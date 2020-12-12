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От 50 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии в Украине

Представители каких профессий оказались самыми востребованными на украинском рынке труда?

сегодня, 17:46
Автор:

Любовь Блажко

В сети назвали две самые высокооплачиваемые вакансии, средняя зарплата которых стартует от 50 тысяч в месяц. Программисты и разработчики – представители этих профессий могут рассчитывать на такое вознаграждение. Но больше всех получают именно разработчики, которые владеют языком программирования С++. 

От 50 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии в Украине

Фото: unsplashНазваны самые высокооплачиваемые вакансии в Украине. Фото: unsplash

Информация об этом опубликована на портале work.ua. Также там указано, что средняя зарплата украинца составляет 12 с половиной тысяч в месяц. 

Стоит также отметить, что программисты могут устроиться как в украинскую компанию, так и работать на международном рынке услуг. Исходя из этого, их заработная плата напрямую зависит от состояния мирового рынка. 

Итак, представители каких профессий могут получать самую высокую зарплату в Украине: 

C++ developer – 62500 грн

Java developer – 57500 грн

DevOps engineer – 55000 грн

Net-програміст – 52500 грн

Game developer – 50000 грн

Team leader – 50000 грн

Mobile developer – 49000 грн

Python-програмист – 45000 грн

SQL-програміст – 45000 грн

IOS developer – 40500 грн

Ранее издание "Комментарии" сообщало, самые высокооплачиваемые рабочие профессии в Украине. 

Так, самой востребованной на данный момент оказалась работа швеи, так как им сразу готовы предложить вакантное место. Также много работы готовы предложить операторам производства и сварщикам. За выполнение этих работ готовы платить от 15 до 18 тысяч в месяц. Но самые большие деньги в списке рабочих профессий работодатели готовы платить обвальщикам (18 тысяч гривен). Сапожники не сильно от них отстают – их труд оценили в 17,5 тысячи в месяц. А вот менеджеру по продажам или конструкторам готовы предложить 16 тысяч за выполненную работу. Сборщик мебели может претендовать на зарплату в размере 15 тысяч. 



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Источник: https://www.obozrevatel.com/economics/fea/kto-v-ukraine-zarabatyivaet-ot-50-tyisyach-nazvanyi-samyie-vyisokooplachivaemyie-vakansii.htm
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