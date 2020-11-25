Минимальная зарплата в Украине и Европе: какие профессии наименее оплачиваемые

В 2020 году минимальная заработная плата в нашей стране составляет пять тысяч гривен. Именно во столько, по официальным данным, в Украине оценивается работа дворников, грузчиков и промоутеров.

ФОТО: Из открытых источников

В Европейских странах наиболее низкооплачиваемые профессии отличаются от украинских. К примеру, в Польше "минималку" получает секретарь, продавец и электрик. А вот в Болгарии труд охранника и помощника воспитателя в саду оплачивается ниже всего. При этом минимальная зарплата в этих странах гораздо выше, чем в Украине.

Так, в Польше "минималка" составляет 661 евро, что в переводе в гривны — более 22 тысяч, а в Болгарии самая низкая зарплата составляет 312 евро, что равно практически 11 тысячам гривен. В таких странах как Франция и Германия минимальная зарплата составляет более 1500 евро, а это около 50 тысяч гривен.

К слову, к январю 2021 года правительство планирует повышение минимальных зарплат в Украине до шести тысяч гривен, а к июлю — до шести с половиной.

Как сообщали "Комментарии", обещание президента Украины Владимира Зеленского поднять зарплату учителям до четырех тысяч долларов отменяется.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!