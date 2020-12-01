Самые высокооплачиваемые рабочие профессии в Украине: кто в этом списке

Эксперты в прямом эфире "Сніданку з 1+1" перечислили самые востребованные рабочие профессии в Украине.

Самые высокооплачиваемые рабочие профессии в Украине. Фото: unsplash

Так, самой востребованной на данный момент оказалась работа швеи, так как им сразу готовы предложить вакантное место. Также много работы готовы предложить операторам производства и сварщикам. За выполнение этих работ готовы платить от 15 до 18 тысяч в месяц.

Но самые большие деньги в списке рабочих профессий работодатели готовы платить обвальщикам (18 тысяч гривен). Сапожники не сильно от них отстают – их труд оценили в 17,5 тысячи в месяц. А вот менеджеру по продажам или конструкторам готовы предложить 16 тысяч за выполненную работу. Сборщик мебели может претендовать на зарплату в размере 15 тысяч.

Кроме того, специалисты назвали профессии, которые оказались самыми востребованными этой осенью. Из-за начала карантина в нашей стране существенно увеличился спрос на автоинструкторов, а также репетиторов. Объясняется подобная ситуация тем, что все больше людей бояться, что общественный транспорт перестанет ходить, поэтому они учатся водить автомобиль самостоятельно. И люди сейчас предпочитают проходить новые курсы или обучение в онлайн-режиме, потому что это намного удобней, и время на дорогу туда и обратно тратить не нужно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие профессии наименее оплачиваемые. В Европейских странах наиболее низкооплачиваемые профессии отличаются от украинских. К примеру, в Польше "минималку" получает секретарь, продавец и электрик. А вот в Болгарии труд охранника и помощника воспитателя в саду оплачивается ниже всего. При этом минимальная зарплата в этих странах гораздо выше, чем в Украине.

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