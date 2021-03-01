logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.03.2021

BTC/USD

48930.98

ETH/USD

1535.57

LTC/USD

172.41

НБУ 01.03.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество работа и карьера Рейтинг работодателей Украины: кто попал в ТОП-30
commentss НОВОСТИ Все новости

Рейтинг работодателей Украины: кто попал в ТОП-30

Читатели сайта «Комментарии» определили самых лучших работодателей в Украине

сегодня, 18:50
Автор:

Таисия Ерохина

Украинцы назвали METRO Cash & Carry лучшим работодателем. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Самый лучший работодатель Украины". Опрос проводился с 18 по 28 февраля 2021 года порталом "Комментарии" и рейтинговой платформой "Ratings.comments.ua", которая на сегодняшний день является главным рейтинговым ресурсом онлайн.

Рейтинг работодателей Украины: кто попал в ТОП-30

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Как показали результаты голосования, возглавляет рейтинг ТОП-30 лучших работодателей Украины компания METRO Cash & Carry. За нее отдали голос 22,05% участников опроса. Компания вышла на украинский рынок в 2003 году. Сейчас управляет 23-ю классическими центрами оптовой торговли во многих городах страны. Компания насчитывает более 3000 сотрудников.

Второе место у одной из крупнейших украинских дистрибьюторских компаний TEDIS Ukraine с результатом в 15,63%. Основным направлением деятельности является дистрибуция табачных изделий и сопутствующих товаров, насчитывается более 2500 сотрудников.

Закрывает тройку лидеров Coca Cola, получив 5,38% голосов. Компания насчитывает в Украине около 1500 сотрудников.

В пятерку лучших удалось попасть компаниям AB InBev Efes Ukraine и Fozzy Group. В первой десятке рейтинга разместились такие работодатели, как Kernel, McDonald's, ДТЭК, Ids Borjomi Ukraine и "Фармак".

Рейтинг работодателей Украины: кто попал в ТОП-30 - фото 2

От 3 до 1 процентов получили такие участники рейтинга, как Philip Morris Ukraine, "Метинвест", "ПриватБанк", ПУМБ, "Дарница", JTI, Vodafone, Киевстар, Danone, British American Tobacco, SoftServe, АТ Укрсиббанк и DataArt.

Менее 1% голосов респондентов набрали такие компании: Volia, Оператор ГТС, Intellias, Global Logic, ProCreditBank, EPAM Systems, N-iX.

Ранее сообщалось, что назван самый популярный телеканал Украины, по итогам опроса издания "Комментарии".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ