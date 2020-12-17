Профессии, которые точно будут востребованными после карантина

Уходящий год для всех людей на планете стал полной неожиданностью, потому что пандемия коронавируса заставила смириться с новой реальностью и соблюдать новые карантинные правила. Как бы там ни было, а рано или поздно карантин все равно закончится, поэтому о дальнейших действиях стоит подумать уже сейчас.

Работа. Фото: unsplash

Многим компаниям пришлось адаптироваться, а это значит, что появились новые профессии, которые точно будут актуальны в ближайшем будущем. Давайте скорее узнаем, о каких именно вакансиях идет речь.

Координатор по удаленной работе

Задача такого сотрудника заключается в том, чтобы правильно организовать работу большого числа удаленных сотрудников. Кроме этого, координатор помогает поддерживать продуктивность и мотивацию в коллективе.

Координатор в сфере телемедицины

В последнее время телемедицина набирает популярность просто грандиозными темпами. Так происходит потому, что больницы все заняты и не всем хватает мест. В обязанности координатора будет входить ведение записей и организация встреч.

Планировщик виртуальных мероприятий

Поскольку виртуальные встречи, совещания и даже посиделки с друзьями стали для людей уже чем-то абсолютно нормальным, то такая вакансия точно пригодится. В обязанности такого человека будет входить планирование и организация виртуальных мероприятий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, названы самые высокооплачиваемые вакансии в Украине. В сети назвали две самые высокооплачиваемые вакансии, средняя зарплата которых стартует от 50 тысяч в месяц. Программисты и разработчики – представители этих профессий могут рассчитывать на такое вознаграждение. Но больше всех получают именно разработчики, которые владеют языком программирования С++.

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