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Стало известно, какая сумма нужна украинцам на месяц

Общественный запрос исследовали социологи

сегодня, 15:40
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Автор:

Константин Куликов

Active Group опросили украинцев, чтобы узнать, сколько денег, по представлению самих украинцев, им нужно на одного члена семьи в месяц. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на результаты исследований.

Стало известно, какая сумма нужна украинцам на месяц

Скільки грошей на одного члена родини потрібно українцям на місяць, досліджували соціологи

Итак, "чтобы выжить" – 10399 гривен. Таков минимальный уровень финансовых ожиданий украинцев.


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"Чтобы чувствовать себя уверенно", нашим согражданам необходимо вдвое больше – 19282 гривны.

Для того, "чтобы ни в чем себе не отказывать", опрошенным Active Group, необходимо почти 50 тысяч гривен, или почти в 5 раз больше минимального, по их представлениям уровня, а именно – 49 762 гривны.

Исследователи отмечают, что данные цифры являются средними показателями.

Active Group – компания, которая была основана в 2011 году группой единомышленников, длительно работавших в сфере маркетинговых и социологических исследований. Специализируется на предоставлении услуг маркетинговых и социологических исследований в Украине.

Между тем, Зеленский намекнул на скорые события, заявив, что "солнце засияет в Крыму".

Кадыров раскритиковал вернувшихся из плена чеченцев.

"Комментарии" подвели главные итоги недели – на чем стоит остановиться отдельно:

В частности, эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов одним из наиболее значимых решений, принятых на прошлой неделе Верховной Радой, считает возврат доплат военным, полицейским и спасателям.

"Предыдущее решение о снятии этих доплат в 30 тысяч вызвало возмущение в обществе. Петиция с призывом вернуть их быстро набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. И парламент отреагировал, предложив аккумулировать соответствующие средства за счет сокращения зарплат госслужащих и топ-менеджеров госпредприятий". Мне разрешили воспользоваться данными социологической компании Active Group, которые будут опубликованы только в понедельник, согласно которым, более 80% украинцев поддерживают решение сократить выплаты госслужащим до десяти минимальных зарплат, – отмечает эксперт, – то есть общество понимает – выплаты военным, полицейским, представителям гражданской защиты сейчас значительно важнее, чем сытая жизнь чиновников и руководителей госпредприятий".



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