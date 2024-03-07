Сколько еще минимум Россия сможет воевать против Украины: прогноз разведки Литвы

Литовская военная разведка оценивает, что Россия будет иметь достаточно ресурсов для ведения войны против Украины с нынешней интенсивностью, вероятно, по меньшей мере два года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По информации литовских спецслужб, такую способность стране-агрессору обеспечивают высокие цены на нефть, уклонение от международных санкций и государственные инвестиции.

В совместном отчете Департамента контрразведки Государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны Литвы отмечается, что РФ реформировала и укрепила сильно потрепанную в ходе боевых действий в Украине армию в 2023 году, и находится на пути к расширению военного потенциала вдоль своей границы со странами НАТО.

"Москва способна оценить извлеченные уроки и повысить свою боеспособность", — говорится в материале.

В публикации агентства указывается, что на обнародование данного отчета литовских спецслужб в четверг утром "наложено эмбарго".

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Также издание "Комментарии" сообщало – происходит очередной всплеск разговоров о переговорах между Киевом и Москвой. После некоторой паузы, вновь активизировался Китай. То же самое касается Турции, откуда звучат миротворческие призывы. В то же время президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Путин грезит не о мире, а о бесконечной войне. О чем говорят новые танцы вокруг переговорной темы? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



