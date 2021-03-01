Рейтинг работодателей Украины: кто попал в ТОП-30

Украинцы назвали METRO Cash & Carry лучшим работодателем. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Самый лучший работодатель Украины". Опрос проводился с 18 по 28 февраля 2021 года порталом "Комментарии" и рейтинговой платформой "Ratings.comments.ua", которая на сегодняшний день является главным рейтинговым ресурсом онлайн.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Как показали результаты голосования, возглавляет рейтинг ТОП-30 лучших работодателей Украины компания METRO Cash & Carry. За нее отдали голос 22,05% участников опроса. Компания вышла на украинский рынок в 2003 году. Сейчас управляет 23-ю классическими центрами оптовой торговли во многих городах страны. Компания насчитывает более 3000 сотрудников.

Второе место у одной из крупнейших украинских дистрибьюторских компаний TEDIS Ukraine с результатом в 15,63%. Основным направлением деятельности является дистрибуция табачных изделий и сопутствующих товаров, насчитывается более 2500 сотрудников.

Закрывает тройку лидеров Coca Cola, получив 5,38% голосов. Компания насчитывает в Украине около 1500 сотрудников.

В пятерку лучших удалось попасть компаниям AB InBev Efes Ukraine и Fozzy Group. В первой десятке рейтинга разместились такие работодатели, как Kernel, McDonald's, ДТЭК, Ids Borjomi Ukraine и "Фармак".





От 3 до 1 процентов получили такие участники рейтинга, как Philip Morris Ukraine, "Метинвест", "ПриватБанк", ПУМБ, "Дарница", JTI, Vodafone, Киевстар, Danone, British American Tobacco, SoftServe, АТ Укрсиббанк и DataArt.

Менее 1% голосов респондентов набрали такие компании: Volia, Оператор ГТС, Intellias, Global Logic, ProCreditBank, EPAM Systems, N-iX.

Ранее сообщалось, что назван самый популярный телеканал Украины, по итогам опроса издания "Комментарии".

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