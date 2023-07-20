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Стало известно, чем занимается бывший руководитель СБУ Иван Баканов

Экспредседатель СБУ, являющийся фигурантом уголовных производств ДБР, прошел стажировку и получил свидетельство адвоката.

сегодня, 10:35
Автор:
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Slava Kot
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Бывший руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов сдал экзамены и прошел стажировку от Совета адвокатов Полтавщины, что позволило ему получить свидетельство адвоката. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интернет-издание "Полтавщина".

Стало известно, чем занимается бывший руководитель СБУ Иван Баканов

Эксглава СБУ Иван Баканов. Фото из открытых источников

По словам руководителя Совета адвокатов Владимира Скукиса, Баканов прошел все необходимые процедуры по выдаче ему адвокатского свидетельства. Эти процедуры включают стажировку в течение шести месяцев, прохождение экзаменов и присягу.


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В СМИ попала информация, что на момент сдачи экзаменов, 27 июня Баканова не было в Полтаве, однако Владимир Скукис возразил на это.

Владимир Скукис объяснил, почему Иван Баканов сдал экзамены именно в Совет адвокатов Полтавщины. По его словам, по действующим нормам законодательства экзамены нужно сдавать по месту жительства. Чтобы подтвердить проживание в Полтавской области, нужно предоставить регистрацию с места жительства или документ на права собственности.

Также будет достаточно документа на основании пользования помещением, то есть договора аренды, который и был использован Иваном Бакановым в этом случае.

Стало известно, чем занимается бывший руководитель СБУ Иван Баканов - фото 2

Напомним, что экс-руководитель СБУ является фигурантом уголовных дел ДБР, касающихся оккупации территорий Украины. Партнер Владимира Зеленского по проекту "Квартал-95" подозревается в несоответствующей работе на должности главы Службы безопасности Украины на начальном этапе полномасштабного вторжения России.

В июле 2022 года Ивана Баканова уволили с должности Руководителя СБУ, а его место занял Василий Малюк

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ задержала агента ФСБ, планировавшего новые ракетные удары по пяти областям Украины.

Также "Комментарии" писали, что украинцы массово получили SMS-сообщение с просьбой от Службы безопасности Украины.



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Источник: https://poltava.to/news/72239/
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