От 50 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии в Украине

В сети назвали две самые высокооплачиваемые вакансии, средняя зарплата которых стартует от 50 тысяч в месяц. Программисты и разработчики – представители этих профессий могут рассчитывать на такое вознаграждение. Но больше всех получают именно разработчики, которые владеют языком программирования С++.

Фото: unsplashНазваны самые высокооплачиваемые вакансии в Украине. Фото: unsplash

Информация об этом опубликована на портале work.ua. Также там указано, что средняя зарплата украинца составляет 12 с половиной тысяч в месяц.

Стоит также отметить, что программисты могут устроиться как в украинскую компанию, так и работать на международном рынке услуг. Исходя из этого, их заработная плата напрямую зависит от состояния мирового рынка.

Итак, представители каких профессий могут получать самую высокую зарплату в Украине:

• C++ developer – 62500 грн

• Java developer – 57500 грн

• DevOps engineer – 55000 грн

• Net-програміст – 52500 грн

• Game developer – 50000 грн

• Team leader – 50000 грн

• Mobile developer – 49000 грн

• Python-програмист – 45000 грн

• SQL-програміст – 45000 грн

• IOS developer – 40500 грн

Ранее издание "Комментарии" сообщало, самые высокооплачиваемые рабочие профессии в Украине.

Так, самой востребованной на данный момент оказалась работа швеи, так как им сразу готовы предложить вакантное место. Также много работы готовы предложить операторам производства и сварщикам. За выполнение этих работ готовы платить от 15 до 18 тысяч в месяц. Но самые большие деньги в списке рабочих профессий работодатели готовы платить обвальщикам (18 тысяч гривен). Сапожники не сильно от них отстают – их труд оценили в 17,5 тысячи в месяц. А вот менеджеру по продажам или конструкторам готовы предложить 16 тысяч за выполненную работу. Сборщик мебели может претендовать на зарплату в размере 15 тысяч.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!