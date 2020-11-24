Обещание Зеленского поднять зарплату учителям до 4 тыс долларов отменяется - Кабмин перенес повышение на 2022

Правительство Украины в очередной раз перенесло до 2022 года существенное повышение минимальной заработной платы освитянам. Об этом сообщает соответствующее ведомство.

В публикации говорится, что во время сегодняшнего внеочередного заседания Кабмина власть имущие приняли решение о приостановлении до 31 декабря 2021 года действия постановления "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки".

Так, известно, что данный нормативный акт устанавливал минимальную ставку преподавательского состава школ в размере трех минимальных прожиточных минимумов с 1 января 2021 года. Размер МПМ устанавливается ежегодно главным финансовым законом страны.





Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как сообщают казахстанские СМИ, украинская делегация под председательством Министра инфраструктуры страны Владислава Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского серьезно опозорилась. Причина – украинских чиновников поймали на обмане.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!