предложив аккумулировать соответствующие средства за счет сокращения зарплат госслужащих и топ-менеджеров госпредприятий". Мне разрешили воспользоваться данными социологической компании Active Group, которые будут опубликованы только в понедельник, согласно которым, более 80% украинцев поддерживают решение сократить выплаты госслужащим до десяти минимальных зарплат, – отмечает эксперт, – то есть общество понимает – выплаты военным, полицейским, представителям гражданской защиты сейчас значительно важнее, чем сытая жизнь чиновников и руководителей госпредприятий".



