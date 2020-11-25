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Главная Новости Общество работа и карьера Минимальная зарплата в Украине и Европе: какие профессии наименее оплачиваемые
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Минимальная зарплата в Украине и Европе: какие профессии наименее оплачиваемые

В странах Европы наименее оплачиваемые профессии совершенно отличаются от украинских

сегодня, 19:56
Автор:

Елизавета Черных

В 2020 году минимальная заработная плата в нашей стране составляет пять тысяч гривен. Именно во столько, по официальным данным, в Украине оценивается работа дворников, грузчиков и промоутеров. 

Минимальная зарплата в Украине и Европе: какие профессии наименее оплачиваемые

ФОТО: Из открытых источников

В Европейских странах наиболее низкооплачиваемые профессии отличаются от украинских. К примеру, в Польше "минималку" получает секретарь, продавец и электрик. А вот в Болгарии труд охранника и помощника воспитателя в саду оплачивается ниже всего. При этом минимальная зарплата в этих странах гораздо выше, чем в Украине. 

Так, в Польше "минималка" составляет 661 евро, что в переводе в гривны — более 22 тысяч, а в Болгарии самая низкая зарплата составляет 312 евро, что равно практически 11 тысячам гривен. В таких странах как Франция и Германия минимальная зарплата составляет более 1500 евро, а это около 50 тысяч гривен.

К слову, к январю 2021 года правительство планирует повышение минимальных зарплат в Украине до шести тысяч гривен, а к июлю — до шести с половиной. 

Как сообщали "Комментарии", обещание президента Украины Владимира Зеленского поднять зарплату учителям до четырех тысяч долларов отменяется.


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/minimalnaya-zarabotnaya-plata-naskolko-ukraina-otstaet-ot-evropy-i-kakie-professii-menee-oplachivaemye-1673530.html
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