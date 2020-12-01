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Главная Новости Общество работа и карьера Самые высокооплачиваемые рабочие профессии в Украине: кто в этом списке
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Самые высокооплачиваемые рабочие профессии в Украине: кто в этом списке

Представители этих профессий могут претендовать на 15-18 тысяч гривен в месяц

сегодня, 13:51
Автор:

Любовь Блажко

Эксперты в прямом эфире "Сніданку з 1+1" перечислили самые востребованные рабочие профессии в Украине. 

Самые высокооплачиваемые рабочие профессии в Украине: кто в этом списке

Самые высокооплачиваемые рабочие профессии в Украине. Фото: unsplash

Так, самой востребованной на данный момент оказалась работа швеи, так как им сразу готовы предложить вакантное место. Также много работы готовы предложить операторам производства и сварщикам. За выполнение этих работ готовы платить от 15 до 18 тысяч в месяц.

Но самые большие деньги в списке рабочих профессий работодатели готовы платить обвальщикам (18 тысяч гривен). Сапожники не сильно от них отстают – их труд оценили в 17,5 тысячи в месяц. А вот менеджеру по продажам или конструкторам готовы предложить 16 тысяч за выполненную работу. Сборщик мебели может претендовать на зарплату в размере 15 тысяч. 

Кроме того, специалисты назвали профессии, которые оказались самыми востребованными этой осенью. Из-за начала карантина в нашей стране существенно увеличился спрос на автоинструкторов, а также репетиторов. Объясняется подобная ситуация тем, что все больше людей бояться, что общественный транспорт перестанет ходить, поэтому они учатся водить автомобиль самостоятельно. И люди сейчас предпочитают проходить новые курсы или обучение в онлайн-режиме, потому что это намного удобней, и время на дорогу туда и обратно тратить не нужно. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие профессии наименее оплачиваемые. В Европейских странах наиболее низкооплачиваемые профессии отличаются от украинских. К примеру, в Польше "минималку" получает секретарь, продавец и электрик. А вот в Болгарии труд охранника и помощника воспитателя в саду оплачивается ниже всего. При этом минимальная зарплата в этих странах гораздо выше, чем в Украине. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/kto-zarabatyvaet-bolshe-eksperty-nazvali-samye-vysokooplachivaemye-rabochie-professii-v-ukraine-1678429.html
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