Рейтинг работодателей Украины: кто попал в ТОП-30

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Таисия Ерохина
Украинцы назвали METRO Cash & Carry лучшим работодателем. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Самый лучший работодатель Украины". Опрос проводился с 18 по 28 февраля 2021 года порталом "Комментарии" и рейтинговой платформой "Ratings.comments.ua", которая на сегодняшний день является главным рейтинговым ресурсом онлайн.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Как показали
результаты голосования,
возглавляет рейтинг ТОП-30 лучших работодателей Украины компания METRO Cash & Carry. За нее отдали голос 22,05% участников опроса. Компания вышла на
украинский рынок в 2003 году. Сейчас управляет 23-ю классическими центрами
оптовой торговли во многих городах страны. Компания насчитывает более 3000
сотрудников.
Второе место у одной
из крупнейших украинских дистрибьюторских компаний TEDIS Ukraine с результатом в 15,63%. Основным
направлением деятельности является дистрибуция табачных изделий и сопутствующих
товаров, насчитывается более 2500 сотрудников.
Закрывает тройку
лидеров Coca Cola, получив 5,38% голосов. Компания насчитывает в Украине около 1500
сотрудников.
В пятерку лучших удалось попасть компаниям AB InBev Efes Ukraine и Fozzy Group. В первой десятке рейтинга разместились такие работодатели, как Kernel, McDonald's, ДТЭК, Ids Borjomi Ukraine и "Фармак".
От 3 до 1
процентов получили такие участники рейтинга, как Philip Morris Ukraine, "Метинвест", "ПриватБанк",
ПУМБ, "Дарница", JTI, Vodafone, Киевстар, Danone, British American Tobacco, SoftServe, АТ Укрсиббанк и DataArt.
Менее 1% голосов
респондентов набрали такие компании: Volia, Оператор ГТС, Intellias, Global Logic, ProCreditBank, EPAM
Systems, N-iX.
Ранее сообщалось,
что назван самый
популярный телеканал Украины, по итогам опроса издания "Комментарии".
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