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Главная Новости Общество события Обещание Зеленского поднять зарплату учителям до 4 тыс долларов отменяется - Кабмин перенес повышение на 2022
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Обещание Зеленского поднять зарплату учителям до 4 тыс долларов отменяется - Кабмин перенес повышение на 2022

Кабмин снова обвиняет предыдущее правительство

сегодня, 15:57
Автор:

Дмитрий Симоненко

Правительство Украины в очередной раз перенесло до 2022 года существенное повышение минимальной заработной платы освитянам. Об этом сообщает соответствующее ведомство.

Обещание Зеленского поднять зарплату учителям до 4 тыс долларов отменяется - Кабмин перенес повышение на 2022

 В публикации говорится, что во время сегодняшнего внеочередного заседания Кабмина власть имущие приняли решение о приостановлении до 31 декабря 2021 года действия постановления "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки". 

Так, известно, что данный нормативный акт устанавливал минимальную ставку преподавательского состава школ в размере трех минимальных прожиточных минимумов с 1 января 2021 года. Размер МПМ устанавливается ежегодно главным финансовым законом страны.

Обещание Зеленского поднять зарплату учителям до 4 тыс долларов отменяется - Кабмин перенес повышение на 2022 - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как сообщают казахстанские СМИ, украинская делегация под председательством Министра инфраструктуры страны Владислава Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского серьезно опозорилась. Причина – украинских чиновников поймали на обмане. 



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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/zarplati-osvityan-zrostatimut-nezvazhayuchi-na-neobgruntovani-rishennya-minuloyi-vladi-ta-ekonomichni-trudnoshi-cherez-pandemiyu-koronavirusu-sergij-shkarlet
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