От 50 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии в Украине

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Любовь Блажко
В сети назвали две самые высокооплачиваемые вакансии, средняя зарплата которых стартует от 50 тысяч в месяц. Программисты и разработчики – представители этих профессий могут рассчитывать на такое вознаграждение. Но больше всех получают именно разработчики, которые владеют языком программирования С++.
Фото: unsplashНазваны самые высокооплачиваемые вакансии в Украине. Фото: unsplash
Информация об этом опубликована на портале work.ua. Также там указано, что средняя зарплата украинца составляет 12 с половиной тысяч в месяц.
Стоит также отметить, что программисты могут устроиться как в украинскую компанию, так и работать на международном рынке услуг. Исходя из этого, их заработная плата напрямую зависит от состояния мирового рынка.
Итак, представители каких профессий могут получать самую высокую зарплату в Украине:
• C++ developer – 62500 грн
• Java developer – 57500 грн
• DevOps engineer – 55000 грн
• Net-програміст – 52500 грн
• Game developer – 50000 грн
• Team leader – 50000 грн
• Mobile developer – 49000 грн
• Python-програмист – 45000 грн
• SQL-програміст – 45000 грн
• IOS developer – 40500 грн
Ранее издание "Комментарии" сообщало, самые высокооплачиваемые рабочие профессии в Украине.
Так, самой востребованной на данный момент оказалась работа швеи, так как им сразу готовы предложить вакантное место. Также много работы готовы предложить операторам производства и сварщикам. За выполнение этих работ готовы платить от 15 до 18 тысяч в месяц. Но самые большие деньги в списке рабочих профессий работодатели готовы платить обвальщикам (18 тысяч гривен). Сапожники не сильно от них отстают – их труд оценили в 17,5 тысячи в месяц. А вот менеджеру по продажам или конструкторам готовы предложить 16 тысяч за выполненную работу. Сборщик мебели может претендовать на зарплату в размере 15 тысяч.
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