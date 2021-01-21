Самые нужные в 2021 году профессии: список

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Любовь Блажко
В Украине на начало 2021 года самыми популярными среди работодателей являются работники с инструментом. Об этом сообщила Государственная служба занятости.
Самые нужные в 2021 году профессии. Фото: unsplash
Если точнее, то речь идет об представителях таких профессий: каменщики, маляры, пекари, швеи, электромонтеры, электрогазосварщики, слесари.
По состоянию на сегодня в базе службы занятости есть около 42 тысяч вакансий. Также сообщается, что размер средней зарплаты составляет 8 тысяч гривен.
Сотрудники службы занятости подчеркнули, что в промышленной деятельности больше всего готовы платить фармацевтическим компаниям – 21 тысяча гривен, добывающая промышленность – 17 тысяч гривен. Немного меньше платят за поставки электроэнергии, газа и пара – 16 тысяч гривен в месяц.
Напомним, специалисты перечислили профессии, которые могут оказаться менее востребованными на следующие 10 лет. Информацией об этом поделился президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.
Согласно словам эксперта, в этот список попали бухгалтеры, таксисты, водители-дальнобойщики.
Как сообщало издание "Комментарии", самые высокооплачиваемые рабочие профессии в Украине. Самой востребованной на данный момент оказалась работа швеи, так как им сразу готовы предложить вакантное место. Также много работы готовы предложить операторам производства и сварщикам. За выполнение этих работ готовы платить от 15 до 18 тысяч в месяц.
Также мы писали, профессии, которые точно будут востребованными после карантина. Уходящий год для всех людей на планете стал полной неожиданностью, потому что пандемия коронавируса заставила смириться с новой реальностью и соблюдать новые карантинные правила. Как бы там ни было, а рано или поздно карантин все равно закончится, поэтому о дальнейших действиях стоит подумать уже сейчас.
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